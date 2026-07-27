Scade producția Romgaz: energia electrică s-a redus cu aproape 47% în primul semestru

Romgaz a început anul cu rezultate mixte, în contextul unei scăderi a producției de hidrocarburi și a energiei electrice, dar și al unei creșteri a volumului de gaze extrase din depozite. Datele preliminare pentru primul semestru ne arată evoluția principalilor indicatori operaționali ai companiei și tendințele din activitatea acesteia.

Romgaz a înregistrat în primul semestru al acestui an o producție totală de hidrocarburi de 15,67 milioane barili echivalent petrol (bep), în scădere cu 3,2% față de perioada similară a anului trecut, potrivit unui raport preliminar transmis, luni, Bursei de Valori București (BVB).

În primele șase luni ale anului, cantitatea de gaze naturale extrasă, în formă brută, a fost de 15,44 milioane bep, în scădere cu 3,4% față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, producția de condensat a crescut cu 10,3%, ajungând la 230.000 bep.

Totodată, gazele naturale din producția internă valorificate au însumat 2,36 miliarde metri cubi, cu 6,4% mai puțin comparativ cu primul semestru al anului trecut. Producția de energie electrică s-a redus semnificativ, până la 182 GWh, ceea ce reprezintă o scădere de 46,7%.

În ceea ce privește activitatea de înmagazinare, gazele naturale extrase din depozite au totalizat 1,47 miliarde metri cubi, în creștere cu 17,8% față de aceeași perioadă din 2025. În schimb, volumul gazelor injectate în depozite a fost de 764,1 milioane metri cubi, în scădere cu 17,8%.

Grupul Romgaz desfășoară activități de explorare și producție de gaze naturale, prin Romgaz și filiala Romgaz Black Sea Limited, precum și activități de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prin filiala Depogaz. Compania activează în domeniile furnizării de gaze naturale, operațiunilor speciale și serviciilor la sonde, serviciilor de mentenanță și transport, producției și furnizării de energie electrică, precum și distribuției de gaze naturale.

SNGN Romgaz SA este listată la Bursa de Valori București din 12 noiembrie 2013. Acționarul majoritar al companiei este statul român, care deține 70% din acțiuni.

Cel mai mare acționar al Romgaz este statul român, care deține 70% din acțiuni prin Ministerul Energiei. Romgaz este inclusă în indicele principal al Bursei de Valori București, BET, din decembrie 2013, care cuprinde cele mai tranzacționate 20 de companii de la bursa locală.

Face parte și din alți indici, precum BET-XT, BET-BK și BET-NG. În indicele sectorial BET-NG, care include companiile din domeniul energiei și utilităților, Romgaz ocupă locul 3, cu o pondere de 16,43%. Acțiunile companiei sunt și în alți indici, cum ar fi BETPlus, BET-TR, BET-XT-TR, BET-TRN, BET-XT-TRN și ROTX. În plus, sunt incluse și în indicele MSCI Frontier IMI, dedicat piețelor emergente. Din 16 mai 2023, Romgaz beneficiază de serviciile Raiffeisen Bank International pentru a asigura lichiditatea acțiunilor sale pe piață.

Romgaz are o valoare totală pe piață de 21,04 miliarde de lei. Potrivit rezultatelor financiare pentru primele 9 luni ale anului, publicate pe 15 noiembrie, compania a obținut un profit net de 2,27 miliarde de lei, în creștere cu 4,84% față de aceeași perioadă din 2023. Cifra de afaceri a fost de 5,6 miliarde de lei, în scădere cu 17% comparativ cu anul trecut. Totuși, producția de gaze naturale a crescut cu 5% față de primele 9 luni ale anului trecut.