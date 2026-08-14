Zona euro a înregistrat un excedent comercial de 8,6 miliarde de euro în iunie 2026. Exporturile și importurile au crescut semnificativ

Zona euro a înregistrat în luna iunie 2026 un excedent de 8,6 miliarde de euro în comerțul internațional cu bunuri cu restul lumii, potrivit primelor estimări publicate pentru această perioadă. În aceeași lună, Uniunea Europeană a înregistrat un excedent comercial de 3,9 miliarde de euro.

În iunie 2026, exporturile de bunuri ale zonei euro către restul lumii au ajuns la 272,5 miliarde de euro, în creștere cu 14,4% față de iunie 2025, când au fost de 238,2 miliarde de euro.

Importurile din restul lumii au fost de 264,0 miliarde de euro, în creștere cu 13,1% comparativ cu iunie 2025, când s-au situat la 233,4 miliarde de euro, potrivit datelor publicate de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat).

Excedentul comercial de 8,6 miliarde de euro din iunie 2026 a venit după un deficit de 9,0 miliarde de euro înregistrat în luna mai 2026. Comparativ cu iunie 2025, când balanța comercială a înregistrat un excedent de 4,8 miliarde de euro, rezultatul din iunie 2026 reprezintă o îmbunătățire de 3,8 miliarde de euro.

Această evoluție a avut loc în pofida unui deficit energetic mai mare și a fost determinată în principal de un excedent mai ridicat în sectorul produselor chimice și al produselor conexe, precum și de excedente în alte bunuri manufacturate și în sectorul alimentar și al băuturilor. Excedentul din categoria mașini și vehicule s-a îmbunătățit ușor.

În perioada ianuarie-iunie 2026, zona euro a înregistrat un excedent comercial de 9,8 miliarde de euro, comparativ cu 82,2 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025.

Exporturile de bunuri către restul lumii au scăzut la 1.487,2 miliarde de euro, ceea ce reprezintă un declin de 0,2% față de perioada ianuarie-iunie 2025. În același timp, importurile au crescut la 1.477,4 miliarde de euro, înregistrând un avans de 4,9%.

Comerțul dintre statele din zona euro a crescut la 1.408,2 miliarde de euro în primele șase luni din 2026, în creștere cu 4,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În iunie 2026, Uniunea Europeană a înregistrat un excedent comercial de 3,9 miliarde de euro în comerțul cu bunuri cu restul lumii, comparativ cu un excedent de 5,2 miliarde de euro în iunie 2025.

Exporturile extra-UE au ajuns la 241,5 miliarde de euro, în creștere cu 12,5% față de iunie 2025, când au fost de 214,7 miliarde de euro.

Importurile din restul lumii au fost de 237,7 miliarde de euro, în creștere cu 13,5% comparativ cu iunie 2025, când au fost de 209,5 miliarde de euro.

Excedentul de 3,9 miliarde de euro din iunie 2026 a urmat unui deficit de 13,9 miliarde de euro în luna mai. Față de iunie 2025, când excedentul a fost de 5,2 miliarde de euro, rezultatul actual reprezintă o deteriorare de 1,3 miliarde de euro.

Această deteriorare a fost determinată în principal de un deficit energetic mai mare, compensat parțial de un excedent mai ridicat în sectorul produselor chimice și al produselor conexe.

În perioada ianuarie-iunie 2026, Uniunea Europeană a înregistrat un deficit comercial de 14,9 miliarde de euro, comparativ cu un excedent de 74,1 miliarde de euro în aceeași perioadă din 2025.

Exporturile extra-UE au scăzut la 1.317,0 miliarde de euro, ceea ce reprezintă o reducere de 2,1% față de primul semestru din 2025. Importurile au crescut la 1.331,9 miliarde de euro, înregistrând un avans de 4,7%.

Comerțul dintre statele membre ale Uniunii Europene a crescut la 2.200,6 miliarde de euro în perioada ianuarie-iunie 2026, în creștere cu 5,7% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

În iunie 2026, exporturile extra-UE au fost de 241,5 miliarde de euro, iar importurile de 237,7 miliarde de euro, rezultând un excedent comercial de 3,9 miliarde de euro, față de 5,2 miliarde de euro în iunie 2025.

La categoria bunuri primare, exporturile au fost de 36,8 miliarde de euro, în creștere cu 16,6%, iar importurile au ajuns la 67,0 miliarde de euro, în creștere cu 21,2%, ceea ce a dus la un deficit de 30,2 miliarde de euro, comparativ cu 23,8 miliarde de euro în iunie 2025.

În sectorul alimentar și al băuturilor, exporturile au fost de 18,3 miliarde de euro, în creștere cu 5,6%, iar importurile de 14,3 miliarde de euro, în creștere cu 0,1%, rezultând un excedent de 4,0 miliarde de euro, față de 3,1 miliarde de euro în iunie 2025.

La materiile prime, exporturile au ajuns la 6,2 miliarde de euro, în creștere cu 16,5%, iar importurile la 10,1 miliarde de euro, în creștere cu 20,2%, ceea ce a generat un deficit de 3,9 miliarde de euro, față de 3,1 miliarde de euro în iunie 2025.

