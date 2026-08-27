Tanczos Barna dezvăluie singura „linie roșie” a UDMR. Ce variantă de Guvern este exclusă

Vicepremierul interimar al României, Tanczos Barna, a declarat că formarea unui Guvern cu puteri depline reprezintă o necesitate pentru România și că UDMR este dispus să participe la orice formulă politică, cu o singură excepție: exclude o colaborare cu AUR, inclusiv în situația unui Guvern minoritar susținut de acest partid.

Tanczos Barna a explicat că UDMR încearcă să aibă un rol de mediator în discuțiile privind viitoarea majoritate și să vină cu soluții alternative pentru depășirea blocajului politic. El a precizat că formațiunea pe care o reprezintă nu impune alte restricții în privința formulelor de guvernare.

„La noi, singura linie roșie este excluderea oricărei colaborări cu AUR. Deci în orice variantă… Nici un guvern minoritar care e susținut de AUR nu o să fie susținut de UDMR. În rest, încercăm și noi să fim un fel de catalizator, să încercăm să mediem, să încercăm să venim cu variante alternative.”, a explicat Tanczos Barna, în intervenția de la B1 TV.

Vicepremierul interimar consideră că deblocarea negocierilor politice depinde, în primul rând, de reluarea comunicării dintre PNL și PSD. În opinia sa, lipsa unui dialog între cele două formațiuni politice importante reduce semnificativ numărul variantelor care ar putea duce la formarea unui nou Guvern.

Tanczos Barna a indicat luna septembrie ca posibil moment pentru reluarea discuțiilor dintre cele două partide. El a arătat că existența unui dialog politic este necesară pentru identificarea unei formule care să poată obține sprijin parlamentar.

„Sper că, începând cu luna septembrie, lucrurile să intre pe un alt făgaș, să înceapă discuțiile între cele două partide mari, practic, pentru că dacă între PNL și PSD nu există absolut nicio comunicare, rămân foarte puține variante. Rămân variantele care… Practic, rămâne varianta care a fost încercată cu o parte din PNL și acele grupuri mai mici din Parlament, în afară de AUR, dar sunt insuficiente voturile acolo. Încă o dată, sper că începând cu luna septembrie lucrurile se intre pe un alt făgaș, pe o încercare de găsire de compromis, pentru că altfel nu se va ajunge la un guvern”, a mai spus Barna.

În același timp, oficialul UDMR a susținut că partidele trebuie să ajungă cât mai rapid la un compromis pentru a putea asigura funcționarea Executivului. Potrivit acestuia, viitorul Guvern ar trebui să aibă suficient sprijin parlamentar pentru a putea conduce țara cel puțin până în primăvara anului viitor, când ar urma să fie adoptat un nou buget.

Tanczos Barna a vorbit și despre lipsa unei majorități parlamentare stabile în România, situație pe care o leagă de faptul că guvernele din ultimii ani nu au reușit să își ducă mandatele până la capăt. El a menționat că ultimul Executiv care a rezistat pe durata unui mandat complet de patru ani a fost Guvernul condus de Adrian Năstase, între 2000 și 2004.

„România n-a mai avut majoritate solidă de foarte mulți ani pentru că niciun guvern n-a reușit să-și ducă la bun sfârșit mandatul de patru ani. Din 2004 încoace ultimul guvern care a stat patru ani fără modificări și fără cutremure a fost guvernul Năstase. majoritatea aceea solidă nu prea mai există de 22 de ani, dar măcar o majoritate care să ducă această țară până în primăvara anului viitor, cu un buget nou, cu niște programe noi, cu asumări de decizii, este absolut necesară”, a transmis Tanczos.

Declarațiile au fost făcute în contextul negocierilor politice pentru constituirea unui nou Executiv. UDMR a transmis că poate susține o soluție de guvernare în care să fie implicată, însă exclude orice formulă care presupune colaborarea cu AUR sau susținerea unui Guvern minoritar de către această formațiune.

Criza politică menționată de oficialul UDMR a început după demiterea Guvernului condus de Ilie Bolojan, în urma unei moțiuni de cenzură. După schimbarea Executivului, președintele Nicușor Dan a inițiat consultări politice pentru identificarea unei noi majorități parlamentare.

Prima propunere pentru funcția de premier, Eugen Tomac, nu a reușit să obțină sprijinul necesar. Ulterior, șeful statului l-a desemnat pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, însă Guvernul propus de acesta nu a primit votul Parlamentului.

După respingerea formulei conduse de Adrian Veștea, PSD l-a nominalizat pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier. În același timp, PNL, USR și UDMR au susținut candidatura europarlamentarului PNL Siegfried Mureșan.

Președintele Nicușor Dan nu a făcut însă o nouă desemnare pentru funcția de premier, argumentând că niciunul dintre numele avansate nu ar putea obține o majoritate parlamentară. Discuțiile dintre partide au continuat astfel pe fondul necesității de a identifica o formulă de guvernare care să poată beneficia de sprijinul Parlamentului.