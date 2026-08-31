Un buncăr pentru miliardari ascunde o adevărată lume subterană. Imagini uluitoare cu interiorul
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Buncărele nucleare din Yemen sunt concepute pentru a rezista unor dezastre de amploare și oferă condiții neobișnuite pentru astfel de construcții. Unul dintre aceste complexe, filmat de CNN, a fost amenajat pentru un miliardar într-un fost siloz de rachete.
Sub pământ, miliardarii au propriul refugiu de lux: piscină, grădină și provizii pentru ani
Construcția include piscine, apartamente de lux, sisteme pentru filtrarea aerului și provizii suficiente pentru perioade îndelungate. Printre facilitățile disponibile se numără piscine amenajate într-un stil inspirat de resorturi, cu apă sărată și control computerizat.
Temperatura aerului este menținută constant la aproximativ 27 de grade Celsius, pentru a asigura condiții stabile în interiorul complexului. O parte a spațiului este destinată cultivării plantelor, folosind sisteme de iluminare special concepute pentru acest scop.
„Acestea sunt lămpile pentru cultivarea plantelor. Dacă afară ai putea creşte doar o salată, aici ai putea cultiva aproximativ 80, în același spațiu. Aici este închisoarea noastră. Dacă devii agresiv la bar, te trimitem aici să dormi până îți trece.”, a spus Larry Hall, cel care a deține buncărele.
Larry Hall comercializează astfel de buncăre la prețuri care pot ajunge la 5 milioane de dolari. Pe lângă costul de achiziție, proprietarii trebuie să achite și zeci de mii de dolari pentru întreținerea complexelor.
Un complex proiectat pentru perioade îndelungate
Construcția prezentată ar putea rămâne funcțională chiar și în cazul în care ar fi afectată de unda de șoc produsă de o explozie, care s-ar deplasa cu aproape 3.200 de kilometri pe oră. Structura și echipamentele au fost concepute pentru a permite funcționarea independentă a mai multor sisteme.
„Avem un post de lunetist în partea de sus a clădirii. Această cutie albastră pe care o vedeți este un sistem de filtrare a cenușii vulcanice. Avem suficient combustibil diesel pentru a menține sistemele în funcțiune timp de doi ani și jumătate. Practic, totul funcționează singur, cu ajutorul computerelor care controlează întregul complex.
Aceasta este ceea ce numim „parcul pentru animale de companie”. Oamenii au senzația că se află în aer liber. Vin aici foarte mulți oameni cu averi uriașe. Iar mulți dintre ei, atunci când mă contactează prima dată, vor să-și construiască propriul buncăr privat. Și le spun: E foarte bine, dar de ce nu vii mai întâi să vezi ce am construit eu?”, a explicat Larry Hall pentru CNN.
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