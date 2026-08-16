Vitamina D ar putea influența mai mult decât sănătatea oaselor. Cercetările analizează legături cu depresia și apneea în somn

Nivelurile insuficiente de vitamina D pot avea implicații mult mai ample decât afectarea sănătății osoase sau a sistemului imunitar. Specialiștii atrag atenția că, pentru unele dintre asocierile observate în cercetări, nu a fost stabilită o relație directă de cauzalitate.

Vitamina D acționează în numeroase țesuturi și organe, iar receptorii săi sunt prezenți nu doar la nivelul sistemului osos, ci și în inimă și vasele de sânge, piele, musculatură, glande endocrine și intestin. Din acest motiv, concentrațiile scăzute identificate prin analize de sânge pot influența mai multe funcții ale organismului, atât la femei, cât și la bărbați.

Potrivit specialiștilor citați de Mind Body Green, în cazul femeilor cercetările recente au evidențiat trei domenii asupra cărora vitamina D ar putea avea un rol: sănătatea mintală, sindromul ovarelor polichistice și apneea obstructivă în somn.

Nivelul vitaminei D a fost asociat în studii cu dispoziția și cu apariția simptomelor de anxietate și depresie. Cercetătorii au propus mai multe explicații biologice pentru această asociere.

Vitamina D participă la procese implicate în producerea unor neurotransmițători precum serotonina și dopamina, contribuie la modularea inflamației cerebrale, la protejarea celulelor nervoase și la reglarea răspunsului organismului la stres.

Atunci când nivelul vitaminei D este insuficient, aceste mecanisme pot fi perturbate.

Un studiu de dimensiuni reduse, realizat pe 50 de femei cu diabet zaharat de tip 2 și simptome depresive importante, a arătat că administrarea săptămânală a vitaminei D timp de șase luni a fost asociată cu îmbunătățiri semnificative ale depresiei, anxietății și stării generale de sănătate mintală.

Autorii subliniază însă că rezultatul indică o asociere favorabilă doar în grupul analizat, iar dimensiunea redusă a studiului nu permite extrapolarea concluziilor la toate femeile și nici transformarea vitaminei D într-un tratament de sine stătător pentru depresie sau anxietate.

O altă posibilă asociere privește sindromul ovarelor polichistice (PCOS), o tulburare hormonală și metabolică frecventă care, potrivit sursei, poate afecta până la 20% dintre femei la nivel mondial.

Afecțiunea este caracterizată prin cicluri menstruale neregulate, niveluri crescute de androgeni și dificultăți de fertilitate.

Cercetările au arătat că insuficiența vitaminei D este întâlnită frecvent în rândul femeilor cu acest sindrom și că nivelurile scăzute ar putea fi asociate cu unele dintre caracteristicile metabolice și reproductive ale bolii.

Una dintre explicațiile analizate este rezistența la insulină, considerată o caracteristică importantă a sindromului. Vitamina D ar putea influența semnalizarea insulinei, metabolismul glucozei și mecanismele inflamatorii, ceea ce ar putea explica cel puțin parțial asocierea observată.

Al treilea domeniu analizat este apneea obstructivă în somn, o afecțiune caracterizată prin episoade repetate de obstrucție a căilor respiratorii în timpul somnului.

Riscul acestei tulburări poate crește la femei în perioada menopauzei și după menopauză.

O meta-analiză publicată în 2023 a constatat că persoanele cu apnee obstructivă în somn prezentau concentrații mai mici de vitamina D și aveau o probabilitate mai ridicată de deficit, asocierea fiind mai pronunțată în formele moderate sau severe ale bolii.

Cercetătorii au observat această relație indiferent de vârsta participanților.

Creșterea concentrației de vitamina D nu se produce imediat. În cazul unei persoane cu deficit, atingerea unor niveluri mai ridicate poate necesita de la câteva săptămâni până la câteva luni, în funcție de valoarea inițială, doza administrată și capacitatea individuală de absorbție.

Suplimentarea reprezintă adesea cea mai predictibilă metodă de creștere și menținere a nivelurilor de vitamina D pe tot parcursul anului. Vitamina D3, cunoscută și sub denumirea de colecalciferol, tinde să crească nivelurile sanguine mai eficient decât vitamina D2.