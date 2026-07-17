Industria României a intrat din nou în declin. Producția a scăzut cu peste 7% într-un an

Industria României continuă să traverseze o perioadă dificilă. Deși în luna mai producția industrială a crescut față de aprilie, comparația cu aceeași lună din 2025 arată un recul semnificativ. Datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS) indică scăderi în toate cele trei mari sectoare industriale, în timp ce bilanțul primelor cinci luni din 2026 rămâne negativ.

Potrivit datelor INS, în luna mai 2026 producția industrială a fost cu 7,3% mai mică decât în aceeași lună din 2025, ca serie brută. După ajustarea în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, scăderea a fost de 5,3%.

Evoluția negativă a fost determinată de diminuarea activității în toate cele trei componente ale industriei.

Industria prelucrătoare a înregistrat cea mai mare scădere, de 7,9% ca serie brută, urmată de industria extractivă, cu un recul de 5%, și de sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, unde reducerea a fost de 3,8%.

Comparativ cu luna aprilie 2026, producția industrială a crescut cu 3,1% ca serie brută.

Avansul a fost susținut în principal de industria prelucrătoare, care a urcat cu 4,7%, dar și de industria extractivă, unde s-a consemnat o creștere de 1,5%.

În schimb, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat au scăzut cu 7,7% față de luna precedentă.

După ajustarea sezonieră, însă, producția industrială a fost cu 2,8% mai mică decât în aprilie, ceea ce indică faptul că revenirea lunară este influențată și de factori sezonieri.

Bilanțul perioadei ianuarie–mai 2026 confirmă tendința de încetinire a activității industriale.

Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, producția industrială a scăzut cu 3,3% ca serie brută și cu 3,1% ca serie ajustată.

Scăderile au fost generate de industria prelucrătoare, care a coborât cu 4,5%, și de industria extractivă, unde reducerea a fost de 1,8%.

Singurul sector care a rămas pe creștere este producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, care a avansat cu 4,1% ca serie brută și cu 3,6% în serie ajustată.

Industria prelucrătoare, care are cea mai mare pondere în producția industrială a României, continuă să fie principalul factor care influențează negativ rezultatele sectorului.

Scăderea acestui segment afectează numeroase ramuri economice, de la producția de bunuri de consum și materiale de construcții până la industria auto, fabricarea echipamentelor și alte activități manufacturiere.

În același timp, datele INS arată că sectorul energetic rămâne singurul care reușește să compenseze parțial reculul celorlalte ramuri industriale, însă nu suficient pentru a readuce producția totală pe creștere.

Indicele producției industriale (IPI) este unul dintre cei mai importanți indicatori ai economiei, deoarece reflectă evoluția activităților din industrie și oferă un semnal timpuriu privind dinamica economiei reale.

Acesta urmărește activitatea din industria extractivă, industria prelucrătoare și sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat. Evoluția indicatorului este atent monitorizată de investitori și autorități deoarece influențează perspectivele privind creșterea economică, investițiile și piața muncii.