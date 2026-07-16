Companiile aeriene din Europa se confruntă cu noi riscuri financiare. Războiul din Iran și scumpirea combustibilului pun presiune pe industrie

Conflictul din Iran și tensiunile din Orientul Mijlociu pun o presiune tot mai mare asupra companiilor aeriene europene, pe fondul creșterii prețurilor la petrol și al costurilor ridicate cu combustibilul. Investitorii și reprezentanții industriei avertizează că operatorii cu o situație financiară mai fragilă ar putea fi nevoiți să treacă prin restructurări, preluări sau chiar proceduri de insolvență.

În timp ce o mare parte a industriei și-a îmbunătățit situația financiară după pandemia de COVID-19, scumpirea combustibilului a afectat cotațiile bursiere și a evidențiat vulnerabilitățile unor transportatori aerieni europeni, conform Reuters.

Printre companiile aflate în atenție se numără easyJet, care se apropie de o preluare condusă de investitori americani. Tranzacția ar transforma operatorul britanic într-o companie privată, la o evaluare mult sub nivelul atins înainte de pandemie.

În același timp, compania letonă airBaltic caută finanțare pe termen scurt pentru a evita intrarea în incapacitate de plată, iar operatorul norvegian Norse Atlantic desfășoară o analiză strategică privind viitorul companiei.

Firma de consultanță financiară Interpath a transmis că lucrează în prezent la patru sau cinci cazuri importante de restructurare în sectorul aviatic european.

Luna trecută, industria aeriană mondială și-a redus aproape la jumătate estimarea privind profitul pentru anul 2026. Motivul îl reprezintă conflictul din Orientul Mijlociu, care a dus la majorarea costurilor cu combustibilul, perturbarea unor coridoare aeriene importante și a evidențiat fragilitatea unui sector care funcționează cu marje reduse de profit.

Bancherii, investitorii și analiștii apreciază că războiul din Iran, care a provocat o creștere puternică a prețurilor la combustibil în acest an, s-a adăugat presiunilor financiare existente încă din perioada pandemiei.

Un analist britanic din domeniul aviației consideră că perioada favorabilă traversată de companiile aeriene după pandemie pare să se încheie mai repede decât se anticipa.

În contextul actual, transportatorii aerieni adoptă o strategie mai prudentă privind extinderea operațiunilor.

Airbus și-a redus în această lună estimarea privind cererea globală de aeronave de pasageri pentru următorii 20 de ani, invocând efectele războiului și ale tensiunilor comerciale asupra revenirii puternice a pieței după pandemie.

Specialiștii din industrie arată că majoritatea companiilor aeriene din Statele Unite, Europa și Asia de Sud-Est mențin un ritm modest de creștere a capacității, iar excepțiile sunt puține, printre acestea fiind Turkish Airlines.

Costurile ridicate cu combustibilul pentru avioane, care în perioadele cu prețuri mari pot reprezenta peste o treime din cheltuielile totale ale unei companii aeriene, continuă să alimenteze îngrijorările privind sănătatea financiară a operatorilor.

Deși prețurile combustibilului s-au stabilizat în ultimele săptămâni, volatilitatea provocată de situația din Orientul Mijlociu ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea companiilor aeriene europene mai slabe din punct de vedere financiar de a genera suficiente lichidități în sezonul de vară pentru a putea trece peste iarnă.

Analiștii avertizează că operatorii aerieni de dimensiuni mai mici sunt cei mai expuși riscurilor. Pierderea traficului în sezonul estival, perioada în care companiile își realizează o mare parte din încasări, ar putea avea consecințe grave într-un sector care depinde puternic de lichiditățile disponibile.

Potrivit estimărilor, multe companii ar putea reuși să treacă peste sezonul de vară, însă începutul anului viitor ar putea aduce dificultăți mai mari. În mod tradițional, luna februarie este perioada în care numeroase companii aeriene rămân fără lichidități.

Compania poloneză LOT este considerată de mai mulți ani o posibilă țintă pentru consolidarea pieței. În cazul airBaltic, randamentul obligațiunilor scadente în 2029 a crescut puternic în acest an, reflectând percepția investitorilor privind riscul mai ridicat. Totodată, acțiunile Norse Atlantic au scăzut aproape de zero față de nivelul înregistrat la listarea din 2021.

