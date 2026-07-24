Casa Albă anunță întâlnirea Trump-Zelenski. Ucraina vine cu o propunere pentru oprirea războiului

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, și liderul ucrainean Volodimir Zelenski se vor întâlni marți la Washington, potrivit unui oficial al Casei Albe. Întâlnirea are loc în contextul discuțiilor privind posibilitatea reluării negocierilor de pace și a unor noi propuneri pentru oprirea conflictului declanșat în 2022, după invazia Rusiei în Ucraina, informează Reuters.

O sursă ucraineană a declarat că Volodimir Zelenski era interesat să efectueze o vizită în Statele Unite, însă echipa sa aștepta confirmarea oficială a programului președintelui american înainte de stabilirea deplasării.

Aceeași sursă a precizat că oficiali ucraineni și americani au discutat o propunere privind un armistițiu aerian, care ar urma să fie prezentată oficialilor ruși. Inițiativa face parte dintr-un nou set de propuneri diplomatice menite să contribuie la oprirea războiului început odată cu atacul Rusiei asupra Ucrainei.

Potrivit sursei ucrainene, Kievul a transmis anterior către președintele rus Vladimir Putin propuneri pentru încetarea focului, însă acestea au fost respinse. În același timp, unii oficiali consideră că presiunea exercitată asupra economiei Rusiei prin atacurile continue cu drone și rachete lansate de Ucraina ar putea influența poziția Moscovei în viitoarele discuții.

Volodimir Zelenski a avut miercuri o discuție cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner despre perspectivele reluării negocierilor de pace cu Rusia. După această întâlnire, președintele ucrainean a declarat că oficialii din Ucraina și Statele Unite ar putea avea noi discuții pe teritoriul american în zilele următoare.

Vineri, activista conservatoare și susținătoarea lui Donald Trump, Laura Loomer, l-a intervievat pe Zelenski și a afirmat că acesta i-ar fi spus că este posibil să ajungă în Statele Unite săptămâna viitoare. Vizita ar urma să includă o întâlnire cu președintele american.

Într-o postare publicată pe platforma X, Laura Loomer a mai precizat că Volodimir Zelenski ar urma să participe la funeraliile senatorului american Lindsey Graham, decedat la începutul acestei luni.

O ceremonie de comemorare pentru senatorul republican este programată marți la Washington. Donald Trump urmează să susțină o declarație înainte de ceremonia funerară care va avea loc miercuri în Carolina de Sud, statul natal al lui Graham.

Lindsey Graham a fost unul dintre susținătorii importanți ai Ucrainei după declanșarea invaziei ruse. Senatorul american a vizitat Ucraina de 10 ori de la începutul conflictului și a susținut adoptarea unor sancțiuni împotriva Rusiei, precum și continuarea sprijinului american pentru Kiev.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Volodimir Zelenski de la Washington este programată pentru marți, potrivit informațiilor transmise de Casa Albă, pe fondul eforturilor diplomatice privind identificarea unor soluții pentru conflictul din Ucraina.