Atenție la SMS-urile cu taxe de parcare! DNSC avertizează asupra unei campanii de fraudă cibernetică

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei noi campanii de fraudă prin SMS, în care infractorii pretind că destinatarii au taxe de parcare restante. Scopul mesajelor este furtul datelor personale și bancare, prin redirecționarea victimelor către site-uri false care imită pagini oficiale.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra unei campanii de fraudă în care atacatorii trimit mesaje despre presupuse taxe de parcare restante și încearcă să fure informații personale și financiare.

Potrivit reprezentanților DNSC, potențialele victime primesc un SMS prin care sunt informate că ar avea o taxă de parcare neachitată. Mesajul este construit astfel încât să provoace îngrijorare încă de la început, prin anunțarea unei presupuse restanțe, după care oferă aparent o ultimă șansă de achitare fără penalități.

Specialiștii explică faptul că mesajul conține un link care direcționează utilizatorii către o pagină falsă, unde li se solicită date personale și bancare. În realitate, scopul atacatorilor este colectarea acestor informații, iar introducerea datelor pe site-ul fraudulos poate duce la compromiterea conturilor și la pierderi financiare.

DNSC atrage atenția că infractorii încearcă să amplifice presiunea asupra victimelor prin stabilirea unui termen-limită de plată și prin amenințarea cu taxe suplimentare sau alte consecințe, pentru a determina utilizatorii să acționeze în grabă, fără să verifice autenticitatea mesajului.

Instituția precizează că există mai multe indicii care pot trăda tentativa de fraudă. Printre acestea se numără faptul că mesajul este trimis de pe o adresă de e-mail, utilizarea unor domenii suspecte sau fără legătură cu instituția oficială, formulările alarmante, solicitarea accesării urgente a unui link și prezența elementelor caracteristice fraudelor online: emoția, urgența și cererea de furnizare a datelor personale.

Reprezentanții DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile suspecte primite prin SMS sau e-mail, să verifice întotdeauna sursa mesajelor și numele domeniului din linkurile primite, să consulte informațiile doar pe site-urile oficiale ale instituțiilor și să nu introducă date personale sau bancare în pagini nesigure.

Totodată, tentativele de fraudă pot fi raportate la numărul 1911 sau prin Platforma Națională de Raportare a Incidentelor de Securitate Cibernetică. Pentru un nivel suplimentar de protecție, DNSC recomandă utilizarea extensiei DNSC Blacklist Protection, care avertizează utilizatorii atunci când încearcă să acceseze domenii periculoase sau frauduloase.

DNSC avertizează că este în desfășurare o nouă campanie de fraudă prin SMS, în care atacatorii încearcă să convingă utilizatorii că au de achitat amenzi sau taxe restante. Specialiștii atrag atenția că scopul real al acestor mesaje este furtul datelor personale și bancare.

Potrivit reprezentanților DNSC, infractorii trimit SMS-uri prin care informează destinatarii despre o presupusă amendă sau o plată restantă și îi îndeamnă să acceseze un link pentru achitarea sumei sau pentru verificarea detaliilor. Mesajele sunt formulate într-un ton urgent și invocă penalități, taxe suplimentare sau alte consecințe pentru a determina victimele să acționeze rapid, fără a verifica autenticitatea informațiilor.

Instituția precizează că există mai multe semne care pot indica o tentativă de fraudă. Printre acestea se numără solicitarea de a accesa un link primit prin SMS pentru efectuarea plății, utilizarea unor domenii web care imită platformele oficiale, dar au adrese diferite, precum și mesajele care creează panică prin stabilirea unor termene-limită foarte scurte sau prin amenințarea cu consecințe severe.

DNSC recomandă utilizatorilor să nu acceseze linkurile primite prin SMS sau prin aplicațiile de mesagerie și să verifice eventualele obligații de plată exclusiv prin platformele și canalele oficiale, accesate prin introducerea manuală a adresei în browser.

Totodată, specialiștii îi sfătuiesc pe utilizatori să analizeze cu atenție adresa site-ului înainte de a introduce date personale sau bancare. În cazul în care informațiile cardului au fost deja furnizate pe o pagină suspectă, aceștia recomandă contactarea imediată a băncii pentru blocarea instrumentului de plată.

DNSC avertizează asupra unei noi campanii de fraudă în care infractorii folosesc în mod abuziv identitatea Poliției Rutiere Române pentru a convinge utilizatorii să plătească amenzi inexistente și să își divulge datele personale și bancare.

Potrivit reprezentanților DNSC, victimele primesc mesaje care susțin că ar fi primit o a treia notificare privind depășirea limitei de viteză. Mesajele invocă un termen-limită strict pentru achitarea presupusei amenzi și amenință cu aplicarea unor taxe de întârziere, executare silită, blocarea conturilor bancare, sechestrarea vehiculului sau imposibilitatea efectuării inspecției tehnice, a transferului de proprietate ori a reînnoirii asigurării.

Specialiștii explică faptul că atacatorii încearcă să ocolească filtrele de spam ale aplicațiilor de mesagerie, solicitând destinatarilor să răspundă cu cifra „1” și să redeschidă conversația pentru a obține acces la un pretins site oficial.

DNSC atrage atenția că linkul inclus în mesaj direcționează utilizatorii către un domeniu fals, care imită denumirea platformei oficiale de plată a taxelor și amenzilor, însă nu are nicio legătură cu aceasta. Totodată, instituția subliniază că tonul exagerat de amenințător și enumerarea unor numeroase consecințe legale sunt folosite pentru a crea panică și pentru a determina victimele să acționeze fără să verifice autenticitatea mesajului.

Reprezentanții Directoratului mai precizează că nicio instituție a statului, inclusiv Poliția Română, Ministerul Afacerilor Interne sau platforma Ghiseul.ro, nu transmite notificări privind amenzi prin SMS sau aplicații de mesagerie care să conțină linkuri directe pentru plată.

Pentru a evita astfel de fraude, DNSC recomandă utilizatorilor să nu răspundă mesajelor suspecte și să nu acceseze linkurile primite, indiferent cât de credibil pare expeditorul. Eventualele amenzi trebuie verificate exclusiv pe platforma oficială Ghiseul.ro, accesată prin introducerea manuală a adresei în browser.

Instituția îi sfătuiește, de asemenea, pe utilizatori să verifice cu atenție denumirea domeniului înainte de a introduce date personale sau bancare, deoarece extensiile sau adresele asemănătoare, dar diferite de cele oficiale, reprezintă un indiciu clar al unei tentative de fraudă. În cazul în care datele cardului au fost deja introduse pe o pagină suspectă, DNSC recomandă contactarea imediată a băncii pentru blocarea cardului.