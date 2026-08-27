Tanczos Barna face lumină cu privire la mărirea taxelor: ce se va întâmpla în perioada următoare

Vicepremierul Tanczos Barna, ministru interimar al Agriculturii și reprezentant al UDMR, a exclus posibilitatea unei noi majorări a taxelor în perioada următoare. Potrivit acestuia, o astfel de măsură nu este luată în calcul și nici nu ar fi de dorit în actualul context.

Vicepremierul a atras însă atenția asupra problemei reprezentate în continuare de deficitul bugetar. În acest context, cheltuielile publice trebuie controlate, astfel încât situația finanțelor publice să poată fi gestionată.

În același timp, Tanczos Barna consideră că investițiile publice trebuie să continue, inclusiv după încheierea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR). El a subliniat că finanțarea proiectelor de investiții reprezintă unul dintre elementele importante pentru depășirea perioadei dificile.

„E exclus ca cineva să mai crească taxele în această perioadă și nici nu e de dorit, nici nu își propune nimeni. Sper”, a explicat Tanczos Barna, într-o intervenție la B1 TV.

„Deci avem o problemă destul de mare din acest punct de vedere, dar ieșirea există, în condițiile în care putem să ținem în frâu cheltuielile și dacă investițiile continuă să primească finanțare. Foarte important este, de exemplu, setul de măsuri pe care le-a propus domnul Cseke, și ele sunt în această lege de închidere a PNRR-ului, prin care se asigură că proiectele care au fost finanțate și sunt terminate până la sfârșitul anului din resurse proprii ale primăriilor nu se cer bani înapoi. Pentru că în PNRR sunt multe proiecte care nu s-au terminat”, a declarat Tanczos Barna.

Declarația face referire la proiectele finanțate prin PNRR care nu au fost finalizate. Potrivit vicepremierului, este important ca proiectele care pot fi încheiate până la sfârșitul anului cu resurse proprii ale primăriilor să nu conducă la solicitarea returnării fondurilor.

Tanczos Barna a indicat, totodată, necesitatea ca programele naționale care vor rămâne după PNRR să continue să funcționeze și să asigure finanțarea proiectelor de infrastructură publică. Printre acestea, vicepremierul a menționat programul „Anghel Saligny”, precum și programele destinate construcției unor tipuri diferite de infrastructură publică.

„În același timp, trebuie să avem grijă ca programele naționale care rămân după PNRR să meargă mai departe. Și „Anghel Saligny”, și programul de construcții de diverse infrastructuri publice.”

În opinia exprimată de vicepremier, continuarea acestor programe este necesară în condițiile economice actuale. El a explicat că, în perioadele de criză, statul poate avea un rol important prin menținerea comenzilor pentru lucrări și investiții.

„Ele trebuie să meargă mai departe, pentru că în perioadele de criză statul trebuie să apară pe piață ca un consumator, care comandă lucrări, care dă de lucru la firmele de construcții de exemplu, autostrăzi, drumuri, canalizări, diferite sisteme, utilități publice și așa mai departe.”

Tanczos Barna a enumerat astfel mai multe categorii de lucrări care pot fi susținute prin programele publice, de la autostrăzi și drumuri până la rețele de canalizare și sisteme de utilități. El a legat continuarea investițiilor de necesitatea menținerii activității pe piața construcțiilor.