România se află printre statele cu cel mai mare declin al producției industriale din UE. Doar Luxemburg și Estonia au avut rezultate mai slabe în iunie

Producția industrială a crescut cu 0,1% în zona euro și cu 0,6% în Uniunea Europeană în iunie 2026, comparativ cu aceeași lună din 2025, însă România s-a numărat printre statele cu cele mai puternice scăderi ale acestui indicator, potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

În rândul statelor membre ale Uniunii Europene pentru care sunt disponibile date, cele mai mari creșteri anuale ale producției industriale au fost înregistrate în Lituania, cu 7,7%, Danemarca, cu 6,1%, și Polonia, cu 4,9%.

„În iunie 2026, comparativ cu mai 2026, producția industrială ajustată sezonier a rămas stabilă în zona euro și a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană, potrivit estimărilor preliminare publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. În luna mai 2026, producția industrială a înregistrat un avans de 0,3% atât în zona euro, cât și în UE. Comparativ cu iunie 2025, producția industrială a crescut în iunie 2026 cu 0,1% în zona euro și cu 0,6% în Uniunea Europeană”, informează Eurostat.

La polul opus s-au aflat Luxemburg, cu un declin de 7,9%, România, cu o scădere de 5,6%, și Estonia, cu un recul de 4,6%, acestea fiind țările care au înregistrat cele mai severe diminuări ale producției industriale în iunie 2026 față de iunie 2025, potrivitdatelor publicate joi de Oficiul European de Statistică (Eurostat).

La nivelul Uniunii Europene, producția de bunuri intermediare a crescut cu 1%, producția de energie cu 0,3%, iar producția de bunuri de capital cu 0,9%. În schimb, producția de bunuri de folosință îndelungată a scăzut cu 0,9%, iar cea de bunuri de folosință imediată cu 0,3%.

Comparativ cu luna precedentă, producția industrială a rămas stabilă în zona euro și a crescut cu 0,2% în Uniunea Europeană în iunie, după ce în luna anterioară fusese consemnat un avans de 0,3% atât în zona euro, cât și în Uniunea Europeană.

Cele mai importante creșteri lunare ale producției industriale au fost înregistrate în Danemarca, cu 5,4%, Croația, cu 5,2%, Lituania și Finlanda, ambele cu câte 2,1%.

Cele mai mari scăderi lunare au fost raportate de Luxemburg, cu minus 10,7%, Portugalia, cu minus 3,9%, și Estonia, cu minus 2,2%.

România a înregistrat în iunie o scădere de 2,8% față de luna precedentă, după ce în luna anterioară raportase deja un declin de 0,6%.

În ceea ce privește structura producției industriale în Uniunea Europeană, în iunie a crescut producția de energie cu 1%, producția de bunuri de folosință îndelungată cu 0,9% și producția de bunuri de folosință imediată cu 2,5%. În același timp, producția de bunuri intermediare a scăzut cu 0,7%, iar producția de bunuri de capital cu 0,9%.

Datele Eurostat arată astfel că, deși industria europeană a înregistrat în ansamblu o ușoară creștere anuală și o evoluție aproape stabilă față de luna precedentă, România se află printre economiile europene cu cele mai accentuate scăderi ale producției industriale atât în termeni anuali, cât și lunari.