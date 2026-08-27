Banii PNRR, sub presiunea termenului-limită. Ce se întâmplă cu lucrările care nu vor fi gata
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - PNRR
Proiectele finanțate prin PNRR intră în ultimele zile în care pot fi recepționate pentru a beneficia de finanțarea nerambursabilă aferentă programului. Investițiile care nu vor fi finalizate până la sfârșitul lunii august vor trebui continuate din fondurile autorităților locale, potrivit anunțului făcut de Ilie Bolojan.
Avertisment pentru administrațiile locale: ce urmează după expirarea termenului pentru proiectele PNRR
Premierul interimar a precizat că, la începutul lunii august, la nivel național mai erau peste 4.500 de investiții care trebuiau recepționate. Între timp, mai mult de 2.000 dintre acestea au fost finalizate și recepționate, ceea ce reduce numărul proiectelor care mai trebuie încheiate înainte de expirarea termenului.
Bolojan a anunțat că a avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe, discuțiile fiind orientate spre accelerarea etapelor necesare finalizării investițiilor finanțate prin PNRR. Din totalul de peste 15.000 de proiecte contractate la nivel național, o parte importantă a ajuns deja la etapa recepției.
„În această dimineață, am avut o teleconferință cu prefecții și cu serviciile avizatoare din județe pentru finalizarea investițiilor finanțate din fonduri europene prin programul PNRR. Din cele peste 15.000 de proiecte contractate în toată țara, la începutul acestei luni mai aveam de recepționat peste 4.500 de investiții. Peste 2.000 au mai fost recepționate în această lună. Investițiile finalizate până la sfârșitul lunii vor avea finanțare nerambursabilă, asigurată prin PNRR. Asta înseamnă că autoritățile locale și constructorii s-au organizat bine și nu vor pierde fonduri, a anunțat Ilie Bolojan.
Recepțiile trebuie finalizate până la sfârșitul lunii august
Potrivit premierului interimar, autoritățile locale mai au la dispoziție doar câteva zile pentru încheierea recepțiilor și pentru completarea documentelor necesare. Serviciile guvernamentale urmează să sprijine administrațiile locale pentru finalizarea procedurilor și pentru depunerea documentelor de plată.
„Mai sunt câteva zile pentru încheierea recepțiilor, inclusiv completarea documentelor finale, iar toate serviciile guvernamentale vor asista autoritățile locale pentru a-și putea încasa banii. Cererile de plată vor putea fi depuse în luna septembrie și vor fi achitate în câteva zile. Conform legii de închidere a programului PNRR, aprobată ieri în Parlament, lucrările care nu vor fi gata până la sfârșitul lunii august vor fi continuate pe banii autorităților locale”, a mai scris Bolojan pe contul de socializare.
Astfel, proiectele care nu ajung la finalul lucrărilor până la termenul stabilit nu vor mai putea continua cu finanțarea PNRR, iar costurile aferente perioadei de după sfârșitul lunii august vor reveni autorităților locale. Situația vizează investițiile care rămân nefinalizate după expirarea termenului de recepție.
Până la sfârșitul lunii octombrie urmează să fie făcută o inventariere a proiectelor rămase nefinalizate și a sumelor necesare pentru finalizarea lor. Autoritățile locale vor trebui să identifice fondurile necesare pentru lucrările care vor continua după încheierea perioadei de finanțare PNRR.
Proiectele întârziate pot genera obligații financiare
Ilie Bolojan a precizat că, în situația în care investițiile vor fi finalizate până la sfârșitul anului, autoritățile locale vor suporta din bugetele proprii lucrările executate după sfârșitul lunii august. Premierul interimar a asociat aceste întârzieri cu probleme apărute în derularea proiectelor sau cu dificultăți legate de constructori.
„Până la sfârșitul lunii octombrie vom inventaria proiectele nefinalizate și sumele necesare terminării acestora. În condițiile în care investițiile vor fi încheiate până la sfârșitul acestui an, autoritățile locale vor trebui să contribuie cu fondurile pentru lucrările derulate după sfârșitul lunii august. Asta înseamnă că au avut întârzieri sau probleme cu constructorii.
Dacă nu vor termina lucrările nici până la sfârșitul acestui an, vor trebui să ramburseze și banii încasați pentru lucrările realizate până la sfârșitul acestei luni. Sper să fie cât mai puține autorități în această situație.
Finalizarea la timp a lucrărilor, în condiții de calitate, precum și buna organizare, sunt aspecte ce țin de responsabilitatea bugetară și de respectul pentru cetățeni. Fondurile naționale și cele europene au finanțat lucrări importante: autostrăzi și căi ferate, construcții de spitale și modernizarea școlilor, investiții în energie și anvelopări de blocuri și multe investiții locale”, a concluzionat premierul interimar.
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