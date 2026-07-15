Dragoș Pîslaru cere verificări după amenda de un milion de lei aplicată familiei Pașca: Sunt două elemenete care ridică semne de întrebare

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat că a solicitat verificări în legătură cu amenda de un milion de lei aplicată familiei Pașca, după ce au apărut semne de întrebare privind modul în care s-a desfășurat controlul și comunicarea informațiilor către minister.

Potrivit informațiilor publicate de Pîslaru pe Facebook, în data de 30 iunie, în contextul intervenției procurorilor DIICOT la Dumbrava, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Bihor a efectuat controale la locuințele familiei Pașca, la solicitarea procurorilor.

În urma verificărilor, inspectorii de muncă au aplicat o amendă de un milion de lei pentru muncă nelegală, despre care ministrul afirmă că reprezintă cea mai mare sancțiune de acest tip acordată unei asociații. Dragoș Pîslaru susține însă că există două aspecte care necesită clarificări.

Primul se referă la numărul persoanelor pentru care au fost aplicate sancțiunile. Ministrul afirmă că inspectorii au constatat muncă fără forme legale pentru 36 de persoane, deși în timpul controlului au fost identificate la fața locului doar 14 persoane. Potrivit explicațiilor sale, celelalte 22 de persoane nu au fost identificate oficial, ci au fost incluse pe baza relatărilor persoanelor prezente, iar procesul-verbal a fost întocmit înainte de finalizarea procesului de identificare.

Conform precizărilor făcute de ministru, amenda este de 40.000 de lei pentru fiecare persoană identificată în muncă fără forme legale. În cazul celor 36 de persoane, valoarea totală ar fi ajuns la 1.440.000 de lei, însă legislația stabilește un plafon maxim de un milion de lei, sumă consemnată în procesul-verbal.

„Clarificări privind amenda de 1.000.000 lei aplicată familiei Pașca. Pe 30 iunie, în contextul intervenției procurorilor la Dumbrava, DIICOT a solicitat Inspectoratului Teritorial de Muncă Bihor să efectueze controale la locuințele familiei Pașca. Urmare a controalelor, inspectorii au aplicat cea mai mare amendă pentru muncă nelegală acordată unei asociații: un milion de lei. Sunt două elemenete care ridică semne de întrebare: 1. În cadrul intervenției, inspectorii au sancționat munca fără formă legală pentru 36 persoane, deși la fața locului au fost descoperite doar 14 persoane. Celelalte 22 nu au fost identificate oficial, ci s-a mers pe relatările celor prezenți, încheindu-se procesul verbal fără finalizarea acestui proces de identificare. Amenda per persoană este 40.000 lei, înmulțit cu 36 persoane = 1.440.000. Legea prevede că amenda nu poate depăși valoarea de 1.000.000, așa că valoarea finală consemnată este 1.000.000”, a scris Pîslaru pe Facebook.

Al doilea aspect semnalat de Dragoș Pîslaru vizează modul în care informațiile despre control au fost comunicate autorităților. Acesta afirmă că a aflat despre existența amenzii din postări apărute pe Facebook și nu prin canalele oficiale de comunicare instituțională.

Potrivit ministrului, raportarea privind controlul efectuat în 30 iunie a ajuns de la ITM Bihor pe biroul inspectorului general de stat adjunct din București abia în data de 6 iulie, iar Ministerul Muncii a fost informat oficial despre această situație pe 8 iulie.

În urma acestor constatări, Dragoș Pîslaru a solicitat clarificări privind desfășurarea controlului, modul de calcul al amenzii și motivele întârzierii comunicării între instituții.

Totodată, Inspecția Muncii a dispus de urgență un control de specialitate la ITM Bihor. Verificările vor fi realizate atât de Direcția Control Relații de Muncă, cât și de Serviciul Corpul de Control al Calității Inspecției.

Ministrul interimar a precizat că va prezenta public concluziile verificărilor pe măsură ce acestea vor fi disponibile, pentru a elimina orice suspiciune privind modul în care a fost efectuat controlul.

2. Am aflat despre această amendă nu din partea autorităților, așa cum era potrivit într-un astfel de context excepțional, ci de pe Facebook. Deciziile birocratice luate au făcut ca informarea privind acțiunea de control din 30 iunie să ajungă de la Bihor pe biroul Inspectorului general de stat adjunct din București de-abia pe 6 iulie. Abia pe data de 8 iulie situația a fost transmisă oficial către Ministerul Muncii. Am cerut imediat clarificări privind derularea controlului, cuantumul amenzii, precum și o explicația pentru comunicarea interinstituțională întârziată. Pentru aceste considerente, Inspecția Muncii a dispus de urgență un control de specialitate la Bihor, atât din partea Direcției Control Relații de Muncă, cât și al Serviciului Corpul de Control al Calității Inspecției. Pe măsură ce vom obține răspunsurile, voi clarifica public această situație pentru a nu plana vreo suspiciune cu privire la acest control”, a conchis acesta.

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