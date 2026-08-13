EXCLUSIV. Mirel Palada și Radu Preda analizează economia din spatele marilor filme. Care este diferența dintre un film de succes și unul care eșuează la box-office

Joi, 13 august, a avut loc o nouă ediție a podcastului „Picătura de business”. De această dată, Radu Preda a discutat cu sociologul și cinefilul Mirel Palada despre industria cinematografică, bugete uriașe, salarii de staruri, box-office, Oscaruri și economia din spatele marilor filme.

În cadrul dialogului de pe canalul de YouTube „HAI România!”, Radu Preda a prezentat date concrete privind costurile de producție, campaniile de marketing și încasările globale ale unor filme recente, inclusiv producții regizate de Christopher Nolan. El a evidențiat și rolul subvențiilor de tip rebate în atragerea producțiilor cinematografice și a analizat starea actuală a cinematografiei românești prin raportarea succesului comercial la numărul de spectatori.

Mirel Palada a abordat subiectul dintr-o perspectivă sociologică și critică, argumentând că succesul artistic al unui film este profund subiectiv și depinde de contextul în care este receptat. El a susținut că preferă efectele practice în detrimentul imaginilor generate pe calculator și a criticat superficialitatea pe care o vede în multe dintre filmele românești comerciale actuale, comparându-le nefavorabil cu marile epopei istorice realizate în trecut.

Unul dintre principalele puncte asupra cărora cei doi participanți au fost de acord a fost legătura directă dintre succesul financiar al unui film și strategia de marketing. Potrivit discuției, performanța la box-office depinde în mare măsură de o campanie bine orchestrată, capabilă să genereze atenție publică și controverse virale.

Cei doi au discutat și despre raportul dintre efectele practice și CGI, ajungând la concluzia că efectele practice pot oferi un plus de autenticitate și pot reduce dependența de post-producția digitală costisitoare. Din această perspectivă, ele pot avea atât avantaje artistice, cât și economice.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.

O altă temă importantă a fost cea a politicilor de subvenționare destinate industriei cinematografice. Radu Preda și Mirel Palada au analizat necesitatea unor politici fiscale atractive, precum sistemele de rebate, pentru menținerea competitivității unei țări ca locație de filmare. În acest context, au fost oferite exemple privind succesul Greciei și al Budapestei în atragerea producțiilor internaționale, în contrast cu declinul înregistrat de România.

Discuția a abordat și subiectivitatea criticii de film. Cei doi au susținut că evaluarea artistică a unei producții nu poate fi separată de experiența personală a spectatorului și de orizontul său de așteptare. Ca exemplu, a fost menționat cazul unor filme care au fost considerate eșecuri în momentul lansării, dar care ulterior au ajuns să fie privite drept capodopere, fiind amintit titlul „Blade Runner”.