CFR Călători modifică opririle pe litoral. Pasagerii sunt direcționați către altă stație

CFR Călători a anunțat că, în perioada 13–30 iunie 2026, trenurile de pasageri nu vor efectua opriri în stația Costinești Tabără. Măsura a fost comunicată după informarea transmisă de administratorul infrastructurii feroviare, CNCF CFR SA, privind redeschiderea circulației pe secția Hm Costinești – Mangalia pe întreaga distanță.

Potrivit operatorului feroviar, suspendarea opririlor în stația Costinești Tabără se aplică tuturor trenurilor de călători care tranzitează zona în intervalul menționat.

Pasagerii care intenționează să călătorească spre sau din această zonă sunt informați că trenurile vor avea oprire în stația Costinești, aceasta urmând să fie utilizată ca punct de îmbarcare și debarcare.

CFR Călători le recomandă persoanelor care și-au cumpărat deja bilete cu plecare din sau sosire în stația Costinești Tabără să se prezinte în stația Costinești pentru efectuarea călătoriei.

Călătorii care dețin bilete pentru trenurile afectate de această modificare pot solicita restituirea sumelor achitate pentru legitimațiile de călătorie neutilizate.

Potrivit companiei, rambursarea se poate face fie pentru întreaga rută, fie pentru porțiunea de traseu care nu mai poate fi efectuată, în conformitate cu prevederile Regulamentului de transport pe calea ferată aflat în vigoare.

Detalii despre procedura de renunțare la călătorie și condițiile de restituire sunt disponibile pe site-ul CFR Călători, la secțiunea dedicată traficului intern și renunțării la călătorie. Solicitările de rambursare se fac la cererea pasagerilor, conform regulilor aplicabile pentru biletele achiziționate și neutilizate.

Pasagerii au la dispoziție mai multe canale prin care pot verifica informații actualizate privind circulația trenurilor. Date despre traficul feroviar pot fi obținute la numărul de telefon 0219521 – INFO CFR, destinat traficului intern, precum și prin intermediul numerelor de telefon ale stațiilor CFR publicate pe site-ul CFR Călători.

Totodată, aplicația TRENUL MEU oferă informații în timp real despre mersul trenurilor. Utilizatorii trebuie să introducă numărul exact al trenului pentru a consulta detalii referitoare la opriri, întârzieri, durata staționării în următoarea gară și timpul estimat de sosire.

Informații actualizate sunt disponibile și pe platformele online ale companiilor feroviare. Pe site-ul CFR sunt funcționale camere web amplasate în gările București Nord, Aeroport Henri Coandă, Timișoara, Craiova, Brașov, Iași, Cluj-Napoca și Constanța, care afișează date privind sosirea și plecarea trenurilor.