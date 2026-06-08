Harta zborurilor: cine domină plecările și sosirile din aeroporturile românești

SURSA FOTO: Dreamstime - Parcările la aeroport, imperative pentru majoritatea celor care ies și intră în țară

Transportul aerian de pasageri a înregistrat o creștere de 7,8% în primul trimestru din 2026, comparativ cu aceeași perioadă a anului anterior, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Numărul total al pasagerilor a urcat de la 5.597.400 la 6.034.900. Aeroportul Henri Coandă a consemnat 1.740.700 pasageri îmbarcați și 1.677.400 debarcați. Aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca a raportat 362.800 pasageri îmbarcați și 346.300 debarcați. Aeroportul Internațional Iași a înregistrat 224.800 pasageri îmbarcați și 210.700 debarcați.

Cele mai mari volume de pasageri în transportul internațional au fost consemnate pe mai multe aeroporturi europene importante. Pe primele poziții se află Londra Luton, Milano Bergamo și Istanbul Internațional.

Acestora li se adaugă Bruxelles Charleroi, Munchen și Roma Fiumicino. Clasamentul continuă cu Madrid Barajas și Dortmund. Ultimele poziții din acest grup sunt ocupate de Bologna și Barcelona.

În ceea ce privește îmbarcările pe curse regulate, Londra Luton, Milano Bergamo și Bruxelles Charleroi se regăsesc în topul principalelor destinații.

Urmează Istanbul Internațional, Roma Fiumicino și Munchen. Madrid Barajas, Dortmund și Bologna completează următoarea secvență a clasamentului. Londra Stansted și Barcelona se află, de asemenea, printre destinațiile cu număr ridicat de pasageri.

Datele privind pasagerii debarcați în România arată ponderi ridicate pentru Italia, Regatul Unit și Germania. În continuare se regăsesc Spania, Franța și Turcia. Belgia, Țările de Jos și Polonia completează lista principalelor state de origine. Informațiile includ curse regulate operate între aceste destinații și aeroporturile din România.

În direcția opusă, cele mai multe îmbarcări au avut ca destinație Italia, Regatul Unit și Germania. Urmează Spania, Franța și Belgia. Turcia, Țările de Jos și Polonia figurează, de asemenea, printre principalele destinații. Austria închide clasamentul țărilor cu volume semnificative de pasageri.

În transportul intern, cele mai mari ponderi au fost consemnate pe aeroportul Henri Coandă București, cu 49,7% din totalul pasagerilor îmbarcați. Aeroportul Avram Iancu Cluj-Napoca a înregistrat 18,1%. Traian Vuia Timișoara a avut o pondere de 14,2%. Aceste valori reflectă distribuția principalelor fluxuri interne de pasageri pe aeroporturile din țară.