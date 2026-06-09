Profiturile companiilor aeriene se reduc la jumătate. Războiul cu Iranul provoacă un șoc al prețurilor la combustibil

Industria aviatică mondială se pregătește pentru un an cu trafic record și venituri în creștere, însă profiturile companiilor aeriene sunt puternic afectate de explozia prețurilor la combustibil. Potrivit noilor estimări ale Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA), conflictul din Orientul Mijlociu a schimbat semnificativ perspectivele sectorului pentru 2026.

Potrivit celui mai recent raport financiar al IATA, care reprezintă aproximativ 370 de companii aeriene și 85% din traficul aerian mondial, profitul net cumulat al industriei este estimat la 23 de miliarde de dolari în 2026.

Nivelul este semnificativ mai redus față de prognoza anterioară de 41 de miliarde de dolari și reprezintă aproximativ jumătate din profitul estimat pentru 2025, de 45 de miliarde de dolari.

Scăderea vine într-un context în care numărul pasagerilor continuă să crească. IATA estimează că 5,1 miliarde de persoane vor călători cu avionul în 2026, cu 2,4% mai mult față de anul precedent.

Veniturile totale ale industriei sunt prognozate la 1.165 miliarde de dolari, în creștere cu 9,4%.

Directorul general al IATA, Willie Walsh, a explicat că deteriorarea perspectivelor este cauzată în principal de conflictul din Orientul Mijlociu și de majorarea costurilor cu combustibilul.

Principalul motiv al reducerii profitabilității este creșterea accelerată a costurilor operaționale.

Cheltuielile totale ale companiilor aeriene sunt estimate să urce cu 13%, până la 1.120 de miliarde de dolari.

Numai factura pentru combustibilul de aviație este așteptată să crească de la 252 de miliarde de dolari în 2025 la aproximativ 350 de miliarde de dolari în 2026, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 40%.

Astfel, combustibilul va ajunge să reprezinte aproape o treime din costurile operaționale ale transportatorilor aerieni.

Deși companiile au început să transfere o parte din costuri către pasageri prin tarife mai ridicate, acestea continuă să suporte o parte importantă a impactului financiar.

Ca urmare, marja netă de profit este estimată să scadă de la 4,2% în 2025 la doar 2% în 2026.

Willie Walsh a atras atenția că profitul net per pasager va coborî la aproximativ 4,5 dolari, de aproape două ori mai mic decât anul trecut.

IATA avertizează că efectele crizei nu sunt distribuite uniform la nivel global.

Companiile aeriene din statele Golfului se numără printre cele mai afectate. Organizația estimează că unele dintre acestea ar putea înregistra pierderi pe fondul scăderii cererii și al perturbărilor operaționale provocate de conflict.

În Europa, situația este diferită, însă presiunea costurilor rămâne ridicată.

Transportatorii europeni depind într-o măsură importantă de importurile de combustibil provenite din regiunea Golfului Persic. Deși multe companii și-au protejat parțial costurile prin contracte de hedging încheiate înaintea crizei, efectele acestor măsuri vor dispărea treptat.

Pe lângă combustibilul mai scump, companiile europene trebuie să facă față și costurilor generate de reglementările de mediu, taxelor aeroportuare, tarifelor pentru controlul traficului aerian și conflictelor de muncă din mai multe state.

Restricțiile de spațiu aerian impuse în continuare de războiul din Ucraina contribuie, de asemenea, la creșterea costurilor și la complicarea operațiunilor.

Creșterea prețurilor la combustibil începe să genereze reacții și din partea autorităților.

Guvernul Canadei a anunțat lansarea unui nou program de împrumuturi destinat companiilor aeriene, pentru a le ajuta să gestioneze costurile ridicate și să mențină locurile de muncă și operațiunile interne.

Programul prevede acordarea unor facilități de lichiditate de până la 150 de milioane de dolari canadieni pentru fiecare companie eligibilă. Beneficiarii vor trebui însă să limiteze remunerațiile conducerii și să mențină serviciile pe piața internă.

Nu toate companiile susțin însă intervenția statului. Operatorul canadian WestJet s-a pronunțat împotriva programului, argumentând că subvențiile și ajutoarele pot distorsiona concurența și că autoritățile ar trebui să se concentreze pe dezvoltarea unui cadru sustenabil pentru industrie.

În Statele Unite, administrația Trump a transmis recent că nu consideră necesară salvarea transportatorilor low-cost prin fonduri publice și a sugerat că aceștia ar trebui să se finanțeze din surse private.

Între timp, efectele crizei încep să fie vizibile. Compania americană Spirit Airlines și-a încetat operațiunile în luna mai, devenind primul transportator afectat direct de șocul provocat de creșterea costurilor cu combustibilul.

De asemenea, agenția S&P Global Ratings a retrogradat ratingul companiei JetBlue mai adânc în categoria nerecomandată investițiilor, invocând pierderile în creștere și presiunea exercitată de prețurile ridicate ale combustibilului.