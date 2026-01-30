Actrița de comedie canadiano-americană Catherine O’Hara a murit vineri, 30 ianuarie, la vârsta de 71 de ani, informează mai multe publicații americane.

Revista People a transmis că decesul a fost confirmat de managerul actriței, în timp ce site-ul TMZ a relatat primul despre eveniment, menționând că la momentul publicării cauza morții nu era cunoscută.

Catherine O’Hara a fost una dintre figurile definitorii ale comediei nord-americane, cu o carieră de peste cinci decenii în televiziune și film, alternând roluri de satiră, improvizație și comedie de personaj, dar și apariții dramatice.

Născută la 4 martie 1954 în Toronto, ea s-a format în zona de improvizație și sketch, devenind parte din ecosistemul Second City, care a lansat o întreagă generație de actori de comedie.

O’Hara a declarat pentru revista The New Yorker în 2019 că la început îi era frică să urce pe scenă.

„În improvizații, când aveam îndoieli, mă bazam pe principiul «joacă nebunește». Pentru că nu trebuia să dai explicații pentru nimic din ce-ți ieșea din gură. Nu trebuia să aibă sens”, mărturisea Catherine O’Hara.

Catherine O’Hara a devenit cunoscută pe scară largă prin „Second City Television” (SCTV), unde a fost atât interpretă, cât și coautoare. Ea a câștigat primul Emmy în 1982 pentru contribuțiile la scenariul „SCTV Network 90”.

În cinema, rolurile sale au devenit repere pop-culture, de la Delia Deetz în „Beetlejuice” la mama lui Kevin în „Home Alone” și „Home Alone 2”, păstrând însă mereu amprenta sa de comedie fină și ironică.

În 1990, Catherine O’Hara a fost distribuită în filmul „Home Alone” în rolul mamei a lui Kevin, interpretat de Macaulay Culkin.

„Este un film perfect, nu-i așa?”, a declarat ea pentru revista People în 2024. „Trebuie să-mi pese de ansamblu. Nu-mi pasă să joc un rol grozav într-un proiect prost. Vrei să faci parte din ceva bun, și așa procedezi”, a spus ea despre modul în care alege proiectele.

Un nou vârf de popularitate i-a adus serialul „Schitt’s Creek”, în care a interpretat-o pe Moira Rose. Pentru acest rol, O’Hara a câștigat Emmy la categoria „Outstanding Lead Actress in a Comedy Series” în 2020, Globul de Aur pentru „Best Performance by an Actress in a Television Series – Musical or Comedy” în 2021 și premiul Screen Actors Guild pentru interpretare feminină într-un serial de comedie.

Mai recent, ea a jucat și în trei episoade din sezonul doi al hit-ului HBO „The Last of Us”, serialul inspirat de jocul video cu același nume.

În Canada, actrița a fost recunoscută la cel mai înalt nivel, fiind numită Ofițer al Ordinului Canadei și laureată a Governor General’s Performing Arts Awards pentru întreaga activitate artistică.

În 2007, Catherine O’Hara a fost inclusă și în Canada’s Walk of Fame. Catherine O’Hara era căsătorită cu Bo Welch, cei doi având doi copii.

„Oamenii spun mereu: «Comunică», nu-i așa? «Spune-le ce simți.» Noi facem asta foarte des, prin glume. Ne batem joc unul de celălalt în loc să țipăm unul la celălalt. Sarcasmul ajută!” a declarat Catherine O’Hara revistei People în 2024, referindu-se la căsnicia ei.

Managerul ei nu a oferit detalii suplimentare despre circumstanțele decesului.