TikTok testează un serviciu nou. Ce se schimbă pentru cei cu magazine online

TikTok își extinde activitatea de comerț electronic pe piață printr-un serviciu pilot care oferă platformei un rol direct în gestionarea unor operațiuni importante pentru anumiți comercianți. Lansarea este programată pentru luna august și urmărește să consolideze implicarea TikTok în zone precum publicitatea, conținutul și optimizarea performanței vânzătorilor.

Noua inițiativă face parte din strategia companiei de dezvoltare a TikTok Shop, serviciul de cumpărături integrat în platformă, prin care utilizatorii pot descoperi și cumpăra produse direct din aplicație. Programul modifică relația dintre platformă și comercianți, prin preluarea unei părți mai mari din activitățile care influențează vânzările.

Potrivit informațiilor publicate inițial de Business Insider, TikTok lansează în SUA un program de servicii gestionate destinat unor vânzători din magazinul propriu, pe baza documentelor analizate de publicație.

Prin acest sistem pilot, compania gestionează mai multe componente ale activității comercianților, inclusiv campaniile de marketing, reclamele automate, testarea materialelor creative prin GMV Max, optimizarea paginilor de produse, colaborările cu creatori de conținut și producția de materiale video, inclusiv videoclipuri realizate cu ajutorul inteligenței artificiale.

Comercianții păstrează responsabilitatea pentru listarea produselor pe TikTok Shop și pentru distribuirea mostrelor gratuite către influenceri. Documentația programului arată însă că platforma preia o mare parte din activitățile comerciale rămase.

Participarea la serviciul pilot presupune o taxă fixă de 10.000 de dolari, precum și un comision cuprins între 10% și 20% pentru fiecare vânzare, în funcție de categoria produsului. Programul este disponibil atât pentru comercianții locali din Statele Unite, cât și pentru companiile din alte țări care vând pe piața americană.

TikTok nu a oferit un răspuns la solicitările de comentarii despre noul serviciu. Modelul bazat pe servicii gestionate aduce compania într-o competiție mai directă cu agențiile partenere ale TikTok Shop, care au sprijinit până acum brandurile în administrarea colaborărilor cu creatori și a campaniilor de promovare.

Strategia adoptată de TikTok diferă de abordările folosite de competitori americani precum Amazon și Walmart. Aceste platforme oferă în principal servicii gestionate pentru procesarea comenzilor și relația cu clienții, în timp ce alte activități sunt de obicei administrate de comercianți prin instrumente de autoservire.

Programul pilot din august se adaugă altor modificări prin care TikTok a crescut nivelul de control asupra TikTok Shop. Printre acestea se numără cerința anunțată pentru luna septembrie ca brandurile să utilizeze GMV Max pentru reclame, precum și un plan anterior prin care toți vânzătorii ar fi trebuit să adopte serviciul Fulfilled by TikTok, inițiativă care a fost ulterior abandonată.

Fabian Ouwehand, fondatorul companiei de comerț social Socialscale.ai, a declarat că modelul urmează strategii utilizate de platforme chineze precum Douyin și Xiaohongshu, cunoscută în Statele Unite sub numele de RedNote.

TikTok Shop continuă să se dezvolte și să câștige teren pe piața americană de comerț electronic. Potrivit estimărilor EMARKETER, vânzările serviciului ar putea depăși 23 de miliarde de dolari în Statele Unite în acest an. Chiar și cu această creștere, TikTok Shop rămâne la un nivel inferior față de Amazon. De asemenea, mai estimează că vânzările Amazon pe piața americană vor depăși 500 de miliarde de dolari în 2026.

Datele analizate anterior privind stocurile și vânzările companiilor din Statele Unite au indicat o creștere moderată a stocurilor în luna mai, în timp ce vânzările au înregistrat un ritm mai rapid de creștere.

Această evoluție a determinat scăderea raportului dintre stocuri și vânzări la cel mai redus nivel de la finalul anului 2021. Indicatorii au arătat o cerere internă stabilă și o gestionare eficientă a bunurilor disponibile, companiile evitând acumularea rapidă de stocuri, în timp ce dinamica vânzărilor s-a îmbunătățit la nivelul economiei, potrivit celor relatate de tradersunion.com.