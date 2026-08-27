Taxa UE pentru coletele mici lovește importurile din China. Scădere de până la 40% după noile reguli

Noua taxă europeană aplicată coletelor cu valoare redusă începe să producă efecte importante asupra comerțului online. Importurile în Uniunea Europeană au scăzut cu 30% până la 40% după introducerea măsurii de la 1 iulie, potrivit datelor prezentate de autoritățile franceze.

Ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, a anunțat că volumul importurilor vizate de noua taxă europeană a scăzut cu 30% până la 40%. Oficialul a prezentat datele furnizate de administrația vamală franceză în cadrul unui eveniment organizat de Medef, cea mai mare federație patronală din Franța.

Măsura afectează în special comerțul online cu produse provenite din China și vândute prin platforme precum Shein, Temu și AliExpress.

Roland Lescure a susținut că evoluția demonstrează că dependența comercială față de China poate fi redusă prin politici publice adecvate. Ministrul francez consideră că statele europene pot obține rezultate dacă adoptă măsuri comune pentru gestionarea volumului foarte mare de produse importate.

Noile reguli europene vin în contextul unei creșteri puternice a numărului de colete cu valoare redusă care intră anual în Uniunea Europeană.

Începând cu 1 iulie 2026, coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro importate în Uniunea Europeană nu mai beneficiază de regimul anterior de scutire de taxe vamale.

Pentru acestea a fost introdusă o taxă europeană de 3 euro pentru fiecare tip de produs din colet.

Măsura urmărește să reducă afluxul de produse ieftine din afara Uniunii Europene, în special din China. O altă problemă indicată este respectarea standardelor europene de către produsele care ajung pe piața comunitară.

Taxarea pe tip de produs înseamnă că valoarea totală poate crește atunci când într-un singur colet sunt incluse mai multe categorii de articole.

Franța adoptase propria măsură înaintea introducerii sistemului european. Începând cu 1 martie, autoritățile franceze au aplicat o taxă de doi euro pentru articolele cumpărate prin platforme de comerț electronic din afara Uniunii Europene.

Măsura urmărea tot coletele cu o valoare mai mică de 150 de euro și avea ca obiectiv limitarea importurilor masive provenite din China.

Rezultatele financiare au fost însă mult sub estimările inițiale. La jumătatea lunii mai, directorul general al Administrației Vamale franceze, Florian Colas, estima încasări de numai 2,3 milioane de euro pe lună. Bugetul pentru 2026 fusese construit pe venituri estimate la 400 de milioane de euro.

Una dintre probleme a fost modul în care platformele au reacționat la taxă. Coletele destinate cumpărătorilor francezi erau trimise în țările vecine, după care ajungeau în Franța pe cale rutieră.

Autoritățile franceze au decis astfel să suspende taxa națională și să susțină trecerea la un sistem comun la nivelul Uniunii Europene. Un mecanism european armonizat pentru toate cele 27 de state membre este planificat pentru luna noiembrie.

Dimensiunea fenomenului este evidențiată de volumul coletelor ajunse pe piața europeană. Aproape 5,9 miliarde de colete mici au intrat în Uniunea Europeană în 2025.

Volumul echivalează cu peste 180 de colete în fiecare secundă și este de patru ori mai mare decât cel înregistrat în 2022.

China domină categoric aceste importuri. Aproximativ 93% dintre coletele mici care au intrat pe piața Uniunii Europene în 2025 au provenit din această țară. Noua taxă europeană vizează astfel o piață care s-a extins rapid odată cu popularitatea platformelor asiatice de comerț online.