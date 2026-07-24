Allianz face o achiziție de 2,09 miliarde de dolari. Ce se află în spatele extinderii în Singapore

Grupul german de asigurări Allianz a anunțat achiziția diviziei de asigurări de viață din Singapore a HSBC pentru 2,7 miliarde de dolari singaporezi, echivalentul a aproximativ 2,09 miliarde de dolari. Tranzacția face parte din strategia companiei de extindere pe piața asiatică a asigurărilor de viață și sănătate.

Acordul prevede preluarea operațiunilor HSBC Life Singapore de către Allianz, compania germană urmând să își consolideze poziția pe o piață considerată importantă pentru dezvoltarea serviciilor de protecție financiară și planificare pe termen lung.

Finalizarea tranzacției este estimată pentru prima jumătate a anului 2027, după obținerea aprobărilor necesare. Allianz a transmis că se așteaptă la o rentabilitate a investiției de două cifre pe termen mediu în urma acestei achiziții.

Pe lângă preluarea diviziei de asigurări, Allianz și HSBC Singapore vor încheia un parteneriat de distribuție exclusivă cu o durată de 15 ani. Prin acest acord, asigurătorul german urmărește să își dezvolte relațiile comerciale în regiune și să își extindă accesul la clienții din Singapore.

Achiziția reflectă direcția de dezvoltare a Allianz în Singapore, o piață pe care compania o consideră susținută de factori economici și instituționali favorabili. Reprezentanții asigurătorului german au indicat că evoluția economică constantă și cadrul de reglementare solid reprezintă elemente importante pentru dezvoltarea sectorului de asigurări.

Prin această operațiune, Allianz va prelua un portofoliu existent de clienți și activități derulate de HSBC Life Singapore, consolidându-și oferta de produse de asigurare de viață și sănătate.

Allianz își propune „să sprijine mai multe persoane și comunități într-un mod și mai cuprinzător, cu un portofoliu mai larg de produse care ajută la protejarea și planificarea a ceea ce contează cel mai mult pentru ele”, a declarat Renate Wagner, membră a consiliului de administrație.

Declarația face referire la obiectivul companiei de a-și diversifica serviciile oferite clienților din regiune și de a dezvolta soluții adaptate nevoilor de protecție financiară.

În anul 2025, HSBC Life Singapore a înregistrat un profit operațional de 80 de milioane de euro, aproximativ 91 de milioane de dolari. Rezultatul financiar al diviziei reprezintă unul dintre elementele care susțin interesul Allianz pentru această achiziție.

Tranzacția face parte din strategia grupului german de a-și crește activitatea pe piețele cu potențial de dezvoltare din Asia. Prin preluarea operațiunilor de asigurări de viață ale HSBC din Singapore și prin acordul de distribuție pe termen lung,

Allianz își extinde infrastructura comercială și baza de servicii disponibile în regiune. Acordul dintre cele două companii urmează să fie finalizat după parcurgerea etapelor de aprobare prevăzute pentru astfel de tranzacții.