Reprezentanții airBaltic au refuzat să comenteze situația. LOT a transmis că rezultatele din ultimii ani demonstrează soliditatea modelului său de afaceri și a strategiei pe termen lung, în timp ce Norse Atlantic nu a oferit un punct de vedere.

Sectorul aviatic a reușit de-a lungul timpului să depășească numeroase crize și să contrazică previziunile privind falimentele în masă, însă o parte dintre analiști consideră că există primele semnale de slăbire a tendinței pozitive înregistrate după pandemie.

Printre indicatorii urmăriți se numără planurile de capacitate ale companiilor, evoluția prețurilor aeronavelor second-hand și numărul falimentelor din industrie.

În Statele Unite, creșterea costurilor cu combustibilul, forța de muncă, mentenanța și leasingul a redus treptat avantajul competitiv al companiilor low-cost și a contribuit la falimentul Spirit Airlines în luna mai.

Analiștii avertizează și asupra situației Wizz Air, apreciind că bilanțul companiei este vulnerabil și că operatorul ar putea deveni o țintă pentru consolidarea pieței. Compania susține însă că dispune de lichidități suficiente.

Directorul general al Wizz Air, Jozsef Varadi, a declarat în aprilie că se așteaptă la un nou val de falimente în sector spre sfârșitul verii, pe fondul scăderii rezervărilor pentru sezonul de iarnă, mai puțin profitabil. În același timp, acesta consideră că Wizz Air ar putea beneficia de dificultățile altor companii și ar putea prelua o parte dintre rutele acestora.

Și directorul general al Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), Willie Walsh, a avertizat în luna iunie că unele companii aeriene vor dispărea de pe piață sau vor fi preluate de operatori mai mari, în special dacă prețurile ridicate ale combustibilului se vor menține.

Compania aeriană irlandeză Aer Lingus intenționează să elimine până la 500 de locuri de muncă în cadrul unui proces amplu de reorganizare, invocând costurile ridicate și mediul economic dificil în care operează industria aviatică. Decizia vine în contextul creșterii puternice a prețului petrolului, determinată în principal de războiul dintre Statele Unite și Iran, care a dus la majorarea costurilor cu combustibilul pentru companiile aeriene, scrie Reuters.

Transportatorul a anunțat că a redus deja cu un sfert numărul posturilor din conducerea superioară și intenționează să diminueze cu aproximativ același procent costurile cu restul angajaților. În paralel, compania va modifica rețeaua de rute pentru a elimina zborurile cu marje de profit reduse.

Ca urmare a acestor măsuri, activitatea totală de zbor va fi redusă cu aproximativ 6%, inclusiv prin diminuarea unor curse pe distanțe lungi și scurte. Totodată, Aer Lingus a precizat că urmărește și reducerea costurilor cu furnizorii.

Planul de restructurare vine după ce compania-mamă IAG, listată la Bursa din Londra, a emis în luna mai un avertisment privind profitul. Grupul a semnalat atunci că majorarea costurilor cu combustibilul pentru avioane și perturbările din lanțurile de aprovizionare provocate de conflictul militar vor afecta rezultatele financiare într-o măsură mai mare decât estimase anterior.

Aer Lingus arată că programul accelerat de transformare urmărește consolidarea poziției companiei și creșterea atractivității sale pentru investitori, astfel încât să poată face față mai bine dificultăților din industria aviatică.

Compania operează peste 100 de rute între Europa și America de Nord și și-a stabilit ca obiectiv atingerea unei marje operaționale cuprinse între 12% și 15% pe termen mediu, pentru a atrage investiții.

În prezent, performanța financiară a Aer Lingus rămâne sub nivelul altor companii din grupul IAG. În 2025, transportatorul a înregistrat o marjă operațională de 11,1%, în timp ce British Airways și Iberia, de asemenea deținute de IAG, au raportat marje de peste 15%.

Cele mai profitabile nouă companii aeriene din lume au raportat împreună un profit net de 25,11 miliarde de dolari (aproximativ 22 de miliarde de euro) în cele mai recente rezultate financiare anuale, potrivit unei analize realizate de firma de investiții One Investments din Dubai. Totuși, aceste performanțe reflectă situația industriei înainte ca războiul dintre Statele Unite și Iran să schimbe radical perspectivele sectorului aviatic, conform Euronews.

