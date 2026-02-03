Cu peste 20.000 de bilete vândute în pre-sale, mai mult de 400.000 de spectatori în cinematografe și aproximativ trei milioane de dolari încasați la box office, comedia Dragoste la Țară a depășit de mult pragul unui succes punctual. Rezultatele sale deschid o discuție mai amplă despre schimbarea gusturilor publicului și despre rolul noilor figuri de influență în industria cinematografică.

Ajuns deja pe locul 5 în clasamentul celor mai profitabile filme românești din toate timpurile, „Dragoste la Țară” nu mizează doar pe contrastul urban–rural sau pe o poveste romantică accesibilă. Filmul devine, în același timp, o radiografie a unei industrii aflate într-o etapă de transformare accelerată.

„«Dragoste la țară» este un film care cel mai mult rezonează cu oamenii care au amintiri din mediul rural, fie au copilărit sau încă locuiesc în sate sau comune mici. Cred că publicul vrea să fie auzit și văzut prin producții care rezonează cu viața lor, într-un mod optimist”, a explicat Alexandra Hash, producătoarea filmului și CEO Vidra Productions, într-un interviu pentru Evenimentul Zilei.

Performanța filmului confirmă o realitate adesea trecută cu vederea: publicul românesc nu a abandonat cinematografele, ci aștepta povești în care să se regăsească, fără ironie sau superioritate. „Dragoste la Țară” propune exact acest lucru, o reinterpretare contemporană, ușor de urmărit, a unei „Frumoasa și Bestia” moderne, unde diferențele dintre oraș și sat devin sursă de umor, nu de judecată.

Deși amploarea rezultatelor a atras atenția industriei, echipa de producție susține că filmul nu a fost perceput din interior ca un pariu riscant. Miza emoțională a fost una personală, iar acest lucru s-a reflectat în încrederea în proiect.

„Inclusiv eu, personal, m-am regăsit în partea de «viața la sat» și m-am bucurat de multe glume din acest film. Nu ne-a surprins deloc succesul acestui film”, a mai spus Alexandra Hash.

Cifrele susțin această abordare: peste 160.000 de spectatori în prima săptămână de la lansare și o creștere constantă în perioada următoare. Într-un context în care multe producții locale pierd rapid interesul publicului, constanța devine un indicator-cheie al relevanței.

Un alt element intens discutat este prezența influencerilor Ana Iorga și Adrian Elicopter, cuplu atât pe ecran, cât și în viața reală, fiecare cu comunități online de aproape un milion de urmăritori. Lor li se alătură actori consacrați precum Carmen Tănase, Emil Mitrache, Sorin Dodi și Sergiu Semerea, rezultând un mix între mainstream-ul digital și tradiția cinematografică.

Pentru producătoare, influencerii nu sunt doar un canal de promovare.

„Ana și Adrian sunt creatori de conținut care au comunități foarte puternice și loiale. Acest film nu ar fi funcționat la fel fără talentul lor”, a subliniat Alexandra Hash.

Aceasta a explicat că succesul nu ține doar de vizibilitate, ci de autenticitate și de implicarea reală în proiect:

„Acești creatori de conținut știu cel mai bine ce funcționează pentru publicul lor pentru că sunt foarte aproape de ei. Participă la creație, apoi, evident, comunică producția oamenilor pentru care a fost făcută”.

Într-o industrie dominată de algoritmi și reach, „Dragoste la Țară” readuce în prim-plan o întrebare esențială: cât contează promovarea și cât produsul final?

„Dacă produsul final nu este bun, promovarea lui ar fi ca și cum ai da la o bicicletă fără lanț. Cel mai mult contează filmul în sine”, a punctat Alexandra Hash.

Chiar și atunci când publicul ajunge în sală atras de influencerii preferați, experiența nu rămâne una superficială. „Se întâmplă că acel public va pleca mulțumit pentru că a văzut influencerul”, a mai spus producătoarea, sugerând că pragul de intrare poate fi digital, dar rezultatul este unul cinematografic.

Relația dintre calitatea artistică și performanța online rămâne una sensibilă.

„Depinde ce înțelegi prin asta”, spune Alexandra Hash. „Pentru noi calitate artistică înseamnă dacă oamenii pleacă râzând de la o comedie”.

Este o definiție care reflectă o schimbare de paradigmă: succesul nu mai este măsurat exclusiv prin premii sau validare critică, ci prin reacția directă a publicului din sală.

Poate cel mai important mesaj transmis de acest proiect este respingerea rețetelor unice. „Dacă publicul a iubit un tip de film, nu înseamnă că ar trebui să se facă filme doar în acel fel. Industria ar trebui să fie variată și fiecare să producă poveștile cu care se simte cel mai confortabil”, a concluzionat Alexandra Hash.

Într-un peisaj media fragmentat, „Dragoste la Țară” devine mai mult decât o comedie de succes: un studiu de caz despre cum se construiește relevanța culturală în 2026, prin povești recognoscibile, voci apropiate de generațiile tinere și respect autentic față de spectator.