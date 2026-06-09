Aeroportul Henri Coandă schimbă regulile pentru toate zborurile. Aterizările și decolările vor fi coordonate prin sloturi fixe

Compania Națională Aeroporturi București a semnat acordul de coordonare pentru Aeroportul Henri Coandă, o măsură care va modifica modul în care sunt planificate și gestionate zborurile pe principalul aeroport al României. Noul sistem va intra în vigoare din sezonul de iarnă 2026-2027 și va introduce coordonarea completă a aterizărilor și decolărilor prin sloturi orare dedicate. Serviciile vor fi asigurate de Airport Coordination Limited, cel mai mare coordonator independent de sloturi aeroportuare din lume. Schimbarea este anunțată în contextul creșterii accelerate a traficului de pasageri și al necesității unei utilizări mai eficiente a infrastructurii aeroportuare.

Aeroportul Henri Coandă va beneficia de servicii complete de coordonare furnizate de compania britanică Airport Coordination Limited (ACL), organizație care gestionează activitatea a 80 de aeroporturi importante de pe toate continentele. Acordul multianual semnat de Compania Națională Aeroporturi București va intra în vigoare la 25 octombrie 2026.

Principalul aeroport al României a înregistrat în 2025 peste 17 milioane de pasageri și aproximativ 127.700 de aterizări și decolări, fiind considerat unul dintre aeroporturile cu cea mai rapidă creștere din Europa Centrală și de Est.

În acest context, oficialii aeroportului susțin că implementarea noului sistem reprezintă o etapă majoră în procesul de modernizare și adaptare la standardele internaționale de administrare a traficului aerian.

„Modernizarea Aeroportului Henri Coandă intră într-o etapă fundamentală odată cu semnarea acordului de coordonare, ceea ce confirmă angajamentul Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti de a adopta cele mai bune practici internaţionale în domeniu. Implementarea coordonării va îmbunătăţi semnificativ modul în care este gestionată capacitatea aeroportuară, prin utilizarea mai eficientă a infrastructurii şi diminuarea traficului la orele de vârf, marcând astfel creşterea nivelului de servicii oferite atât pasagerilor, cât şi companiilor aeriene”, a declarat Bogdan Mîndrescu, directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti.

Odată cu introducerea coordonării operaționale de nivel 3, Aeroportul Henri Coandă va funcționa după un sistem în care fiecare zbor va primi o oră aprobată de aterizare sau decolare. Aceste sloturi vor fi alocate și administrate de un coordonator independent, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 95/93 și cu standardele Asociației Internaționale a Transportului Aerian (IATA).

Potrivit reprezentanților Companiei Naționale Aeroporturi București, noul mecanism va permite corelarea permanentă a capacității reale a pistelor, terminalelor și platformelor aeroportuare cu numărul de zboruri programate. Astfel, utilizarea infrastructurii existente va deveni mai eficientă, iar gradul de aglomerare va fi redus.

De asemenea, programarea zborurilor va contribui la îmbunătățirea punctualității companiilor aeriene și la o gestionare mai predictibilă a operațiunilor aeroportuare. Fiecare aterizare și decolare va fi aliniată la capacitatea declarată a aeroportului, ceea ce va permite folosirea optimă a pistelor, terminalelor, locurilor de staționare pentru aeronave și benzilor de bagaje.

Prin introducerea coordonării complete, fluxul de trafic aerian va fi repartizat mai uniform pe durata întregii zile. Oficialii aeroportului arată că această măsură va reduce presiunea exercitată asupra infrastructurii în intervalele cu trafic intens și va contribui la desfășurarea mai constantă a operațiunilor.

În plus, Aeroportul Henri Coandă va funcționa pe baza unor planuri sezoniere coordonate, ceea ce va permite o administrare mai eficientă a resurselor operaționale, inclusiv a porților de îmbarcare, locurilor de parcare pentru aeronave și sistemelor de manipulare a bagajelor.

Capacitatea operațională va putea fi gestionată mai eficient pe măsură ce numărul curselor și al pasagerilor va continua să crească în anii următori.

Referindu-se la noul parteneriat, reprezentanții Airport Coordination Limited au subliniat că Bucureștiul devine unul dintre puținele aeroporturi care fac tranziția directă către coordonarea completă de nivel 3.

„Suntem încântaţi să întâmpinăm Aeroportul Internaţional Henri Coandă din Bucureşti ca fiind al 80-lea aeroport din reţeaua globală a ACL. Acesta este un parteneriat important, nu doar datorită dimensiunii şi creşterii Bucureştiului, ci şi pentru că reprezintă un pas decisiv către coordonare într-o perioadă caracterizată de o cerere în creştere. Aeroporturile trec rareori direct la o coordonare completă, iar realizarea cu succes a acestui demers necesită experienţă, independenţă şi încredere. Suntem mândri că Bucureştiul a ales ACL pentru a sprijini această tranziţie şi pentru a contribui la punerea bazelor pentru creşterea şi conectivitatea sa continuă”, a declarat Neil Garwood, Chief Executive Officer at Airport Coordination Limited.

Sistemul de coordonare de nivel 3 este utilizat deja de cele mai importante aeroporturi europene, printre care Londra, Paris Charles de Gaulle, Amsterdam, Bruxelles, Viena, Frankfurt, Roma, Milano, Barcelona și Madrid.

Prin adoptarea acestui model, Aeroportul Henri Coandă urmărește să gestioneze mai eficient creșterea traficului aerian și să ofere condiții operaționale mai predictibile pentru companiile aeriene și pasageri, într-un context în care cererea pentru transportul aerian continuă să avanseze la nivel european.