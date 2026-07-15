Vehiculul care ar putea schimba transportul urban: test crucial pentru taxiurile zburătoare
Taxiurile zburătoare ar putea intra treptat în atenția serviciilor de transport aerian, după ce autoritatea de reglementare în aviație din Statele Unite a anunțat un nou pas în procesul de evaluare a vehiculelor electrice cu decolare și aterizare verticală, cunoscute sub denumirea de eVTOL.
Un test cu un vehicul electric a deschis drumul către taxiurile zburătoare în SUA
Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a anunțat marți o „etapă importantă” pentru autorizarea acestor aeronave, prin realizarea unui test în condiții reale care a urmărit utilizarea lor pentru transport medical. Experimentul a inclus transportarea unui organ de animal între două state americane, Virginia și Maryland, la bordul unui vehicul electric dezvoltat de compania BETA Technologies, modelul ALIA.
Autoritatea americană a transmis că testul face parte din eforturile pentru introducerea în siguranță a aeronavelor de mobilitate aeriană avansată în spațiul aerian al SUA. „Acesta este un pas major în activitatea Departamentului Transporturilor de a lansa în siguranță aeronave cu mobilitate aeriană avansată (AAM) în spațiul aerian al SUA”, a declarat FAA într-un comunicat.
Potrivit instituției, inițiativa este inclusă într-un program pilot eIPP lansat de administrația Trump, care a selectat opt proiecte desfășurate în 26 de state americane în martie 2026.
Test cu vehicule electrice pentru transport medical
Transportul experimental a presupus deplasarea unui container medical izolat, care conținea un organ de animal, de la Aeroportul Executiv Virginia Tech Montgomery către Aeroportul Charlottesville Albemarle din Virginia, folosind un vehicul ALIA produs de BETA Technologies.
Cele două aeroporturi sunt situate la aproximativ 200 de kilometri distanță, iar zborul dintre ele a avut o durată estimată de aproximativ 30 de minute, potrivit unei simulări online realizate de AFP. După această etapă, containerul medical a fost transferat într-o a doua aeronavă ALIA, destinată continuării traseului.
Vehiculul a efectuat apoi zboruri către Aeroportul Municipal Frederick și Aeroportul de Stat Martin, ambele situate în Maryland. Durata estimată a acestor segmente a fost de aproximativ 45 de minute, respectiv 20 de minute.
FAA a precizat că testul a avut ca scop analizarea posibilității de utilizare a acestor aeronave pentru livrarea rapidă și sigură a organelor umane necesare transplanturilor.
FAA evaluează utilizarea eVTOL pentru mai multe tipuri de misiuni
Administratorul FAA, Bryan Bedford, a declarat că aceste vehicule ar putea avea utilizări variate în viitor. „De la transportul urban sau rural la misiuni medicale de salvare a vieții sau operațiuni de căutare și salvare, aceste vehicule reprezintă un potențial practic nelimitat”, a afirmat acesta, citat în comunicatul de presă.
Până în prezent, niciun sistem eVTOL nu a primit certificarea FAA pentru operare comercială. Mai multe companii dezvoltă astfel de aeronave în Statele Unite și în alte regiuni ale lumii, cu obiectivul de a introduce servicii de transport aerian de tip taxi.
Proiectele sunt urmărite în special pentru zonele urbane unde traficul rutier este aglomerat, precum Los Angeles sau Las Vegas, dar și pentru conexiuni rapide între aeroporturi și centrele orașelor.
Testele realizate de autorități și companii din domeniu urmăresc evaluarea siguranței, a infrastructurii necesare și a modului în care aceste aeronave ar putea fi integrate în sistemele actuale de transport aerian.
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