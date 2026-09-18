Se pregătesc bani pentru crescătorii de ovine. Cine poate primi până la 50.000 de euro

Crescătorii de ovine ar putea beneficia, începând din această toamnă, de o nouă formă de sprijin pentru investițiile destinate biosecurității fermelor. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanczos Barna, a anunțat că finanțarea pregătită de autorități ar putea ajunge la 50.000 de euro pentru fiecare beneficiar.

Banii ar urma să fie utilizați pentru investiții menite să contribuie la respectarea măsurilor de biosecuritate și la gestionarea animalelor bolnave sau suspecte de boală. Printre investițiile eligibile se numără amenajarea unor spații speciale în care animalele să poată fi izolate de restul efectivului.

Fermierii ar putea achiziționa și echipamente necesare pentru identificarea și carantinarea animalelor. Totodată, finanțarea ar putea acoperi diferite dotări destinate managementului efectivelor la nivelul fermelor.

Potrivit ministrului Agriculturii, măsura pregătită pentru crescătorii de ovine este inclusă în intervenția DR-21, iar finanțarea ar urma să fie asigurată în proporție de 90% din fonduri europene, în timp ce contribuția beneficiarului ar fi de 10%.

Ministrul Agriculturii, Tanczos Barna, anunță o măsură specială pentru crescătorii de ovine, prin care 90% din investițiile eligibile ar putea fi acoperite din fonduri europene. Banii pot fi folosiți pentru unități de izolare și adăpostire a animalelor bolnave sau suspecte de boală, astfel încât acestea să fie separate de animalele sănătoase și să fie respectate măsurile de biosecuritate.

În cazul unei investiții care se încadrează în plafonul anunțat, fermierii ar urma să suporte doar 10% din valoarea eligibilă, diferența fiind acoperită prin finanțarea disponibilă. Valoarea maximă a sprijinului acordat de stat ar putea ajunge la 50.000 de euro.

„Pregătim și pentru oieri o măsură specială, DR-21, pentru a-i pregăti să facă față măsurilor de biosecuritate care trebuie respectate și trebuie să fie și susținute de minister. Fonduri europene 90%, 10% din partea beneficiarului. Pot cumpăra unități de izolare sau de adăpostire a animalelor bolnave sau cu suspiciuni de boală, deci să poată să separe animalele bolnave de cele sănătoase și să poată să respecte condițiile de biosecuritate”, a explicat ministrul Tanczos Barna la Agro Tv.

Printre dotările vizate se află și cele necesare pentru identificarea și carantinarea animalelor, precum și echipamente pentru gestionarea efectivelor din ferme. Finanțarea ar urma să fie disponibilă după parcurgerea etapelor administrative necesare lansării intervenției.

Tanczos Barna a precizat că etapele care țin de Autoritatea de Management și Comitetul de Monitorizare ar trebui finalizate până în jurul datei de 21 septembrie. După parcurgerea acestor etape, ghidul solicitantului urmează să fie lansat în consultare publică.

Deschiderea efectivă a liniei de finanțare este estimată pentru luna octombrie. Astfel, crescătorii interesați ar urma să poată accesa sprijinul după finalizarea procedurilor administrative și publicarea documentelor necesare.

Noua intervenție este pregătită pentru sectorul ovin, iar sprijinul anunțat este destinat investițiilor în biosecuritatea fermelor. Printre obiectivele finanțării se află posibilitatea ca animalele bolnave sau suspecte de boală să fie separate de cele sănătoase.

Anunțul privind noua finanțare vine după problemele sanitar-veterinare cu care s-a confruntat sectorul ovin în ultima perioadă. Situația a pus presiune asupra fermierilor în ceea ce privește măsurile de biosecuritate aplicate în exploatații.

În același timp, România s-a confruntat cu presiuni pentru îmbunătățirea măsurilor de biosecuritate. Noua intervenție este legată de aceste cerințe și urmărește susținerea investițiilor necesare pentru respectarea condițiilor sanitare în ferme.

Pentru crescătorii de ovine, finanțarea ar putea permite realizarea unor spații destinate izolării animalelor și achiziționarea unor echipamente specifice. Contribuția beneficiarului ar urma să fie de 10% din valoarea eligibilă a investiției, în timp ce 90% ar proveni din fonduri europene.

Valoarea maximă anunțată pentru sprijin este de 50.000 de euro, iar lansarea efectivă a liniei de finanțare este prevăzută pentru luna octombrie, după finalizarea etapelor administrative și a consultării publice asupra ghidului solicitantului.