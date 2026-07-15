Cum ajung unii la pensie înainte de 40 de ani. Strategia pe care încep să o descopere și românii

Tot mai mulți români analizează posibilitatea de a ajunge la pensie înainte de 40 de ani, urmând o strategie financiară bazată pe economisire și investiții pe termen lung. Strategia FIRE a devenit populară în mai multe state și urmărește acumularea unui portofoliu care să poată genera venituri suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente. Deși aplicarea ei este mai dificilă în România, principiile pe care se bazează încep să atragă tot mai mult interes.

Conceptul de pensie promovat de comunitatea FIRE nu are nicio legătură cu sistemul public și cu vârsta legală de pensionare. În acest caz, termenul descrie momentul în care veniturile generate de investiții sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor curente, fără ca salariul să mai reprezinte principala sursă de finanțare.

Pentru a estima capitalul necesar, adepții mișcării folosesc frecvent ceea ce este cunoscut drept „regula de 25”. Metoda este simplă: se calculează cheltuielile anuale și se înmulțesc cu 25. Rezultatul reprezintă valoarea aproximativă a portofoliului care ar putea susține acel nivel de trai pe termen lung.

Un exemplu utilizat des în comunitatea FIRE este cel al unei persoane care cheltuiește aproximativ 4.000 de lei pe lună. Într-un an, cheltuielile ajung la 48.000 de lei, iar aplicarea formulei indică un necesar de circa 1,2 milioane de lei pentru atingerea independenței financiare.

Acest capital nu este destinat consumului direct. Strategia presupune că banii sunt investiți și continuă să producă randamente, astfel încât portofoliul să poată susține retrageri regulate fără a fi epuizat într-o perioadă scurtă.

După acumularea sumei considerate necesare, modelul FIRE recomandă retrageri anuale limitate, de regulă între 3% și 4% din valoarea investițiilor. Scopul este păstrarea celei mai mari părți a capitalului în piață, pentru ca acesta să continue să genereze venituri.

Astfel, un portofoliu evaluat la un milion de lei ar permite, teoretic, retrageri de aproximativ 30.000 de lei pe an dacă este aplicată regula de 3%, respectiv în jur de 40.000 de lei în cazul unei rate de 4%.

Modelul este însă construit pe estimări statistice și nu garantează succesul în orice context economic. O perioadă prelungită de scădere a piețelor financiare, în special în primii ani de retrageri, poate reduce semnificativ valoarea investițiilor și poate compromite planul inițial.

În plus, apariția unor cheltuieli neprevăzute, inflația, costurile medicale, extinderea familiei sau majorarea cheltuielilor cu locuința pot modifica radical calculele făcute cu ani în urmă.

Deși expresia „pensionare la 40 de ani” este folosită frecvent atunci când se vorbește despre FIRE, aceasta nu trebuie confundată cu pensionarea reglementată de legislația românească. Persoana care își asigură independența financiară înainte de această vârstă nu primește automat pensie din sistemul public și nu dobândește statutul de pensionar.

În practică, mulți dintre cei care ating acest obiectiv aleg să continue să lucreze. Diferența este că pot decide mai ușor ce proiecte acceptă, își pot reduce programul sau își pot schimba complet domeniul de activitate fără presiunea unui venit lunar obligatoriu.

Pentru alții, independența financiară reprezintă oportunitatea de a începe o afacere proprie, de a desfășura activități creative sau de a dedica mai mult timp familiei, fără riscul de a rămâne fără resurse financiare.

Din acest motiv, în interiorul comunității FIRE accentul cade mai degrabă pe libertatea de alegere decât pe renunțarea definitivă la muncă.

Cea mai mare diferență dintre strategia FIRE și economisirea clasică este procentul din venit direcționat către investiții. În timp ce multe familii reușesc să economisească aproximativ 10-20% din câștiguri, adepții acestui model urmăresc, în unele situații, economii care depășesc 40% sau chiar 50% din venituri.

Acest obiectiv este atins prin limitarea creșterii cheltuielilor chiar și atunci când veniturile cresc. În loc ca un salariu mai mare să fie urmat de o locuință mai scumpă, un autoturism mai costisitor sau un stil de viață mai extravagant, diferența este direcționată către investiții.

Planul este construit pe termen foarte lung. Capitalul este alimentat constant, iar veniturile sunt majorate, acolo unde este posibil, prin promovări profesionale, activități suplimentare sau dezvoltarea unor afaceri.

În cadrul mișcării au apărut și mai multe variante adaptate diferitelor obiective. Lean FIRE este orientat către un stil de viață minimalist și cheltuieli reduse. Fat FIRE presupune acumularea unui patrimoniu mult mai mare pentru menținerea unui nivel ridicat de trai. Barista FIRE combină investițiile cu un loc de muncă part-time, iar Coast FIRE presupune acumularea timpurie a unui capital suficient de mare pentru a se dezvolta ulterior prin randamentele investițiilor.

Pentru majoritatea românilor, atingerea independenței financiare înainte de 40 de ani rămâne un obiectiv dificil. Diferențele salariale față de statele occidentale, creșterea costurilor locuințelor și inflația reduc semnificativ capacitatea de economisire și investiție.

Cu toate acestea, specialiștii în educație financiară consideră că modelul FIRE poate fi adaptat și fără obiectivul radical al pensionării timpurii. Construirea unui fond de urgență, investițiile făcute constant și diversificarea surselor de venit pot oferi o siguranță financiară mai mare și pot reduce dependența exclusivă de salariu.

Există însă și critici ai acestui model. Aceștia susțin că economisirea excesivă poate transforma anii activi ai vieții într-o perioadă dominată de restricții, în speranța unui viitor care nu poate fi anticipat cu exactitate.

În practică, pentru mulți adepți ai strategiei FIRE, cea mai importantă realizare nu este ieșirea completă din câmpul muncii, ci posibilitatea de a avea mai mult control asupra propriului timp, de a refuza un loc de muncă nepotrivit sau de a traversa fără presiune financiară perioadele în care veniturile scad.