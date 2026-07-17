Avertisment pentru românii care urmăresc finala Cupei Mondiale FIFA. Atacurile online au explodat cu aproape 500%

Interesul uriaș pentru finala Cupei Mondiale FIFA 2026 este exploatat tot mai intens de infractorii cibernetici. Potrivit unei analize prezentate de cyber_Folks, atacurile de tip phishing cu temă FIFA au crescut cu aproape 500% în ultimele luni, iar riscurile nu îi vizează doar pe suporteri, ci și pe companii, prin conturile și dispozitivele folosite de angajați.

Specialiștii cyber_Folks avertizează că perioada premergătoare finalei Cupei Mondiale FIFA, programată pe 19 iulie, este marcată de o intensificare fără precedent a tentativelor de fraudă online.

Potrivit datelor analizate, în 2026 au fost înregistrate peste 13.000 de domenii cu temă FIFA, iar aproximativ 10% dintre acestea au fost identificate ca fiind malițioase sau suspecte. În paralel, cercetările FortiGuard Labs au descoperit peste 1.700 de conturi și canale care imitau FIFA pe rețelele sociale și platformele de mesagerie, precum și peste 270.000 de date de autentificare găsite în baze de date asociate programelor malware. Totodată, Hoxhunt a raportat o creștere de aproape 500% a atacurilor de phishing cu temă FIFA între aprilie și iunie 2026.

Specialiștii atrag atenția că riscurile nu se limitează la suporterii care caută bilete sau transmisiuni online. O simplă autentificare pe un site fals de pe laptopul de serviciu poate compromite infrastructura unei companii.

„Fiecare eveniment global generează o economie paralelă a fraudei, dar dimensiunea din acest an este fără precedent. Greșeala pe care o fac multe firme românești este să creadă că subiectul nu le privește, pentru că nu vând bilete la fotbal. În realitate, angajații lor deschid aceste e-mailuri de pe laptopurile de serviciu, iar un cont Microsoft compromis al unui angajat poate deveni o poartă de acces către întreaga companie”, declară Ionuț Ariton, co-CEO cyber_Folks.

Analiza companiei arată și că 61,6% dintre domeniile companiilor românești nu au configurată protecția DMARC, ceea ce permite atacatorilor să falsifice mai ușor adresa expeditorului și să trimită mesaje frauduloase în numele firmelor.

Campaniile identificate în ultimele săptămâni folosesc o gamă variată de metode pentru a păcăli utilizatorii.

Printre acestea se numără pagini care imită site-ul oficial FIFA, aplicații false pentru vizionarea meciurilor, coduri QR malițioase, concursuri fictive și mesaje care promit bilete, rambursări sau premii.

Potrivit documentului, FBI a avertizat încă din luna mai asupra apariției unor site-uri aproape identice cu platforma oficială FIFA, diferențele fiind uneori reprezentate de o singură literă în adresa web. De asemenea, un grup de atacatori denumit „Ghost Stadium” ar opera peste 300 de pagini de phishing care copiază ecranul oficial de autentificare FIFA.

Raportul arată că instrumentele bazate pe inteligență artificială permit atacatorilor să creeze rapid e-mailuri, pagini web și confirmări de plată foarte convingătoare.

Textele sunt redactate corect, inclusiv în limba română, iar mesajele pot fi personalizate în funcție de companie, domeniul de activitate sau chiar persoana vizată.

„Echipa noastră de cybersecurity monitorizează activ vulnerabilitățile și intervine proactiv la nivelul infrastructurii, de la filtrarea traficului malițios până la izolarea site-urilor compromise. Dar phishingul nu exploatează doar serverele, ci mai ales oamenii. Niciun furnizor de hosting nu poate opri un utilizator să își introducă parola pe o pagină clonată. În acel moment, vigilența utilizatorului rămâne prima linie de apărare”, explică Horațiu Șimon, Chief Technology Officer cyber_Folks România.

Cyber_Folks recomandă utilizatorilor și companiilor să verifice cu atenție adresele site-urilor înainte de autentificare sau efectuarea unei plăți, să evite scanarea codurilor QR provenite din surse necunoscute și să utilizeze exclusiv platformele oficiale pentru bilete și transmisiuni.

De asemenea, firmele sunt sfătuite să activeze autentificarea în doi pași, să configureze sistemele SPF, DKIM și DMARC pentru protecția e-mailurilor și să folosească parole diferite pentru conturile personale și cele profesionale.

În cazul în care datele de autentificare sau informațiile bancare au fost deja introduse pe un site suspect, specialiștii recomandă schimbarea imediată a parolelor, blocarea cardului bancar, notificarea departamentului IT și raportarea incidentului către Directoratul Național de Securitate Cibernetică, la numărul 1911.