Energia regenerabilă va depăși cărbunele în 2026 și va asigura 37% din producția mondială de electricitate până în 2027

Creșterea accelerată a cererii de electricitate schimbă rapid echilibrul pieței energetice mondiale. Potrivit IEA, anul 2026 va marca o premieră: sursele regenerabile vor depăși cărbunele și vor deveni principala sursă de producere a energiei electrice, iar energia solară va continua să conducă expansiunea sectorului, la nivel global.

Producerea de energie electrică din surse regenerabile este pe cale să devină, în 2026, cea mai mare sursă de electricitate la nivel mondial, depășind cărbunele, după ce în 2025 cele două au ajuns aproape la același nivel, potrivit unui raport al Agenției Internaționale pentru Energie (International Energy Agency – IEA).

IEA estimează că cererea globală de energie electrică va continua să crească într-un ritm accelerat. După un avans de 3% în 2025, consumul mondial de electricitate este prognozat să crească cu 3,6% în 2026 și cu încă 3,8% în 2027. Astfel, consumul global ar urma să ajungă la 30.700 terawați-oră (TWh) în 2027, față de 28.600 TWh în 2025.

Potrivit instituției, actuala criză din Orientul Mijlociu a determinat o creștere temporară a costurilor de producere a energiei electrice, iar în unele regiuni au fost introduse măsuri de economisire a energiei în situații de urgență. Cu toate acestea, impactul este considerat temporar, iar cererea globală de electricitate este așteptată să își mențină ritmul de creștere în următorii doi ani.

În ceea ce privește producția de energie, sursele regenerabile ar urma să înregistreze o creștere de peste 8% în 2026, suficientă pentru a depăși cărbunele și a deveni principala sursă de producere a energiei electrice la nivel mondial. Conform raportului IEA, ponderea energiei regenerabile în producția globală de electricitate va crește de la 33% în 2025 la 37% până în 2027.

Energia solară este așteptată să rămână principalul motor al creșterii producției globale de energie electrică, potrivit IEA). Instituția estimează că producția de energie solară va crește cu aproximativ 600 terawați-oră (TWh) în 2026, un nivel apropiat de expansiunea record înregistrată în 2025.

Agenția Internațională pentru Energie (International Energy Agency – IEA) este o organizație interguvernamentală autonomă, cu sediul la Paris, înființată în 1974. Instituția oferă recomandări de politici publice, analize și date privind sectorul energetic la nivel mondial. Cele 31 de state membre și cele 13 țări asociate ale IEA reprezintă aproximativ 75% din cererea globală de energie.

IEA a fost creată în cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), ca răspuns la criza petrolului din 1973. Scopul inițial al agenției a fost să gestioneze întreruperile aprovizionării cu petrol, să furnizeze date și statistici privind piața petrolului, să promoveze eficiența energetică și cooperarea internațională în domeniul energiei. De la înființare, IEA coordonează și utilizarea rezervelor strategice de petrol pe care statele membre sunt obligate să le mențină.

De-a lungul timpului, rolul agenției s-a extins dincolo de piața petrolului și acoperă în prezent întregul sistem energetic global. Activitatea sa include atât sursele tradiționale de energie, precum gazele naturale și cărbunele, cât și tehnologiile cu emisii reduse de carbon și sursele regenerabile, cum ar fi energia solară fotovoltaică, energia eoliană, biocombustibilii, energia nucleară și hidrogenul. De asemenea, IEA analizează rolul materiilor prime minerale critice necesare dezvoltării acestor tehnologii.