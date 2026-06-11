Inteligența artificială intră în joc pe Aeroportul Henri Coandă. Schimbare majoră pentru pasageri

Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) și EUROCONTROL, organizația europeană responsabilă de siguranța navigației aeriene, au pus în aplicare prima etapă a proiectului „Prediction of Luggage Delivery Time” pe Aeroportul Internațional Henri Coandă București.

Inițiativa introduce o soluție tehnologică destinată estimării timpului necesar pentru livrarea bagajelor către pasageri după aterizarea aeronavelor. Sistemul a fost dezvoltat de EUROCONTROL prin intermediul centrului european dedicat cercetării și inovării în aviație.

Noua tehnologie folosește modele avansate de inteligență artificială, instrumente de analiză a datelor și algoritmi de învățare automată pentru a calcula perioada de așteptare a bagajelor la benzile amplasate în zona Sosiri. Obiectivul proiectului este eficientizarea proceselor operaționale și îmbunătățirea nivelului de punctualitate al serviciilor oferite pasagerilor.

Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naționale Aeroporturi București, a declarat că implementarea proiectului realizat împreună cu EUROCONTROL marchează un nou pas în procesul de digitalizare a Aeroportului Henri Coandă.

Potrivit acestuia, utilizarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială și analiza datelor va permite furnizarea unor estimări mai precise privind timpul de livrare a bagajelor, contribuind la îmbunătățirea experienței pasagerilor și la modernizarea serviciilor aeroportuare.

„Aeroporturile din București continuă să se dezvolte ca hub regional competitiv, eficient și orientat către nevoile pasagerilor. Faptul că participăm, împreună cu EUROCONTROL, la implementarea unui proiect european inovator confirmă angajamentul nostru de a adopta tehnologii moderne care să lucreze în beneficiul pasagerilor și al comunității aeroportuare. Implementarea proiectului ”Prediction of Luggage Delivery Time” reprezintă un nou pas în direcția transformării digitale a Aeroportului Internațional Henri Coandă București și a îmbunătățirii experienței pasagerilor. Colaborarea cu EUROCONTROL este o oportunitate de valorificare a tehnologiilor bazate pe analiza avansată a datelor și inteligența artificială, prin care vom putea oferi informații mai precise privind timpul estimat de livrare a bagajelor, oferind servicii moderne pasagerilor și companiilor aeriene”, a declarat Bogdan Mîndrescu, potrivit bucharestairports.ro.

Sistemul utilizează un volum extins de informații pentru realizarea estimărilor. Printre datele analizate se numără numărul zborului, poziția de staționare a aeronavei, compania aeriană responsabilă de transportul bagajelor, agentul de handling desemnat, timpii istorici de livrare și alocarea benzilor de bagaje. Pe baza acestor informații, modelul predictiv este antrenat să estimeze cât timp va dura până când bagajele unei curse ajung la banda de preluare după aterizare.

Paul Bărăbaș, reprezentantul statului român la EUROCONTROL, a declarat că parteneriatul cu CNAB susține implementarea unor proiecte inovatoare menite să îmbunătățească fluxurile operaționale și satisfacția pasagerilor. Acesta a subliniat că direcția de modernizare și digitalizare a CNAB apropie serviciile aeroportuare de standardele marilor aeroporturi europene și contribuie la transformarea digitală a aviației europene, prin dezvoltarea unor servicii mai moderne și mai eficiente pentru pasageri.

„Ne bucurăm să avem CNAB drept partener în implementarea celor mai inovatoare proiecte pentru îmbunătățirea fluxurilor operaționale și a satisfacției pasagerilor. Apetitul CNAB pentru modernizare și digitalizare înseamnă pași concreți spre echivalarea nivelului de servicii oferite în marile aeroporturi europene. Prin implicarea în acest proiect, România contribuie activ la transformarea digitală a aviației europene și la dezvoltarea serviciilor aeroportuare moderne, inteligente și orientate către pasager”, a explicatPaul Bărăbaș.

Proiectul realizat în parteneriat de CNAB și EUROCONTROL include o metodologie dedicată, un model de inteligență artificială conceput special pentru acest scop și un set de protocoale software dezvoltate de specialiștii organizației europene.

Soluția tehnologică a fost creată la EUROCONTROL Innovation Hub, situat la Brétigny-sur-Orge, în Franța, și face parte din programul EATIN – European Aviation Transport Innovation Network, destinat dezvoltării și implementării inovațiilor în transportul aerian european.