Emirates ocupă pentru al doilea an consecutiv primul loc în clasamentul celor mai profitabile companii aeriene. Transportatorul din Emiratele Arabe Unite a raportat un profit net record de 5,4 miliarde de dolari (4,7 miliarde de euro) în primul trimestru al acestui an, cel mai bun rezultat din istoria sa și, potrivit companiei, cea mai bună performanță din întreaga industrie. Rezultatul a fost obținut în ciuda dificultăților semnificative apărute în ultima lună a perioadei analizate, după ce izbucnirea războiului dintre SUA și Iran a dus la închiderea spațiului aerian din Golf la sfârșitul lunii februarie.

Pe locul al doilea se află Delta Air Lines, cu un profit de 5 miliarde de dolari (4,3 miliarde de euro), consolidându-și poziția de lider în rândul companiilor aeriene americane. United Airlines ocupă locul al treilea, cu un profit de 3,4 miliarde de dolari (3 miliarde de euro).

În Europa, Ryanair este liderul profitabilității, după ce a obținut un profit de 2,26 miliarde de euro în anul financiar încheiat în martie, în creștere cu 40% datorită majorării tarifelor. Turkish Airlines a înregistrat un profit de aproximativ 2,4 miliarde de dolari (2,1 miliarde de euro), susținut de venituri record, deși profitul companiei a fost mai mic decât în perioada precedentă.

Singapore Airlines a raportat un profit de 2,1 miliarde de dolari (1,8 miliarde de euro), însă această valoare include un câștig contabil excepțional, fără impact în numerar, de 1,1 miliarde de dolari singaporezi (aproximativ 800 de milioane de dolari), rezultat din fuziunea dintre Air India și Vistara. Excluzând acest element unic, profitul companiei s-a ridicat la aproximativ 1,3 miliarde de dolari (1,1 miliarde de euro).

În clasament mai figurează Qatar Airways, cu un profit de 1,94 miliarde de dolari (1,7 miliarde de euro), Cathay Pacific, cu aproximativ 1,27 miliarde de dolari (1,1 miliarde de euro), acesta fiind al treilea an consecutiv cu rezultate solide, precum și compania japoneză ANA, care a obținut aproximativ 1,1 miliarde de dolari (963 de milioane de euro).

Analiza include doar companiile aeriene individuale și exclude grupurile care dețin mai multe mărci, precum IAG sau Lufthansa Group. Din acest motiv, British Airways și Lufthansa nu apar în clasament. În schimb, Emirates Group și Qatar Airways sunt considerate grupuri cu un singur operator aerian, care includ doar activitățile companiei aeriene, transportul de marfă și magazinele duty-free, raportând rezultatele exclusiv la nivel de grup.

Totuși, rezultatele financiare surprind industria într-un moment de vârf, chiar înainte ca efectele războiului dintre SUA și Iran să înceapă să se resimtă pe deplin, potrivit sursei menționate.

Profitul Qatar Airways a fost, de fapt, cu aproape 10% mai mic decât în perioada precedentă, în ciuda unui profit operațional record, după ce conflictul a dus la închiderea spațiului aerian al Qatarului în ultimul trimestru financiar.

Și Emirates a fost afectată de conflict, compania transportând cu 1% mai puțini pasageri din același motiv. Potrivit analizei, efectele războiului abia încep să se manifeste, iar conflictul pare să se fi reaprins pentru a doua jumătate a anului.

One Investments arată că, în 2025, combustibilul pentru avioane reprezenta deja aproximativ 25,8% din costurile operaționale ale companiilor aeriene. După izbucnirea războiului și perturbarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz, prețul combustibilului a depășit 150 de dolari pe baril. Deși în prezent petrolul se tranzacționează în jurul valorii de 85 de dolari pe baril, Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA) avertizează că profiturile companiilor aeriene la nivel mondial sunt pe cale să se înjumătățească în acest an.

Ryanair, care și-a acoperit prin contracte de hedging aproximativ 80% din necesarul de combustibil la un preț de circa 67 de dolari pe baril, a refuzat să ofere estimări privind rezultatele din anul următor, invocând lipsa de vizibilitate asupra evoluției pieței.

În aceste condiții, clasamentul celor mai profitabile companii aeriene din lume ar putea arăta semnificativ diferit la următoarea ediție, pe fondul impactului tot mai puternic al conflictului din Orientul Mijlociu asupra industriei aviatice.