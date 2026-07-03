DNSC: FBI și CISA au emis o alertă privind o campanie activă de phishing care vizează utilizatori de Signal, WhatsApp și Telegram

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a avertizat vineri, 3 iulie 2026, că utilizatorii aplicațiilor Signal, WhatsApp și Telegram sunt vizați de o campanie de phishing semnalată de FBI și CISA. Atacatorii încearcă să obțină cheile de recuperare ale conturilor prin mesaje false trimise în aplicațiile de mesagerie.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a transmis vineri, 3 iulie 2026, că Federal Bureau of Investigation (FBI) și Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) au emis o alertă privind o campanie activă de phishing care îi vizează pe utilizatorii aplicațiilor de mesagerie criptată Signal, WhatsApp și Telegram.

Potrivit DNSC, atacatorii trimit mesaje care par să provină din partea serviciului de suport tehnic al aplicațiilor și informează în mod fals utilizatorii despre presupuse probleme de securitate sau de sincronizare. Sub acest pretext, victimele sunt îndemnate să activeze funcția de backup a contului și să transmită cheia de recuperare (Recovery Key), invocând necesitatea confirmării sau restaurării contului.

Reprezentanții instituției atrag atenția că serviciile oficiale de suport ale aplicațiilor de mesagerie nu solicită niciodată coduri de verificare, PIN-uri sau chei de backup prin intermediul aplicației. De asemenea, acestea nu transmit linkuri pentru verificarea sau restaurarea conturilor în conversațiile din aplicație și comunică exclusiv prin canale oficiale, precum e-mailul.

DNSC precizează că printre principalele ținte ale acestei campanii se numără oficiali guvernamentali, militari, jurnaliști și persoane care au acces la informații sensibile. Conform alertei, activitatea este atribuită unor grupări asociate serviciilor de informații ruse, inclusiv Federal Security Service și unor structuri militare, cunoscute public sub denumirile UNC5792 și UNC4221.

În cazul în care utilizatorii primesc astfel de mesaje, DNSC recomandă să nu introducă și să nu transmită cheia de recuperare nimănui. Dacă aceasta a fost deja divulgată, instituția recomandă regenerarea imediată a cheii din meniul Settings → Backup, avertizând că vechea cheie rămâne valabilă pe termen nelimitat, inclusiv pentru un cont nou creat cu același număr de telefon. Totodată, utilizatorii sunt sfătuiți să raporteze mesajul, să blocheze expeditorul și să verifice autenticitatea solicitărilor exclusiv prin canale oficiale, nu prin linkurile primite în chat.

Phishing-ul este o metodă de fraudă prin care infractorii cibernetici încearcă să obțină informații sensibile de la utilizatori, folosind e-mailuri, mesaje SMS sau comunicări pe rețelele sociale care par a fi trimise de bănci, instituții publice sau alte organizații de încredere, au transmis reprezentanții DNSC.

Potrivit specialiștilor, mesajele de phishing pot fi recunoscute prin tonul alarmist, care încearcă să inducă panică prin avertismente precum suspendarea contului, dar și prin prezența unor linkuri suspecte, a atașamentelor necunoscute sau a solicitărilor de furnizare a datelor personale ori financiare.

DNSC recomandă utilizatorilor să verifice întotdeauna identitatea expeditorului și adresa reală de e-mail, să evite accesarea linkurilor din mesajele suspecte și să activeze autentificarea în doi pași (2FA). Totodată, instituția îi sfătuiește să utilizeze parole puternice, gestionate cu ajutorul unui manager de parole, și să nu transmită informații sensibile atunci când folosesc rețele publice.

Reprezentanții DNSC subliniază că, într-un mediu digital tot mai complex, securitatea cibernetică începe cu vigilența fiecărui utilizator. Aceștia îi îndeamnă pe cetățeni să rămână informați, să adopte măsuri preventive și să contribuie la dezvoltarea unei culturi solide de securitate cibernetică.