În sectorul energetic, exporturile au fost de 12,2 miliarde de euro, în creștere cu 38,4%, iar importurile au urcat la 42,6 miliarde de euro, în creștere cu 30,6%, rezultând un deficit de 30,4 miliarde de euro, comparativ cu 23,8 miliarde de euro în iunie 2025.

La bunurile manufacturate, exporturile au fost de 197,9 miliarde de euro, în creștere cu 10,8%, iar importurile de 167,6 miliarde de euro, în creștere cu 10,5%, ceea ce a generat un excedent de 30,3 miliarde de euro, față de 26,9 miliarde de euro în iunie 2025.

În sectorul produselor chimice, exporturile au fost de 48,6 miliarde de euro, în creștere cu 7,8%, iar importurile de 31,3 miliarde de euro, în creștere cu 2,0%, rezultând un excedent de 17,3 miliarde de euro, față de 14,4 miliarde de euro în iunie 2025.

La categoria mașini și vehicule, exporturile au fost de 98,6 miliarde de euro, în creștere cu 13,5%, iar importurile de 84,0 miliarde de euro, în creștere cu 16,9%, ceea ce a dus la un excedent de 14,6 miliarde de euro, comparativ cu 15,1 miliarde de euro în iunie 2025.

La alte bunuri manufacturate, exporturile au fost de 50,7 miliarde de euro, în creștere cu 8,8%, iar importurile de 52,4 miliarde de euro, în creștere cu 6,5%, rezultând un deficit de 1,7 miliarde de euro, față de 2,6 miliarde de euro în iunie 2025.

La categoria alte produse, exporturile au fost de 6,9 miliarde de euro, în creștere cu 48,5%, iar importurile de 3,0 miliarde de euro, în creștere cu 22,2%, ceea ce a generat un excedent de 3,9 miliarde de euro, față de 2,1 miliarde de euro în iunie 2025.

Statele Unite au rămas principalul partener comercial al UE, cu exporturi de 45,7 miliarde de euro și importuri de 34,5 miliarde de euro în iunie 2026, rezultând un excedent de 11,2 miliarde de euro, față de 10,2 miliarde de euro în iunie 2025.

În relația cu China, exporturile au fost de 18,8 miliarde de euro, iar importurile de 53,9 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit de 35,1 miliarde de euro, comparativ cu 31,0 miliarde de euro în iunie 2025.

Cu Regatul Unit, exporturile au fost de 32,4 miliarde de euro, iar importurile de 15,3 miliarde de euro, rezultând un excedent de 17,1 miliarde de euro, față de 16,6 miliarde de euro în iunie 2025.

În relația cu Elveția, exporturile au fost de 20,5 miliarde de euro, iar importurile de 12,5 miliarde de euro, ceea ce a generat un excedent de 8,0 miliarde de euro, comparativ cu 5,9 miliarde de euro în iunie 2025.

Cu Turcia, exporturile au fost de 9,7 miliarde de euro, iar importurile de 8,5 miliarde de euro, rezultând un excedent de 1,2 miliarde de euro, față de 0,7 miliarde de euro în iunie 2025.

În relația cu Norvegia, exporturile au fost de 6,2 miliarde de euro, iar importurile de 8,8 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit de 2,6 miliarde de euro, comparativ cu 1,8 miliarde de euro în iunie 2025.

Cu Coreea de Sud, exporturile au fost de 5,0 miliarde de euro, iar importurile de 6,7 miliarde de euro, rezultând un deficit de 1,7 miliarde de euro, identic cu cel din iunie 2025.

În relația cu Japonia, exporturile au fost de 5,9 miliarde de euro, iar importurile de 5,7 miliarde de euro, ceea ce a generat un excedent de 0,2 miliarde de euro, față de un deficit de 0,3 miliarde de euro în iunie 2025.

Cu India, exporturile au fost de 4,8 miliarde de euro, iar importurile de 5,2 miliarde de euro, rezultând un deficit de 0,4 miliarde de euro, comparativ cu 1,8 miliarde de euro în iunie 2025.

În relația cu Brazilia, exporturile au fost de 4,0 miliarde de euro, iar importurile de 5,0 miliarde de euro, ceea ce a dus la un deficit de 1,0 miliarde de euro, față de 0,1 miliarde de euro în iunie 2025.

Comparativ cu luna mai 2026, exporturile ajustate sezonier ale zonei euro au crescut cu 0,9% în iunie, în timp ce importurile au scăzut cu 2,1%. Balanța comercială ajustată sezonier a înregistrat un excedent de 1,8 miliarde de euro, după un deficit de 6,1 miliarde de euro în luna precedentă.

În cazul Uniunii Europene, exporturile ajustate sezonier au crescut cu 0,4%, iar importurile au scăzut cu 2,1%. Deficitul comercial ajustat sezonier s-a redus la 4,9 miliarde de euro, de la 10,8 miliarde de euro în mai 2026.

În perioada aprilie-iunie 2026, exporturile zonei euro au crescut cu 5,6%, importurile cu 8,6%, iar comerțul dintre statele din zona euro cu 3,9%. În aceeași perioadă, exporturile Uniunii Europene au crescut cu 5,4%, importurile cu 9,9%, iar comerțul intra-UE cu 4,0%.