Se reiau lucrările la Canalul Siret-Bărăgan. Investiție de 330 de milioane de euro pentru irigații

Autoritățile au lansat miercuri procedura de achiziție publică pentru o nouă etapă a Canalului Magistral Siret-Bărăgan, unul dintre cele mai importante proiecte de irigații din România. Investiția este considerată esențială pentru combaterea secetei și reducerea riscului de deșertificare în sud-estul țării.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că a fost lansată procedura de achiziție publică pentru execuția lucrărilor aferente etapei I, pe tronsonul cuprins între kilometrul 0+000 și kilometrul 23+372 al Canalului Magistral Siret-Bărăgan.

Potrivit ministerului, ofertele sunt în prezent în etapa de evaluare, iar semnarea contractului este estimată pentru trimestrul al treilea al anului 2026. Durata de execuție a lucrărilor va fi de 24 de luni.

Valoarea estimată a investiției este de aproximativ 330 de milioane de euro.

MADR atrage atenția că sudul, sud-estul și estul României sunt regiunile cele mai afectate de fenomenul de aridizare și deșertificare.

Ministerul arată că analizele realizate de Administrația Națională de Meteorologie și de organisme internaționale confirmă accentuarea acestor fenomene, iar investițiile în infrastructura de irigații sunt necesare pentru menținerea competitivității agriculturii și pentru adaptarea la schimbările climatice.

În acest context, autoritățile consideră că modernizarea infrastructurii principale și secundare de irigații contribuie la valorificarea potențialului agricol al României și la creșterea rezilienței sectorului agricol.

Canalul Magistral Siret-Bărăgan este proiectat pentru a alimenta cu apă Câmpia Bărăganului, traversând județele Vrancea, Brăila, Buzău și Ialomița.

Autoritățile estimează că, după finalizarea proiectului, aproximativ 700.000 de hectare de teren agricol vor putea beneficia de irigații. Dintre acestea, circa 500.000 de hectare vor fi alimentate direct prin canal, iar alte aproximativ 200.000 de hectare, care folosesc în prezent apă pompată din Dunăre, vor putea beneficia de noua infrastructură în anii cu precipitații normale sau ridicate.

Ministerul susține că sistemul va reduce consumul de energie electrică necesar irigațiilor, deoarece aproximativ 80% din suprafața agricolă situată pe malul stâng al canalului va putea fi alimentată fără pompare, iar pentru terenurile de pe malul drept vor fi necesare doar pompe de mică înălțime.

Proiectul Canalului Siret-Bărăgan a fost început în perioada 1986-1987, iar lucrările efective au debutat în 1987, cu primul tronson de 50 de kilometri din județul Vrancea.

Din această etapă au fost finalizați și recepționați doar 5,71 kilometri, în timp ce restul lucrărilor au fost întrerupte în repetate rânduri din cauza problemelor tehnice, a schimbărilor politice și economice, dar și a dificultăților legate de finanțare și de impactul asupra comunităților locale.

Pentru noul tronson vor fi realizate, printre altele, priza Călimănești, canalul magistral pe o lungime de 23,372 kilometri, trei noduri hidrotehnice, subtraversări de râuri și drumuri naționale, precum și două poduri în intravilan.

Canalul Siret-Bărăgan este inclus în Programul Național de Reabilitare și/sau Înființare a Infrastructurii Principale de Irigații și a fost declarat infrastructură principală de irigații de utilitate publică, fiind considerat unul dintre proiectele strategice pentru agricultura României.