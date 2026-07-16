Unitatea 1 de la Cernavodă primește o finanțare importantă din partea BEI. Împrumutul aprobat ajunge la 800 de milioane de euro

Boardul Băncii Europene de Investiții (BEI) a aprobat acordarea unui împrumut de 800 de milioane de euro pentru Proiectul Retehnologizării Unității 1 a Centralei Nucleare de la Cernavodă, potrivit unui comunicat transmis de Nuclearelectrica.

Conform prevederilor legale aplicabile, Nuclearelectrica va supune aprobării acționarilor săi, într-o viitoare Adunare Generală a Acționarilor (AGA), contractarea împrumutului de 800 de milioane de euro aprobat de BEI, societatea urmând să aibă calitatea de împrumutat.

Strategia de finanțare a proiectului are în vedere utilizarea unui mix de capital propriu al Nuclearelectrica și finanțare atrasă prin împrumuturi și garanții oferite de instituții financiare internaționale, agenții de credit export (ECA) și bănci comerciale.

Finanțarea din surse atrase este structurată în două etape, în funcție de calendarul de implementare al proiectului. Pentru etapa preliminară au fost deja asigurate sursele de finanțare, după semnarea, la 24 septembrie 2025, a unui contract de împrumut în valoare de 540 de milioane de euro cu un sindicat de bănci condus de JP Morgan SE, în calitate de aranjor financiar.

Nuclearelectrica a raportat rezultate financiare în creștere, înregistrând un profit net mai mare cu 40,4% la finalul exercițiului financiar 2025 comparativ cu 2024. Totodată, în primul trimestru din 2026, compania a consemnat o creștere de 72% a profitului net față de perioada similară a anului anterior.

Potrivit strategiei de dezvoltare aprobate de acționari, Proiectul Retehnologizării Unității 1 CNE Cernavodă se află în prezent în cea de-a doua fază de dezvoltare.

Această etapă include obținerea autorizațiilor necesare, contractarea serviciilor de inginerie și construcție, achiziționarea materialelor și echipamentelor, precum și asigurarea finanțării necesare finalizării proiectului.

Lucrările civile de construcție au început în anul 2025 și continuă pe parcursul anului 2026.

Directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghiță, a arătat că implicarea unor instituții bancare internaționale de renume în finanțarea externă a proiectului reprezintă un moment important pentru dezvoltarea sectorului energiei nucleare civile din România și confirmă faptul că proiectul este solid din punct de vedere tehnic, operațional și financiar. Acesta a precizat că proiectul este unul strategic pentru România pe următorii 30 de ani, fiind aliniat necesităților energetice și politicilor europene privind dezvoltarea capacităților nucleare. Totodată, a subliniat că toate lucrările sunt realizate cu respectarea celor mai înalte standarde și practici din industria nucleară și că retehnologizarea Unității 1 va asigura încă 9% anual din producția de energie a României pentru perioada 2030-2060.

Cea de-a treia și ultima fază de dezvoltare a proiectului se va desfășura în perioada 2027-2030 și presupune oprirea Unității 1 pentru efectuarea lucrărilor majore de retehnologizare, cu accent pe retubarea reactorului.

Ulterior vor fi realizate testele tehnologice, recepția finală a proiectului și dezafectarea facilităților temporare, astfel încât Unitatea 1 să își poată relua activitatea în condiții optimizate în anul 2030.

Unitatea 1 a Centralei Nuclearoelectrice Cernavodă a fost pusă în funcțiune în anul 1996. De la intrarea în exploatare și până în prezent, aceasta a contribuit la evitarea emisiilor a 145 de milioane de tone de dioxid de carbon în atmosferă și a produs în condiții de siguranță peste 150 de milioane MWh de energie electrică. Cu un factor de capacitate de peste 90%, Unitatea 1 se situează, potrivit acestui indicator, între primele trei reactoare nucleare din lume.