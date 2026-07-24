A răzuit un bilet de 20 de euro într-un bar din Italia. Suma care l-a făcut să amuțească

Un bilet răzuibil cumpărat pentru suma de 20 de euro i-a adus unui client al barului Luna din localitatea italiană Peseggia un câștig imens. Momentul a avut loc miercuri după-amiază, iar vestea marelui premiu a animat localul situat pe via Moglianese, în apropierea pieței centrale, potrivit publicației italiene Il Messaggero.

Bărbatul, în vârstă de aproximativ 55 de ani, era un client cunoscut al barului și a ales un bilet Miliardario Maxi, unul dintre jocurile de tip răzuibil disponibile la prețul de 20 de euro. După îndepărtarea stratului argintiu, acesta a descoperit că biletul ascundea premiul maxim oferit de joc: 5 milioane de euro.

Potrivit datelor prezentate de Il Messaggero, probabilitatea de a obține acest premiu este extrem de redusă, de aproximativ 1 la 9,36 milioane de bilete. Câștigul a fost astfel unul neașteptat atât pentru bărbat, cât și pentru persoanele aflate în acel moment în local.

Momentul în care clientul a realizat valoarea biletului a avut loc în jurul orei 18:00. În bar s-au auzit strigăte de bucurie, iar cei prezenți au asistat la reacția câștigătorului, care a fost surprins de suma obținută.

Proprietarul Barului Luna a povestit că bărbatul este originar din localitate, chiar dacă în prezent locuiește în altă parte și revine periodic în oraș. „Este un client care vine din când în când”, a explicat acesta.

Patronul localului a descris reacția câștigătorului după aflarea veștii: „Este originar de aici, dar acum locuiește în altă parte. Când a răzuit biletul, a sărit de bucurie. Era complet copleșit, nici nu mai știa ce să facă, era agitat, speriat și fericit în același timp.

După ce s-a mai liniștit, prima sa reacție a fost să îi cinstească pe toți cei prezenți. Sunt foarte fericit că s-a întâmplat la noi și că i s-a întâmplat lui. Sigur, mi-ar fi plăcut să mi se întâmple mie”, a spus proprietarul, în glumă.

După ce emoțiile inițiale s-au mai redus, bărbatul a decis să marcheze momentul oferindu-le celor aflați în bar câte o băutură. Gestul său a rămas una dintre imaginile serii în localul unde a fost cumpărat biletul norocos.

Proprietarul Barului Luna a declarat că este bucuros că premiul a ajuns la un client cunoscut și că speră ca acesta să continue să revină în local. Deși atmosfera din acea seară a fost una specială, câștigătorul nu a mai revenit până acum la barul unde a cumpărat biletul.

„Ieri, toți cei de la bar vorbeau doar despre asta. Era imposibil să ajungi la tejghea fără să auzi o frântură de conversație despre marea lovitură”, a povestit proprietarul.

Acesta așteaptă acum ca Loteriile Naționale să trimită afișul oficial care confirmă câștigul, document care urmează să fie expus în local. „Sper că nu am pierdut un client și că va continua să revină pe la noi”, a spus el râzând. „Sunt foarte bucuros și sper ca norocul să mai treacă pe aici”, a mai adăugat proprietarul Barului Luna.