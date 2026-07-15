Regula de la miezul nopții care ar putea schimba modul în care adolescenții folosesc rețelele sociale

Guvernul Marii Britanii propune introducerea unor restricții privind utilizarea rețelelor de socializare de către adolescenții cu vârste de 16 și 17 ani, măsura principală fiind limitarea accesului pe timpul nopții. Potrivit planului prezentat de autorități, aplicații precum Instagram, TikTok și YouTube vor fi indisponibile în mod implicit între orele 00:00 și 06:00 pentru utilizatorii din această categorie de vârstă.

Adolescenții vor putea însă să renunțe la această restricție prin modificarea setărilor propriului cont. Executivul britanic susține că măsura urmărește reducerea timpului petrecut online în timpul nopții și încurajarea unor obiceiuri digitale mai sănătoase.

Pe lângă limitarea accesului în intervalul nocturn, guvernul dorește ca funcții considerate generatoare de dependență, precum redarea automată a conținutului și derularea infinită a paginilor, să fie dezactivate. Autoritățile apreciază că aceste schimbări ar putea contribui la îmbunătățirea concentrării adolescenților, la un somn de mai bună calitate și la petrecerea unui timp mai mare alături de familie.

Propunerile vin după anunțul făcut în luna iunie, potrivit căruia persoanele cu vârsta sub 16 ani vor avea accesul complet interzis pe o serie de platforme de socializare din Marea Britanie.

Secretarul pentru Tehnologie, Liz Kendall, a declarat că noile măsuri au rolul de a sprijini dezvoltarea unor obiceiuri digitale echilibrate în rândul tinerilor.

„Aceste măsuri vor fi cruciale pentru a-i ajuta pe tineri să doarmă suficient, să se concentreze asupra școlii și facultății și să petreacă mai mult timp de calitate cu familia și prietenii, toate acestea fiind fundamentale pentru construirea unei vieți adulte fericite, sănătoase și împlinite”, a declarat secretarul pentru Tehnologie.

Oficialul a mai adăugat: „Ne dorim ca tinerii să se bucure de beneficiile tehnologiei, având în același timp instrumentele necesare pentru a face din lumea online un loc în care pot prospera.”

Guvernul intenționează să introducă și măsuri destinate utilizării în siguranță a chatboților bazați pe inteligență artificială. Printre acestea se numără obligarea furnizorilor să introducă pauze regulate pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani.

Autoritățile britanice au anunțat că vor încerca să prezinte noile măsuri Parlamentului până la sfârșitul anului 2026, astfel încât acestea să intre în vigoare în același timp cu interdicția privind accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele de socializare, programată pentru primăvara anului viitor.

Planurile guvernului au fost criticate atât de reprezentanți ai opoziției, cât și de organizații care activează în domeniul protecției copiilor. Laura Trott, secretarul conservator din umbră pentru educație, a calificat propunerile drept „o cină pentru câini”.

Ea a declarat: „Fie cred că tinerii de 16 și 17 ani ar trebui să fie pe rețelele de socializare, fie nu cred, dar restricțiile de circulație pe care le pot pur și simplu dezactiva nu vor realiza nimic”.

Reprezentanții unor organizații caritabile susțin că măsurile nu reprezintă o soluție completă pentru siguranța copiilor în mediul online. Andy Burrows, director executiv al Fundației Molly Rose, a afirmat:

„Deși salutăm aceste măsuri pentru adolescenții mai mari, această ultimă mișcare este încă un set fragmentar de anunțuri, nu planul cuprinzător pentru siguranța copiilor care este necesar”.

Acesta a adăugat că prim-ministrul Sir Keir Starmer „părăsește din funcție după ce a anunțat o interdicție a rețelelor sociale fără un plan”, iar probabilul său succesor, Andy Burnham, „urmând să moștenească o serie de oportunități ratate”.

Profesorul Sonia Livingstone, expert în drepturile digitale ale copiilor la London School of Economics, consideră că o restricție automată pe timpul nopții ar putea crea probleme pentru adolescenții care au nevoie de sprijin în anumite momente.

„Dacă există o stingere de circulație pentru companiile care folosesc notificări push pentru a trezi pe cineva noaptea, neapărat să existe o stingere de circulație”, a declarat profesorul Livingstone pentru BBC.

Ea a continuat: „Dar dacă este vorba de o interdicție de circulație care împiedică un copil care are nevoie de sprijin, ajutor sau confort să contacteze surse de încredere în miez de noapte, cred că acest lucru este potențial destul de dăunător.”

Dame Rachel de Souza, comisarul pentru copii din Anglia, a declarat că opiniile tinerilor trebuie luate în considerare atunci când sunt elaborate astfel de politici.

„Trebuie să ascultăm tinerii. Nu vor o interdicție, dar vor să fie protejați de derularea infinită, care creează dependență. Vreau să știu mai multe despre modul în care vor fi implementate politicile, cum ar fi o stingere de restricții, și voi urmări îndeaproape pentru a mă asigura că sunt eficiente, în același timp, îndemnând Ofcom să își utilizeze pe deplin puterile pentru a face lumea online mai sigură pentru copii”.

Guvernul britanic a testat anterior mai multe variante de limitare a utilizării rețelelor de socializare în gospodării din Regatul Unit.

La cercetare au participat aproximativ 300 de adolescenți, care au avut fie aplicațiile dezactivate complet, fie accesul blocat între orele 21:00 și 07:00, fie utilizarea limitată la o oră pe zi. Unii dintre participanți au declarat că nici nu au observat schimbările aplicate pe parcursul unei luni.

Raportul publicat marți arată că restricțiile pe timpul nopții au avut cele mai vizibile efecte asupra calității somnului. Totodată, cercetarea evidențiază seri mai interactive petrecute în familie, o comunicare mai bună și o presiune mai redusă asupra părinților.

Documentul precizează că această variantă a fost și cea mai ușor de aplicat dintre toate opțiunile analizate. Referindu-se la rezultatele studiului, Liz Kendall a declarat: „Aceste descoperiri arată ceea ce părinții ne-au spus mereu: atunci când copiii petrec mai puțin timp pe rețelele de socializare, beneficiile sunt reale”. Profesorul Pete Etchells, specialist în comunicare științifică la Universitatea Bath Spa, a atras însă atenția că rezultatele trebuie analizate cu prudență.

„Acesta este un studiu de mici dimensiuni, care reprezintă o parte a puzzle-ului în încercarea de a înțelege cum vor gestiona copiii și părinții restricțiile tehnologice într-un mod practic”, a spus Pete Etchells

Propunerile autorităților britanice urmează modelul adoptat de Australia, unde accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele de socializare a fost interzis. Restricțiile introduse în Australia în luna decembrie au obligat mai multe platforme să închidă conturile adolescenților și să împiedice deschiderea altora noi de către utilizatorii care nu îndeplinesc condițiile de vârstă.

Măsurile au fost însă contestate după ce numeroși adolescenți au susținut că au continuat să acceseze platformele considerate interzise. Situația a ridicat întrebări privind eficiența sistemelor de verificare a vârstei și posibilitatea aplicării unor reguli similare în Regatul Unit.

Un alt subiect aflat în atenția autorităților îl reprezintă utilizarea rețelelor private virtuale, cunoscute drept VPN-uri. Guvernul britanic a transmis marți, citând concluziile unui studiu comandat de autorități, că există puține indicii potrivit cărora un număr mare de copii folosesc aceste servicii pentru a evita verificările de vârstă.