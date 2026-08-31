Decizia Curții de Justiție a UE care pune Waze într-o situație delicată. Ce se poate schimba pentru șoferi

Waze, una dintre aplicațiile folosite de milioane de șoferi pentru navigație, evitarea ambuteiajelor și identificarea incidentelor din trafic, se află în atenția autorităților europene din cauza unor funcții care pot ridica probleme din perspectiva regulilor de circulație. Printre cele mai controversate se numără alertele privind prezența radarelor mobile, a echipajelor de poliție și a controalelor de viteză.

Funcțiile prin care utilizatorii pot semnala astfel de controale au generat dezbateri în mai multe state europene. Unele țări au introdus deja restricții pentru aceste tipuri de avertizări, în timp ce la nivel european au existat propuneri privind limitarea sau interzicerea lor.

România se află, de asemenea, printre statele în care utilizarea acestor funcții poate ridica probleme pentru șoferi. Potrivit prevederilor actuale ale Codului Rutier, utilizarea aplicațiilor care semnalează prezența poliției sau a radarelor este interzisă. Aplicarea prevederilor este însă dificilă în situația unor platforme precum Waze, deoarece informațiile privind radarele și echipajele de poliție sunt introduse de utilizatori, pe baza unui sistem de tip crowdsourcing, și nu direct de dezvoltatorul aplicației.

O problemă distinctă apare atunci când șoferul folosește telefonul mobil în timp ce conduce pentru a introduce, verifica sau consulta astfel de informații. Într-o asemenea situație, sancțiunea poate viza folosirea telefonului la volan. Potrivit prevederilor legale menționate în material, amenda este cuprinsă între 580 și 725 de lei, echivalentul a patru-cinci puncte de amendă.

Germania și Elveția se numără printre statele europene care au introdus restricții severe privind avertizările referitoare la radare și poliție furnizate de aplicațiile de navigație. Măsurile adoptate în aceste țări au readus în atenție dezbaterea privind modul în care tehnologia poate fi utilizată de șoferi pentru a identifica și evita controalele din trafic.

Un institut european care studiază traficul a propus ca astfel de funcții să fie interzise la nivelul Uniunii Europene. Argumentul invocat este legat de obiectivul reducerii accidentelor rutiere și de faptul că avertizarea cu privire la controale poate permite unor șoferi să evite verificările.

În Franța, folosirea unui dispozitiv care semnalează radarele este sancționată cu amenzi importante și poate duce inclusiv la suspendarea permisului de conducere. Reglementările diferă însă de la un stat european la altul, iar abordarea privind alertele furnizate de aplicațiile de navigație nu este uniformă.

Subiectul a ajuns și la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, care a analizat problema restricționării alertelor referitoare la radare și controale. Deciziile instanței europene sunt relevante pentru modul în care statele membre pot aborda aceste funcții ale aplicațiilor utilizate de șoferi.

În România, utilizarea aplicației Waze nu este interzisă printr-o prevedere care să vizeze în mod direct aplicația. Șoferii pot fi însă sancționați pentru fapte asociate modului în care folosesc telefonul sau reacționează la informațiile afișate de aplicație.

Folosirea telefonului mobil în timpul conducerii reprezintă o contravenție, indiferent de scopul pentru care acesta este utilizat. Astfel, consultarea sau introducerea unor alerte în timp ce mașina se află în deplasare poate atrage sancțiuni.

Există și situații în care comportamentul șoferului în trafic poate deveni problematic ca urmare a unei alerte. Dacă acesta frânează brusc, încetinește într-un mod periculos sau efectuează manevre pentru a evita un radar semnalat de aplicație, poate fi sancționat pentru conducere periculoasă.

În situații considerate extreme, sancțiunile pot ajunge până la 2.900 de lei, iar permisul de conducere poate fi suspendat pentru o perioadă de 90 de zile. Prin urmare, controversele legate de Waze nu se referă doar la existența alertelor, ci și la modul în care șoferii folosesc informațiile primite și la comportamentul pe care îl au ulterior în trafic.

Reprezentanții companiei care a dezvoltat Waze susțin că aplicația are și un rol educativ și că îi încurajează pe șoferi să respecte limitele de viteză. Potrivit poziției prezentate de companie, alertele privind radarele nu urmăresc să încurajeze încălcarea regulilor, ci pot determina șoferii să adopte un comportament mai prudent atunci când știu că există posibilitatea unui control.

Waze include, pe lângă semnalările privind radarele și poliția, și informații despre accidente, obstacole sau zone cu trafic intens. Aceste funcții sunt prezentate ca instrumente care pot contribui la informarea șoferilor și la o mai bună anticipare a situațiilor întâlnite pe traseu.

Autoritățile europene privesc însă cu rezerve funcțiile care permit identificarea controalelor. Argumentul susținut de acestea este că orice instrument care îi ajută pe șoferi să evite verificările din trafic poate afecta eficiența controalelor și aplicarea regulilor de circulație.