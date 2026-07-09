Apollo primește aprobarea Comisiei Europene pentru achiziția unor afaceri Faurecia

Comisia Europeană a autorizat preluarea controlului asupra unor companii Faurecia specializate în componente de interior pentru autovehicule de către fonduri administrate de Apollo. Executivul european a stabilit că tranzacţia nu afectează concurenţa pe piaţa UE.

Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Faurecia Interiors Holding SAS din Franţa, Faurecia Automotive Interior System Co. Ltd. din China şi Faurecia Interior Systems USA Holdings, LLC. din SUA de către fonduri de investiţii gestionate de Apollo Capital Management, L.P. şi de alte filiale indirecte ale Apollo Global Management din SUA.

Tranzacţia se referă în principal la sectorul pieselor de interior pentru autovehicule. Comisia Europeană a concluzionat că tranzacţia notificată nu ar ridica probleme de concurenţă, având în vedere poziţiile limitate pe piaţă ale societăţilor care rezultă din tranzacţia propusă. Tranzacţia notificată a fost examinată în cadrul procedurii simplificate de examinare a concentrărilor economice.

Forvia Automotive Interiors este una dintre principalele divizii ale grupului internațional Forvia, format în 2022 prin fuziunea producătorilor de componente auto Faurecia și Hella. Divizia este recunoscută la nivel global pentru proiectarea, dezvoltarea și producția de sisteme complete pentru interiorul autovehiculelor, furnizând soluții integrate celor mai importanți constructori auto din lume.

În 2026, divizia traversează una dintre cele mai importante schimbări din istoria sa. În primăvara acestui an, Forvia a anunțat vânzarea diviziei Automotive Interiors către fondul american de investiții Apollo Global Management, printr-o tranzacție evaluată la aproximativ 1,82 miliarde de euro. Obiectivul operațiunii este transformarea diviziei într-o companie independentă, capabilă să își accelereze dezvoltarea și să își consolideze poziția pe piața globală a componentelor pentru interiorul autovehiculelor.

Activitatea Forvia Automotive Interiors este axată pe dezvoltarea unor habitacluri mai inteligente, mai sustenabile și mai confortabile. Compania proiectează și produce panouri de bord cu arhitectură modulară, concepute pentru integrarea cockpiturilor digitale și a ecranelor de ultimă generație, astfel încât acestea să poată fi actualizate pe parcursul ciclului de viață al vehiculului.

Totodată, divizia dezvoltă panouri de uși și console centrale realizate din materiale reciclate și optimizate pentru reducerea greutății autovehiculelor. Această abordare contribuie atât la diminuarea amprentei de carbon, cât și la creșterea autonomiei vehiculelor electrice, unde fiecare kilogram economisit are un impact important asupra eficienței energetice.

Forvia Automotive Interiors integrează și tehnologii inteligente direct în suprafețele interioare ale vehiculului. Printre acestea se numără sistemul modular de iluminare AIRTILE, dezvoltat împreună cu divizia Hella, care transformă panourile de bord și de uși în suprafețe capabile să comunice vizual cu ocupanții prin lumini ambientale și alerte de siguranță.

Compania dezvoltă, de asemenea, soluții pentru confort termic, precum tehnologia Thermal Cocoon (COF’Heat), care utilizează suprafețe ultra-subțiri încălzite integrate în diferite elemente ale habitaclului. Acestea oferă încălzire rapidă pasagerilor și reduc consumul de energie comparativ cu sistemele convenționale de climatizare.

Portofoliul diviziei include și tehnologia AirVision, o soluție inovatoare de afișare prin reflexie care proiectează imagini virtuale tridimensionale pe suprafețe translucide ale bordului, contribuind la dezvoltarea unei noi generații de interfețe digitale pentru automobile.