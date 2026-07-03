Nicușor Dan a promulgat legea infrastructurii digitale publice. STS și SRI primesc atribuții-cheie în noul sistem

Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea care stabilește cadrul de organizare și administrare a infrastructurii digitale publice din România. Actul normativ introduce Platforma Națională a Infrastructurii Digitale Publice, un sistem informatic de interes național destinat evidenței și coordonării resurselor digitale ale statului. Legea definește și responsabilitățile instituțiilor implicate, inclusiv ale STS, SRI și DNSC, în funcționarea și securizarea noii platforme.

Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a Legii privind evidența și administrarea infrastructurii digitale publice, act normativ care stabilește cadrul juridic pentru gestionarea, utilizarea și protejarea infrastructurii digitale utilizate de instituțiile statului.

Noua legislație prevede înființarea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice (PNIDP), un sistem unic de evidență, coordonare și administrare a resurselor digitale publice. Prin intermediul acesteia, autoritățile urmăresc consolidarea încrederii cetățenilor în serviciile digitale oferite de stat și eficientizarea schimbului de date dintre instituțiile publice.

Legea se aplică tuturor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și structurilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora. Sunt excluse de la aplicarea actului normativ instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și sistemele informatice și de comunicații care gestionează informații clasificate.

Potrivit prevederilor legii, Platforma Națională a Infrastructurii Digitale Publice va fi administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și va avea statutul de sistem informatic de interes național.

Platforma va reuni registre specializate destinate inventarierii tuturor categoriilor de resurse digitale publice utilizate de instituțiile statului. Aceste registre vor fi integrate cu Platforma națională de interoperabilitate, pentru a permite schimbul automatizat și securizat de date între autorități, cu respectarea tuturor cerințelor legale privind utilizarea și protecția informațiilor.

În ceea ce privește funcționarea tehnică a sistemului, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va asigura infrastructura și serviciile de comunicații necesare operaționalizării și exploatării platformei, în baza cerințelor formulate de Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Totodată, Serviciul Român de Informații (SRI) va avea responsabilitatea asigurării securității cibernetice a Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice, inclusiv prin prevenirea, identificarea și contracararea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților care ar putea afecta funcționarea acesteia.

Legea stabilește și atribuțiile Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), instituție care va putea impune cerințe specifice de securitate cibernetică pentru datele informatice stocate în platformă. De asemenea, DNSC va monitoriza respectarea acestor cerințe și va coopera cu instituțiile competente pentru gestionarea riscurilor și incidentelor de securitate cibernetică.