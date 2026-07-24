Zborurile directe România–SUA revin în prim-plan. CNAB negociază noi proiecte cu partea americană

Investițiile în aeroporturile din București și posibilitatea extinderii zborurilor directe către Statele Unite ale Americii au fost principalele teme discutate la întâlnirea dintre conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) și ambasadorul SUA la București. Discuțiile au vizat proiecte de infrastructură, atragerea investițiilor și consolidarea cooperării româno-americane în domeniul aviației.

Directorul general al Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), Bogdan Mîndrescu, s-a întâlnit vineri, 24 iulie, la sediul companiei, cu ambasadorul SUA la București, Darryl Nirenberg, pentru a discuta despre proiectele de infrastructură aeroportuară, atragerea de investiţii şi dezvoltarea conectivităţii aeriene dintre România şi SUA.

Potrivit unui comunicat al CNAB, discuţiile au vizat consolidarea cooperării în domeniul aviaţiei, în contextul Parteneriatului Strategic dintre România şi Statele Unite ale Americii.

Mîndrescu a declarat că, în cadrul întrevederii, au fost analizate principalele proiecte de infrastructură ale CNAB, oportunităţile de atragere a investiţiilor şi perspectivele de dezvoltare a relaţiilor cu SUA. El a subliniat că legăturile strânse dintre cele două ţări contribuie la consolidarea poziţiei strategice a aeroporturilor din Bucureşti în relaţiile economice bilaterale şi creează noi oportunităţi de colaborare.

Directorul general al CNAB a reafirmat disponibilitatea companiei de a susţine proiecte comune în domeniile infrastructurii, digitalizării, siguranţei şi securităţii aeroportuare, în conformitate cu standardele internaţionale şi cu obiectivele de dezvoltare ale Aeroportului Henri Coandă şi Aeroportului Băneasa.

Totodată, el a evidenţiat importanţa strategică a unei rute aeriene directe între România şi SUA pentru dezvoltarea relaţiilor economice, turistice şi diplomatice, apreciind că există un potenţial semnificativ pentru extinderea conectivităţii directe cu piaţa americană, pe fondul creşterii cererii pentru călătoriile transatlantice.

Mîndrescu a afirmat că Parteneriatul Strategic dintre România şi SUA se poate reflecta şi în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare a Capitalei. El a precizat că investiţiile de amploare aflate în derulare confirmă rolul CNAB ca hub regional de conectivitate şi partener de încredere pentru instituţiile şi investitorii americani. El a transmis că vizita ambasadorului SUA reprezintă un semnal clar al interesului comun pentru consolidarea cooperării dintre cele două state.

Potrivit CNAB, dialogul început cu ambasadorul SUA la București ar urma să deschidă noi oportunităţi de colaborare şi să genereze proiecte cu efecte pozitive asupra dezvoltării infrastructurii aeroportuare, creşterii conectivităţii dintre România şi SUA şi consolidării relaţiilor bilaterale în domeniul aviaţiei.

Reprezentanţii companiei au transmis că CNAB va continua să fie un partener deschis şi de încredere pentru toate iniţiativele care contribuie la modernizarea infrastructurii aeroportuare şi la dezvoltarea cooperării dintre România şi SUA.