Tanczos Barna convoacă Comitetul pentru Situații de Urgență. Agricultorii așteaptă evaluarea pagubelor

Tanczos Barna a convocat marți Comitetul pentru Situații de Urgență de la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale pentru a analiza efectele caniculei și ale fenomenelor meteo extreme asupra agriculturii. Întâlnirea a avut loc în contextul avertizărilor meteorologice emise pentru mai multe regiuni ale țării. Potrivit evaluărilor prezentate de ministrul interimar al Agriculturii, recoltarea orzului și a orzoaicei de toamnă se desfășoară conform calendarului, iar suprafețele afectate de seceta pedologică sunt mai reduse decât în anii precedenți.

Tanczos Barna a anunțat că procesul de recoltare a orzului și a orzoaicei de toamnă nu este afectat de valul de caniculă, iar datele centralizate până în acest moment indică o situație mai favorabilă decât în anii anteriori din perspectiva efectelor produse de seceta pedologică.

În contextul avertizărilor meteorologice, viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii a convocat Comitetul pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), pentru evaluarea efectelor condițiilor meteo asupra culturilor agricole, a suprafețelor afectate și a eventualelor măsuri care ar putea fi adoptate.

În urma consultărilor cu direcțiile de specialitate din minister și cu direcțiile agricole județene, oficialul a transmis că situația din teren nu indică perturbări ale campaniei de recoltare.

„Din discuţiile cu direcţiile de specialitate din cadrul MADR şi cu direcţiile agricole judeţene a rezultat că procesul de recoltare nu este afectat de caniculă, iar, comparativ cu anii trecuţi, efectele secetei pedologice sunt mai reduse, suprafeţele afectate fiind semnificativ mai mici”, spune ministrul interimar al Agriculturii într-o postare pe Facebook.

Datele prezentate de Ministerul Agriculturii arată că, de la începutul anului 2026 și până în prezent, au fost raportate aproximativ 32.000 de hectare de teren agricol afectate de fenomene meteorologice precum înghețul, grindina, furtunile, inundațiile și vântul puternic.

În paralel, autoritățile continuă procesul de colectare și verificare a înștiințărilor privind terenurile afectate de secetă, în special în vestul țării. Totodată, sunt întocmite procesele-verbale necesare pentru constatarea pagubelor produse de lipsa precipitațiilor.

Potrivit ministrului interimar al Agriculturii, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) desfășoară în prezent activități de irigare în 27 de județe, pe aproximativ 600.000 de hectare, dintr-un total de peste 900.000 de hectare contractate. Oficialul a precizat că nu există restricții privind alimentarea cu apă din sursele disponibile pentru sistemele de irigații.

Referindu-se la evoluția situației din teren, ministrul a subliniat că autoritățile vor continua monitorizarea condițiilor meteorologice și vor interveni dacă situația o va impune.