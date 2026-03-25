Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat miercuri, 25 martie, că, în cursul săptămânii viitoare, va fi pus în transparenţă decizională un proiect de lege care vizează reglementarea modului de organizare şi funcţionare a programului personalului medical din unităţile sanitare.

Potrivit acestuia, modificările urmăresc clarificarea unor aspecte administrative şi introducerea unor instrumente suplimentare pentru conducerea spitalelor şi a secţiilor.

Ministrul a explicat că modificarea unui ordin de ministru privind organizarea programului de lucru al personalului medical va apărea în transparenţă decizională, iar acolo vor fi definite mai clar regulile aplicabile.

Alexandru Rogobete a arătat că vor fi puse în practică normele aferente ordonanţei de urgenţă aprobate în toamna anului trecut.

Totodată, Rogobete a precizat că, în ceea ce priveşte modul de plată al serviciilor medicale din ambulatoriul de specialitate şi din spitalizarea de zi, modificările au intrat deja în vigoare de la 1 ianuarie, odată cu creşterea punctului la 6,5 lei. O nouă majorare, la 8 lei, să fie aplicată din ianuarie anul viitor.

„Săptămâna viitoare, sper eu, va apărea în transparenţă decizională şi modificarea unui ordin de ministru care reglementează modul de organizare şi funcţionare al programului personalului medical în unităţile sanitare şi acolo lucrurile vor fi definite şi explicate mult mai clar. Se va pune în practică şi se vor aplica normele pentru ordonanţa de urgenţă ce a fost aprobată anul trecut undeva în toamnă. Dacă discutăm despre modul de plată al serviciilor şi ambulatoriul de specialitate şi din spitalizarea de zi pentru ambulatoriul de specialitate, modificările au intrat în vigoare încă de la 1 ianuarie odată cu creşterea punctului la 6,5 lei, urmează o nouă modificare în ianuarie anul viitor cu creşterea punctului la 8 lei. Este o modificare importantă care practic asigură sustenabilitatea şi funcţionarea ambulatoriului de specialitate”, a spus ministrul Sănătății astăzi, 25 martie 2026.

Alexandru Rogobete a mai precizat că Ministerul Sănătăţii şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate lucrează în prezent la modificarea Contractului-cadru, astfel încât serviciile de spitalizare de zi să fie dezvoltate şi finanţate în funcţie de numărul şi tipul serviciilor medicale oferite, nu în funcţie de numărul de paturi existente.

În opinia sa, această abordare ar putea contribui la eficientizarea activităţii medicale şi la o utilizare mai bună a resurselor.

Potrivit ministrului, modificările ce vor fi publicate în transparenţă decizională vor introduce mai multe instrumente administrative pentru managerii de spitale şi şefii de secţie, menite să limiteze anumite practici considerate problematice.

Alexandru Rogobete s-a declarat ferm împotriva situaţiilor în care personalul medical desfăşoară activităţi în mediul privat în timpul programului din unităţile publice, subliniind că dreptul de a profesa în privat trebuie exercitat doar după finalizarea programului de lucru din spitalul public.

În acelaşi context, Rogobete a menţionat că a discutat cu ministrul Muncii despre modificarea legislaţiei privind concediile de odihnă, în sensul introducerii unor termene clare pentru depunerea cererilor.

„Modificările care vor fi publicate în transparenţă săptămâna viitoare cu privire la modul de organizare al activităţii medicale vor include şi vor introduce mai multe instrumente administrative atât pentru manageri, cât şi pentru şeful de secţie pentru a limita acest fenomen. (…) Sunt ferm împotriva celor care nu înţeleg că au dreptul să profeseze în mediul privat, dar după finalizarea programului de lucru la spitalul public. Am discutat şi cu ministrul Muncii pentru modificarea legislaţiei specifice care ţine de Ministerul Muncii cu privire la concediile de odihnă, în sensul în care doresc să introducem termene clare cu cât timp înainte trebuie depus un concediu de odihnă în cadrul unei instituţii şi cum poate beneficia un angajat de acest lucru pentru că am observat prin mai multe controale pe care le-am realizat că această practică prin care se completează concediul de odihnă dar nu se depune există”, a adăugat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că, în prezent, sunt în desfăşurare verificări referitoare la scutirile de la efectuarea gărzilor. El a precizat că a solicitat o reexpertizare a acestora, proces care pare să dureze mai mult decât anticipase.

Declaraţiile au fost făcute după participarea la lansarea proiectului „Life@Teki”, o iniţiativă dedicată modernizării şi dotării Secţiei de Recuperare Neuro-Psihomotorie Pediatrică din cadrul Sanatoriului Techirghiol.