„Lista” care a ajuns pe masa liberalilor. Ce se întâmplă cu oamenii PSD rămași în funcții

Liderii PNL îi solicită lui Ilie Bolojan să analizeze schimbarea unor șefi de agenții și instituții care au rămas în funcții, deși sunt considerați apropiați de PSD, după retragerea social-democraților de la guvernare. Potrivit unor surse politice, premierul nu ar fi luat încă o decizie finală, însă subiectul este discutat la nivelul conducerii liberale.

Nemulțumirea unor lideri PNL este legată de faptul că PSD susține public că se află în opoziție, dar păstrează persoane numite în funcții importante la nivel central. Liberalii consideră că această situație trebuie analizată în contextul retragerii miniștrilor social-democrați din Guvern.

PSD și-a retras reprezentanții politici din Executiv, precum și secretarii de stat și prefecții. Potrivit surselor politice, mai mulți lideri locali ai partidului sunt nemulțumiți de această decizie, în special din cauza schimbării prefecților, ceea ce a dus la pierderea unor poziții administrative importante în teritoriu.

Surse din conducerea PNL afirmă că există deja o listă cu persoane considerate apropiate de PSD care ocupă funcții la București. Un lider liberal a declarat pentru Libertatea: „Vorbesc de opoziție, dar ei au lăsat șefi pe funcții, de parcă ar fi soldatul japonez. Au oameni la Agenția de sport, la Resurse Minerale, la Rezervele de Stat și lista e lungă”.

Potrivit surselor citate, obiectivul final al liberalilor ar fi reprezentat de instituțiile deconcentrate din teritoriu, ceea ce ar presupune schimbări la nivelul fiecărui județ. Totuși, Ilie Bolojan ar manifesta reținere față de o intervenție extinsă în acest moment.

Discuțiile vizează modul în care sunt ocupate funcțiile de conducere și situațiile în care actualii șefi au fost numiți temporar. Surse din conducerea PNL susțin că eventualele schimbări ar trebui făcute separat pentru fiecare instituție.

Deputatul Gigel Știrbu a prezentat recent situația din județul Olt, unde conduce organizația PNL, susținând că persoane apropiate PSD ocupă funcții de conducere în 17 instituții deconcentrate și în alte 14 structuri care țin de administrația centrală. Printre instituțiile menționate se află Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt.

„PSD este în opoziție? Atunci cine conduce statul? Sorin Grindeanu repetă aproape obsesiv că PSD este în opoziție. Ne spune că și-au retras secretarii de stat, că și-au retras prefecții și că partidul nu mai are nicio legătură cu puterea. Dar românii nu trăiesc din declarații de presă,ei trăiesc în realitate. Iar realitatea este că adevărata putere într-un județ nu stă doar în ministere. Puterea înseamnă cine conduce Direcția de Sănătate Publică, Inspectoratul Școlar, Casa de Pensii, ITM, AJOFM, APIA, DSVSA, Finanțele, Garda de Mediu, Agricultura, Apele Române și toate celelalte instituții care gestionează bani publici, controlează activitatea economică și iau decizii care influențează viața oamenilor”, a scris Gigel Știrbu pe contul personal de socializare.

Surse din conducerea PNL susțin că în cazul deconcentratelor și al altor instituții trebuie analizată fiecare situație separat, fără schimbări generale care să afecteze persoane numite prin concurs. „Să vedem unde sunt numiți interimar. Nu putem să îi înlăturăm pe cei cu concurs”, a explicat un șef de filială din echipa lui Bolojan.

Potrivit informațiilor vehiculate în partid, analiza ar urma să vizeze în special funcțiile ocupate prin numiri temporare sau pozițiile considerate politice. Liberalii susțin că eventualele decizii trebuie luate ținând cont de statutul juridic al fiecărei funcții.

Discuțiile privind schimbarea unor conduceri din instituțiile statului apar după retragerea PSD de la guvernare și pe fondul tensiunilor dintre cele două formațiuni politice. Până în acest moment, nu a fost anunțată o decizie oficială privind o listă de demiteri sau schimbări.