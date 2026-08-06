România vrea să redeschidă exporturile de ovine spre Orientul Mijlociu. Tanczos Barna a discutat cu ministrul Agriculturii din Turcia

România încearcă să faciliteze exporturile de carne de ovine și, pe termen mai lung, de animale vii către piețele din Orientul Mijlociu. Subiectul a fost discutat la Ankara, unde ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, s-a întâlnit cu omologul său turc, Ibrahim Yumakli.

O delegație a Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și a Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), condusă de viceprim-ministrul și ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a efectuat o vizită de lucru la Ankara.

În cadrul întâlnirii cu ministrul Agriculturii și Silviculturii din Turcia, Ibrahim Yumakli, discuțiile s-au concentrat asupra consolidării cooperării în sectorul agroalimentar, dezvoltării schimburilor comerciale și colaborării în domeniul sanitar-veterinar.

Unul dintre principalele obiective ale României este facilitarea tranzitului prin Turcia al carcaselor de ovine, iar ulterior și al animalelor vii, pentru a permite accesul producătorilor români pe piețele din Orientul Mijlociu.

„Cele două state se confruntă cu provocări similare în domeniul sănătății animalelor. Turcia s-a confruntat anul trecut cu scrapie, iar România gestionează în prezent pesta micilor rumegătoare. Putem învăța din experiența reciprocă și putem acționa împreună pentru prevenirea și combaterea acestor boli cu impact major asupra sectorului zootehnic. Pentru România, obiectivul imediat este înlesnirea tranzitului pentru carcase de ovine, iar pe termen mediu și lung a tranzitului animalelor vii, pentru a avea acces pe piețele din Orientul Mijlociu”, a declarat Tanczos Barna.

După întâlnirea la nivel ministerial, reprezentanții autorităților sanitar-veterinare din România și Turcia au continuat discuțiile tehnice privind condițiile necesare pentru facilitarea tranzitului.

Potrivit Ministerului Agriculturii, negocierile vor continua și săptămâna viitoare, în vederea identificării unor soluții care să permită reluarea fluxurilor comerciale.

Ministrul Agriculturii a subliniat că relația dintre cele două state oferă premise favorabile pentru dezvoltarea cooperării în domeniul agricol.

„Am evidențiat importanța parteneriatului strategic dintre România și Turcia. Cooperarea dintre cele două state în domeniul agriculturii se consolidează și generează beneficii economice pentru ambele părți”, a afirmat Tanczos Barna.

În cadrul întrevederii bilaterale au fost analizate și oportunitățile de extindere a schimburilor comerciale cu alte produse agroalimentare.

Potrivit Ministerului Agriculturii, partea română a prezentat produsele de interes pentru piața turcă, în special legumele și produsele lactate.

La rândul său, partea turcă și-a exprimat interesul pentru importul de bovine și carne de vită din România.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că va sprijini fermierii români în stabilirea unor contacte comerciale cu parteneri din Turcia, pentru dezvoltarea exporturilor în acest sector.