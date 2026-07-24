PPC intră pe o nouă piață din Europa. Compania pregătește investiții de miliarde și își extinde portofoliul de energie verde

Grupul PPC își accelerează planurile de dezvoltare în Europa Centrală și de Sud-Est și marchează o nouă etapă a strategiei sale de extindere prin intrarea pe piața din Ungaria. Compania a semnat un acord pentru preluarea unui parc fotovoltaic deja operațional, consolidându-și astfel prezența regională și pregătind terenul pentru investiții în alte state, precum Polonia și Slovacia. Tranzacția face parte din planul strategic al grupului până în 2030, care prevede investiții totale de 24 de miliarde de euro și dublarea capacității instalate.

Intrarea pe piața ungară se realizează printr-un acord semnat între PPC Renewables, subsidiară deținută integral de Grupul PPC, și Greenvolt Group, companie internațională specializată în dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă și susținută de fondul global de investiții KKR.

Tranzacția vizează integrarea în portofoliul PPC a unui parc fotovoltaic cu o capacitate instalată de 57,5 MW, amplasat în apropierea localității Királyegyháza, în sudul Ungariei.

Centrala solară a intrat în exploatare comercială în luna iulie 2024 și are o durată de viață estimată la peste trei decenii. Totodată, acordul include și dreptul de a achiziționa un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS), cu o putere de 49 MW, aflat în prezent în dezvoltare în aceeași zonă.

Reprezentanții companiei arată că investiția din Ungaria reprezintă primul pas dintr-un program mai amplu de extindere regională.

„Intrarea noastră pe piaţa din Ungaria transformă strategia noastră în acţiune concretă, pentru noua etapă de extindere în Europa Centrală şi de Sud-Est. Prin noul nostru plan strategic până în 2030, ţintim pieţe noi, precum Ungaria, Polonia şi Slovacia, cu scopul de a dezvolta 2,2 GW în proiecte de energie regenerabilă şi stocare. Prin acest nou proiect fotovoltaic, integrăm în portofoliul nostru un activ foarte eficient şi ne extindem prezenţa geografică, construim o platformă regională unitară şi rezilientă de energie curată în regiune,” a declarat Konstantinos Mavros, Director General Adjunct pentru energie regenerabilă al Grupului PPC.

Potrivit companiei, investiția din Ungaria reprezintă prima implementare concretă a planului strategic pentru perioada 2026-2030, prin care Grupul PPC urmărește consolidarea poziției sale în Europa Centrală și de Sud-Est și dezvoltarea unei platforme regionale integrate de producție a energiei curate.

Pe lângă parcul fotovoltaic, acordul oferă PPC posibilitatea de a prelua și un proiect de stocare a energiei în baterii, considerat esențial pentru integrarea unei cantități tot mai mari de energie regenerabilă în sistemul energetic.

„În acelaşi timp, pentru a spori flexibilitatea sistemului şi a susţine un acces mai mare al surselor de energie regenerabilă în mixul energetic, tranzacţia include dreptul de a achiziţiona un sistem de stocare a energiei în baterii (BESS) adiacent, cu o putere de 49 MW şi o durată de descărcare de 4 ore, aflat în prezent în dezvoltare”, se menţionează în comunicatul companiei.

Finalizarea achiziției depinde de îndeplinirea condițiilor specifice unor astfel de tranzacții, inclusiv de obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților competente.

PPC motivează alegerea pieței din Ungaria prin ritmul accelerat de dezvoltare al sectorului energiei regenerabile. Statul vecin și-a propus să ajungă la o capacitate instalată de 12 GW în energie solară până în 2030, obiectiv susținut de un cadru legislativ stabil și de politici aliniate strategiilor europene privind tranziția energetică.

În acest context, grupul intenționează să își dubleze capacitatea totală instalată, de la 12,4 GW în 2025 la 24,3 GW în 2030. Ritmul anual de punere în funcțiune a noilor proiecte ar urma să crească de la 1,4 GW la 2,4 GW, investițiile fiind concentrate în energie regenerabilă, capacități flexibile de producție și sisteme de stocare.

În paralel, PPC dezvoltă proiecte și în Italia, Bulgaria și Croația, fiind deja unul dintre principalii jucători din Grecia și România. Potrivit planurilor companiei, până la finalul deceniului aproape jumătate din capacitatea instalată a Grupului va fi amplasată în afara Greciei, într-un portofoliu diversificat care va include energie solară, eoliană, hidro, gaze naturale și sisteme de stocare.