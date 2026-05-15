Legea promulgată de Nicușor Dan prevede modificarea regulilor aplicate concediilor medicale, după ce Guvernul decisese, la finalul anului trecut, ca prima zi de concediu să nu mai fie plătită pentru angajați.

Potrivit decretului de promulgare, este vorba despre Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 91/2025 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate (PL-x 147/2026).

Actul normativ stabilește clar categoriile de persoane care vor beneficia în continuare de plata primei zile de concediu medical . Printre acestea se află pacienții cronici, cei incluși în programele naționale de sănătate, pacienții care beneficiază de spitalizare de zi și persoanele aflate în situații de urgențe medico-chirurgicale.

Modificarea legislativă vine după numeroase critici formulate în spațiul public și în sistemul medical cu privire la impactul măsurii adoptate de Guvern asupra persoanelor vulnerabile sau cu afecțiuni grave, care necesită tratamente și monitorizare constantă.

Proiectul de lege privind exceptarea unor categorii de bolnavi de la prevederile referitoare la neplata primei zile de concediu medical a fost adoptat de Camera Deputaților în urmă cu trei săptămâni.

În acel context, fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a explicat public motivele pentru care au fost introduse excepțiile în actul normativ.

„Astăzi s-au votat în Plenul Camerei Deputaților excepțiile propuse de Ministerul Sănătății și care au fost introduse de colegii parlamentari: prima zi de concediu medical va fi plătită acolo unde nevoia de protecție este și mai mare: pacienții cronici, pacienții incluși în programele naționale de sănătate, pacienții care beneficiază de spitalizare de zi, urgențele medico-chirurgicale”, a anunțat la ora respectivă Alexandru Rogobete, într-un mesaj pe Facebook.

Prin această modificare, autoritățile încearcă să reducă efectele sociale ale măsurii introduse la începutul anului și să limiteze impactul financiar asupra pacienților care depind frecvent de concedii medicale pentru tratamente sau intervenții.

Decizia ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită pentru majoritatea angajaților din România a fost adoptată de Guvern în ultima ședință din anul trecut, desfășurată pe 30 decembrie, prin Ordonanță de Urgență.

Măsura a intrat oficial în vigoare în luna februarie și a generat reacții atât din partea sindicatelor, cât și din partea reprezentanților sistemului medical, care au avertizat asupra riscului ca anumite categorii de pacienți să fie afectate direct de pierderea veniturilor.

Prin legea promulgată acum de Nicușor Dan, autoritățile introduc o serie de excepții considerate necesare pentru protejarea pacienților aflați în situații medicale dificile sau care urmează tratamente în cadrul programelor naționale de sănătate.

Noile prevederi păstrează regula generală privind neplata primei zile de concediu medical pentru restul angajaților, însă stabilesc că anumite categorii vulnerabile nu vor fi afectate de această măsură.

Tabel. Situațiile în care prima zi de concediu medical va fi plătită după promulgarea legii de către Nicușor Dan: