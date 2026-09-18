Se schimbă etichetele mierii. Românii vor putea vedea exact de unde provine produsul

Românii ar putea primi informații mai clare despre originea mierii pe care o cumpără. O propunere legislativă care modifică Legea apiculturii prevede indicarea pe etichetă a țării sau țărilor în care a fost recoltat produsul. Inițiativa a trecut deja de Senat, însă noile prevederi nu se aplică în prezent.

Propunerea legislativă L319/2026 vizează modificarea articolului 17¹ din Legea apiculturii nr. 383/2013 și urmărește introducerea unor informații mai precise privind proveniența mierii comercializate în România.

Concret, pentru o informare mai clară a cumpărătorilor, pe eticheta produsului ar urma să fie menționată țara în care mierea a fost recoltată. În situațiile în care produsul reprezintă un amestec de miere provenită din mai multe state, ar urma să fie indicate țările respective.

Măsura urmărește inclusiv reducerea riscului ca un cumpărător să fie indus în eroare în privința originii și caracteristicilor produsului.

Proiectul prevede că modalitatea concretă în care vor fi prezentate țările de origine, inclusiv atunci când într-un singur produs este folosită miere provenită din mai multe state, va fi stabilită prin norme aprobate prin ordin al ministrului Agriculturii.

Prin urmare, simpla mențiune a unei proveniențe generale ar urma să fie înlocuită de informații care să permită consumatorului să identifice mai ușor de unde provine mierea cumpărată.

Inițiativa legislativă urmărește și transpunerea în legislația națională a Directivei (UE) 2024/1438, care modifică normele europene referitoare la miere.

Inițiativa a fost adoptată de Senat pe 23 iunie 2026, cu 67 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 14 abțineri.

Proiectul a fost inițiat de parlamentari PSD și a fost transmis ulterior Camerei Deputaților, care are rolul de Cameră decizională.

Modificările propuse sunt motivate și prin situația sectorului apicol românesc, producătorii confruntându-se atât cu probleme legate de producție, cât și cu concurența mierii importate la prețuri reduse.

O etichetare mai detaliată ar urma să le permită cumpărătorilor să facă diferența mai ușor între produsele provenite din România și cele aduse din alte state sau realizate din amestecuri de miere cu origini diferite.

Important pentru consumatori este că prevederile nu sunt în vigoare în acest moment.

Pentru a deveni obligatorii, modificările trebuie să parcurgă întreaga procedură legislativă. După votul final al Camerei Deputaților, legea trebuie promulgată de președintele României și publicată în Monitorul Oficial.

Până la finalizarea acestor etape, regulile actuale privind etichetarea mierii continuă să se aplice.