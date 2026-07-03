Nicușor Dan a promulgat legea infrastructurii digitale publice. STS și SRI primesc atribuții-cheie în noul sistem
SURSA FOTO: Inquam Photos, Octav Ganea – Președintele Nicușor Dan
Președintele Nicușor Dan a promulgat, vineri, legea care stabilește cadrul de organizare și administrare a infrastructurii digitale publice din România. Actul normativ introduce Platforma Națională a Infrastructurii Digitale Publice, un sistem informatic de interes național destinat evidenței și coordonării resurselor digitale ale statului. Legea definește și responsabilitățile instituțiilor implicate, inclusiv ale STS, SRI și DNSC, în funcționarea și securizarea noii platforme.
Nicușor Dan a promulgat legea care instituie Platforma Națională a Infrastructurii Digitale Publice
Președintele Nicușor Dan a semnat decretul de promulgare a Legii privind evidența și administrarea infrastructurii digitale publice, act normativ care stabilește cadrul juridic pentru gestionarea, utilizarea și protejarea infrastructurii digitale utilizate de instituțiile statului.
Noua legislație prevede înființarea Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice (PNIDP), un sistem unic de evidență, coordonare și administrare a resurselor digitale publice. Prin intermediul acesteia, autoritățile urmăresc consolidarea încrederii cetățenilor în serviciile digitale oferite de stat și eficientizarea schimbului de date dintre instituțiile publice.
Legea se aplică tuturor autorităților și instituțiilor publice centrale și locale, precum și structurilor aflate în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora. Sunt excluse de la aplicarea actului normativ instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și sistemele informatice și de comunicații care gestionează informații clasificate.
Autoritatea pentru Digitalizarea României va administra platforma, iar STS, SRI și DNSC vor avea atribuții distincte
Potrivit prevederilor legii, Platforma Națională a Infrastructurii Digitale Publice va fi administrată de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și va avea statutul de sistem informatic de interes național.
Platforma va reuni registre specializate destinate inventarierii tuturor categoriilor de resurse digitale publice utilizate de instituțiile statului. Aceste registre vor fi integrate cu Platforma națională de interoperabilitate, pentru a permite schimbul automatizat și securizat de date între autorități, cu respectarea tuturor cerințelor legale privind utilizarea și protecția informațiilor.
În ceea ce privește funcționarea tehnică a sistemului, Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) va asigura infrastructura și serviciile de comunicații necesare operaționalizării și exploatării platformei, în baza cerințelor formulate de Autoritatea pentru Digitalizarea României.
Totodată, Serviciul Român de Informații (SRI) va avea responsabilitatea asigurării securității cibernetice a Platformei Naționale a Infrastructurii Digitale Publice, inclusiv prin prevenirea, identificarea și contracararea amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților care ar putea afecta funcționarea acesteia.
Legea stabilește și atribuțiile Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), instituție care va putea impune cerințe specifice de securitate cibernetică pentru datele informatice stocate în platformă. De asemenea, DNSC va monitoriza respectarea acestor cerințe și va coopera cu instituțiile competente pentru gestionarea riscurilor și incidentelor de securitate cibernetică.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.