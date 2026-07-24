Decizia care merge dincolo de sancțiunile UE. Ce produse din Rusia au fost interzise
SURSA FOTO: Dreamstime - Active rusesti, Rusia
Parlamentul Letoniei a adoptat modificări legislative prin care interzice importul unei game extinse de bunuri de consum provenite din Rusia și Belarus. Noile restricții vizează produse care nu sunt deja incluse pe lista sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană și fac parte din strategia autorităților letone de reducere a relațiilor economice cu cele două state, precum și de limitare a răspândirii propagandei Kremlinului.
Ce se ascunde pe lista produselor interzise de un stat din UE
Printre produsele afectate de măsură se numără cărțile, ziarele, jocurile video, articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte, jucăriile și echipamentele sportive. Interdicția se aplică inclusiv mărfurilor care ajung în Letonia prin intermediul unor țări terțe, dacă acestea au ca țară de origine Rusia sau Belarus.
Potrivit amendamentelor adoptate, „Pentru a asigura securitatea societății letone… și pentru a oferi sprijin general societății ucrainene, importul anumitor bunuri industriale în Republica Letonia din Federația Rusă și Republica Belarus este interzis”, se precizează în modificările aduse legii privind sprijinul acordat populației civile din Ucraina.
Noua legislație este considerată una dintre primele inițiative naționale din Uniunea Europeană care introduce restricții extinse asupra bunurilor de consum din Rusia și Belarus dincolo de regimul de sancțiuni stabilit la nivel comunitar.
Lista produselor vizate urmează să fie stabilită de Guvern
Interdicția a fost aprobată în aceeași zi în care Uniunea Europeană a convenit asupra unui nou pachet de sancțiuni împotriva Rusiei. Parlamentarii letoni susțin că unele dintre produsele vizate pot fi utilizate pentru răspândirea propagandei și a dezinformării, motiv pentru care acestea au fost incluse în noile restricții. Pe lista categoriilor de produse vizate se regăsesc cărțile, ziarele și jocurile video, alături de articole sportive, jucării, îmbrăcăminte și încălțăminte.
„Aceste amendamente reprezintă cel mai recent instrument menit să reducă sistematic legăturile economice cu Rusia și Belarus, menținând în același timp sprijinul nostru neclintit pentru Ucraina în lupta sa pentru libertate și independență”, a declarat Raimonds Bergmanis, președintele Comisiei pentru Apărare, Afaceri Interne și Prevenire a Corupției, responsabilă de avansarea proiectului de lege în Parlamentul Letoniei.
Datele oficiale arată că importurile produselor nou vizate din Rusia și Belarus au însumat 12,5 milioane de euro în 2025. Acestea au reprezentat 6,5% din totalul importurilor rămase ale Letoniei din cele două state și doar 0,05% din volumul total al importurilor realizate de țară.
Guvernul urmărește eliminarea relațiilor comerciale rămase
Proiectul legislativ a fost elaborat de Ministerul de Externe al Letoniei și a fost promovat rapid prin procedura parlamentară, ca parte a strategiei autorităților de a elimina relațiile comerciale rămase cu Rusia.
„Letonia a redus deja semnificativ legăturile economice cu Rusia, dar obiectivul nostru ar trebui să fie o politică completă de refuz față de bunurile statului agresor”, a declarat ministrul Economiei, Viktors Valainis, la sfârșitul lunii mai, după reuniunea miniștrilor dedicată restricționării comerțului cu Rusia.
În urma acelei reuniuni, Ministerul de Externe a primit mandatul de a pregăti proiectul legislativ care a fost aprobat ulterior de Parlament. Lista completă a produselor care vor intra sub incidența interdicției va fi stabilită printr-o decizie a Cabinetului de Miniștri. Legea va intra în vigoare în ziua următoare promulgării, iar restricțiile privind importurile vor rămâne aplicabile până la data de 1 iulie 2027.
Ministrul de Externe, Baiba Braže, a susținut în repetate rânduri că Letonia ar trebui să elimine complet relațiile economice rămase cu Rusia până la sfârșitul anului 2026. Totodată, oficialul leton a lansat apeluri către celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru adoptarea unor măsuri similare, în vederea reducerii schimburilor comerciale cu Rusia și Belarus.
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