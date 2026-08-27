Băncile din zona euro acordă tot mai multe credite. Ritmul împrumuturilor a crescut în iulie

Creditarea bancară în zona euro a accelerat în luna iulie, atât în cazul companiilor, cât și al populației, potrivit datelor publicate joi de Banca Centrală Europeană (BCE).

Evoluția vine în prima lună completă după ce BCE a majorat dobânzile pentru prima dată în aproape trei ani. Datele instituției arată că ritmul anual de creștere a împrumuturilor acordate companiilor nefinanciare a ajuns la 4,4% în iulie, față de 4,0% în luna iunie, conform Reuters.

La rândul ei, creditarea populației a înregistrat o accelerare. Ritmul anual de creștere a împrumuturilor acordate gospodăriilor a urcat la 3,1% în iulie, de la 3,0% în iunie, conform datelor înregistrate de Banca Centrală Europeană (BCE).

Astfel, atât finanțarea companiilor, cât și cea destinată gospodăriilor au continuat să crească în iulie, iar ritmul anual de majorare a creditării s-a intensificat față de luna precedentă.

Datele BCE sunt relevante pentru evoluția activității de creditare din zona euro, în condițiile în care acestea reflectă situația din prima lună completă de după majorarea dobânzilor de către banca centrală.

Banca Centrală Europeană ar putea continua majorarea dobânzilor, în condițiile în care conflictul din Orientul Mijlociu, creșterea prețurilor la energie și evoluția economiei zonei euro peste așteptări amplifică presiunile inflaționiste.

Isabel Schnabel, membră a Comitetului Executiv al BCE, consideră că actualul nivel al dobânzii de politică monetară nu este suficient pentru ca inflația să revină la ținta de 2% pe termen mediu. În opinia sa, banca centrală trebuie să acționeze înainte ca scumpirile, în special cele generate de energie, să se transmită mai puternic în salarii și în celelalte componente ale economiei.

„La nivelul actual al dobânzii de politică monetară, este puţin probabil ca inflaţia să revină la nivelul ţintă pe termen mediu şi, prin urmare, va fi necesară o înăsprire suplimentară. Mai ales în contextul actual al unei cereri agregate rezistente, este esenţial să fie prevenită din timp apariţia efectelor de runda a doua, deoarece o acţiune târzie ar putea necesita şi mai multe majorări de dobândă”, a declarat Schnabel pentru Bloomberg.

BCE a majorat deja costurile de împrumut pe fondul războiului din Iran, iar următoarea reuniune de politică monetară este considerată un moment important pentru stabilirea direcției viitoare a dobânzilor. Aproape toți investitorii anticipează o nouă majorare de 0,25 puncte procentuale. O astfel de decizie ar duce dobânda aferentă facilității de depozit la 2,5%.