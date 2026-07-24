EXCLUSIV. Tot mai mulți șoferi aleg să schimbe mașina mai des. Simona Staicu: Am trecut de la perioada în care cumpăram o mașină și o țineam 20 de ani

Vineri, 24 iulie, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”. De această dată, căreia Simona Staicu, director general MOOV Leasing, a vorbit despre dezvoltarea accelerată a leasingului operațional în România, digitalizarea completă a procesului și strategia care a permis companiei să înregistreze o creștere de peste 100% a cifrei de afaceri în 2025.

La începutul discuției, aceasta a explicat diferențele esențiale dintre leasingul financiar și leasingul operațional, subliniind că cele două produse răspund unor nevoi diferite ale clienților.

Potrivit explicațillor oferite în timpul podcastului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, leasingul financiar reprezintă, în esență, o modalitate de achiziție a unui autovehicul cu plata eșalonată. Clientul achită mașina pe parcursul perioadei stabilite în contract, iar la final devine proprietarul acesteia.

În schimb, leasingul operațional presupune închirierea unui autovehicul pentru o perioadă medie sau lungă. Contractele au o durată minimă de 12 luni și pot ajunge până la 57 de luni, fără ca utilizatorul să dobândească dreptul de proprietate asupra mașinii la finalul perioadei contractuale. Acesta este principalul element care diferențiază leasingul operațional de cel financiar.

Directorul general al MOOV Leasing a explicat și diferențele dintre companiile care oferă cele două tipuri de servicii. Instituțiile care acordă leasing financiar sunt instituții financiare nebancare (IFN), iar pentru a funcționa au nevoie de autorizare din partea Băncii Naționale a României. În schimb, firmele care oferă leasing operațional sunt organizate ca societăți cu răspundere limitată (SRL), își stabilesc propriul obiect de activitate și nu funcționează ca instituții de finanțare, chiar dacă utilizatorii achită lunar o chirie asemănătoare unei rate de leasing.

„Leasing-ul financiar înseamnă, de fapt, o achiziție de mașină cu plata eșalonată. Practic, achiți mașina într-un interval stabilit prin contract și la sfârșitul contractului devii proprietar, pe când la leasing operațional închiriezi o mașină și o folosești o perioadă medie spre lungă de timp. un contract de leasing operațional având o durată minimă de 12 luni și maximă de 57 de luni. Asta e principalul element diferențiator între leasing-ul financiar și operațional. Companiile care oferă leasing-ul financiar sunt IFN-uri, instituții financiare nebancare și pentru a funcționa au nevoie de autorizare de la Banca Națională a României. Companiile de leasing operațional sunt SRL-uri, societăți cu răspundere limitată și practic își aleg obiectul de activitate. Deci, nu funcționează ca o finanțare, deși clientul plătește o chirie lunară, cumva similar ratei de leasing financiar”, a explicat Simona Staicu.

Simona Staicu a explicat că alegerea acestui model de business a fost rezultatul unei corelări între categoria de clienți vizată și produsul pe care compania și-a propus să îl ofere.

Ea a arătat că piața de leasing operațional din România s-a adresat, în mod tradițional, în special companiilor mari care dețin flote auto pentru angajați, agenți de vânzări sau alte categorii de personal. În schimb, companiile mici și clienții de retail au avut un acces limitat la acest tip de serviciu.

Pornind de la această observație, MOOV Leasing a decis să își orienteze oferta și către întreprinderile mai mici, dar și către persoanele fizice, considerând că acestea pot beneficia de avantajele leasingului operațional în aceeași măsură ca marile companii.

„Am ales să mergem pe zona de leasing operațional, pentru că a fost o corelație între ținta de clienți pe care ne-am propus-o și produsul pe care ne-am dorit să-l oferim. Am constatat că leasing-ul operațional în România nu prea se adresează clienților mai mici, clienților de retail și doar companiilor cu flote mari care achiziționează mașini pentru salariați, pentru agenți de vânzări și așa mai departe. Am considerat că este un produs la care și companiile mai mici și persoanele fizice ar trebui să aibă acces datorită avantajelor pe care acesta le presupune”, a mai spus Simona Staicu.

Directorul general al companiei a precizat că dezvoltarea MOOV Leasing s-a bazat pe o strategie complexă, construită pe experiența acționarilor și a echipei în domeniul bancar și pe piața leasingului.

Potrivit acesteia, experiența acumulată în leasingul financiar le-a permis să observe schimbările din comportamentul consumatorilor și să adapteze oferta în funcție de noile tendințe.

Una dintre cele mai importante transformări identificate este dorința tot mai mare a clienților de a schimba autoturismele la intervale mai scurte. Dacă în trecut o mașină era păstrată foarte mulți ani, până la uzură sau defectare, în prezent tot mai mulți utilizatori preferă să își înlocuiască automobilul la câțiva ani, odată cu apariția unor modele noi.

În cazul leasingului financiar, acest proces este mai complicat, deoarece clientul trebuie mai întâi să achite integral mașina, apoi să găsească un cumpărător, să finalizeze vânzarea și abia ulterior să poată achiziționa un alt autovehicul.

„A fost o strategie complexă. După cum știți, acționarii MOOV Leasing și întreaga echipă sunt oameni care au o experiență foarte mare în domeniul bancar, în piața de leasing și cumva am gândit pachetul la comun de servicii pe care le oferim, de clienți pe care îi targetăm și felul în care o vom face. Noi activând în piața de leasing financiar am observat de-a lungul timpului niște tendințe care au apărut în rândul clienților și anume dorința acestora de a schimba mașinile mai des. Știți că am trecut de la perioada aceea în care cumpăram o mașină și o țineam 20 de ani sau până când se strica, la a schimba mașina la câțiva ani când apare un model nou și așa mai departe. Atunci, pentru un client care are un contract de leasing financiar dacă vrea să schimbe mașina e destul de dificil trebuie să achiți mașina respectivă, apoi să-ți găsești un client care să o cumpere, să o vinzi și abia apoi, în pasul următor, să-ți cumperi o mașină. (…) Am observat tendința aceasta ca clienții să schimbă mai des mașinile”, a conchis directorul general MOOV Leasing.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.