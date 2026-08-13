Cărbunele pierde teren în Uniunea Europeană. Ponderea în producția de electricitate a coborât la un minim istoric

Cărbunele a ajuns în 2025 la cea mai redusă pondere în producția de energie electrică din Uniunea Europeană. După ce în 2024 coborâse pentru prima dată sub pragul de 10%, anul următor declinul a continuat până la 9,2%.

Utilizarea cărbunelui pentru producerea energiei electrice continuă să scadă în Uniunea Europeană. În 2025, huila a reprezentat 3,7% din producția brută totală de electricitate, echivalentul a 105.601 gigawați-oră (GWh).

Cărbunele brun a avut o pondere ceva mai mare, de 5,5%, corespunzătoare unei producții de 154.186 GWh.

Împreună, cele două categorii au reprezentat astfel numai 9,2% din electricitatea produsă în UE, cel mai redus nivel înregistrat până acum.

Pragul de 10% fusese depășit în sens descendent pentru prima dată în 2024, iar datele pentru 2025 arată că tendința a continuat.

Diferența față de începutul perioadei analizate este majoră. În 1990, mai mult de o treime din întreaga producție de electricitate a Uniunii Europene provenea din cărbune.

În anul 2000, ponderea totală a cărbunelui coborâse la 30,4%. Declinul a continuat ulterior, cu unele reveniri ușoare în perioadele 2011-2012 și 2021-2022.

Schimbarea este vizibilă și în clasamentul principalelor surse folosite pentru producerea electricității.

În 1990, huila era a doua cea mai importantă sursă de producție a electricității din UE, cu o pondere de 19,8%. Cărbunele brun ocupa poziția a treia, cu 15,3%.

În 2025, situația era complet diferită. Cărbunele brun ajunsese pe poziția a șasea între sursele de producție, iar huila pe locul al șaptelea.

Cele două au fost depășite treptat de alte surse. Energia nucleară le-a depășit în 1994, iar gazele naturale în 2019. Energia hidro și cea eoliană au trecut înaintea lor în 2023, iar energia solară a făcut același lucru în 2024.

Reducerea utilizării cărbunelui pentru producerea electricității este însoțită de scăderi ale producției și consumului acestui combustibil.

În 2025, consumul de huilă din Uniunea Europeană este estimat la 107 milioane de tone, un nou minim istoric.

În cazul cărbunelui brun, consumul este estimat la 184 de milioane de tone, de asemenea cel mai redus nivel înregistrat.

Evoluția vine în condițiile în care mai multe state membre au început în ultimii ani să renunțe complet la cărbune sau să îl elimine din producția de energie electrică și termică.

Portugalia a încetat să mai folosească huilă pentru producerea electricității în 2021.

Un alt moment important a venit în 2024, când Slovacia a eliminat producția de cărbune brun. În urma acestei schimbări, în Uniunea Europeană au mai rămas opt țări producătoare de cărbune brun.

Datele prezentate se referă la produsele primare din cărbune, respectiv huilă și cărbune brun. În această categorie nu sunt incluse produsele secundare obținute din cărbune, precum cocsul de cocserie, gazele fabricate sau alți combustibili fosili solizi, între care turba, produsele din turbă, șisturile bituminoase și nisipurile petrolifere.