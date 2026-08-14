Cardul de carburant pentru persoanele cu handicap în 2026. Cine primește până la 1.500 de lei și cum se acordă banii

Sistemul prin care persoanele cu handicap grav sau accentuat primesc sprijin pentru transport s-a schimbat în 2026. Bonurile de carburant pe hârtie și decontarea cheltuielilor de transport au fost eliminate, iar ajutorul pentru carburant sau încărcarea mașinilor electrice este acordat prin card.

Persoanele încadrate în grad de handicap grav sau accentuat pot opta, la cerere, pentru una dintre facilitățile disponibile.

Prima variantă este gratuitatea la transportul interurban. A doua presupune acordarea unor bonuri valorice pe suport electronic, sub forma unui card care poate fi utilizat pentru achiziționarea carburantului sau pentru alimentarea cu energie electrică a autoturismelor electrice.

Deși modalitatea de acordare a sprijinului s-a modificat, valorile maxime anuale au rămas neschimbate.

Persoanele cu handicap grav pot beneficia de maximum 1.500 de lei pe an, în timp ce pentru persoanele cu handicap accentuat plafonul este de 750 de lei anual.

Facilitatea nu este limitată la situația în care autoturismul se află în proprietatea beneficiarului. Bonurile valorice pot fi utilizate și pentru un autoturism deținut de familia persoanei cu handicap, asistentul personal, asistentul personal profesionist sau însoțitor.

De aceste prevederi pot beneficia și părintele, tutorele, asistentul maternal sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea unui copil cu handicap grav ori accentuat, inclusiv atunci când există o măsură de protecție specială stabilită potrivit legii.

Cardurile pot fi utilizate la societățile de distribuție a produselor petroliere, precum și la stațiile pentru alimentarea vehiculelor electrice de pe teritoriul României.

Printre benzinăriile unde poate fi utilizat cardul se numără Petrom, OMV, Rompetrol, MOL și Lukoil.

Persoana cu handicap grav sau accentuat poate utiliza cardul de carburant numai prin prezentarea actului de identitate.

Pentru acordarea ajutorului este necesară depunerea unei cereri la Direcția Generală de Asistență Socială.

La depunerea acesteia trebuie prezentate în original documentele necesare, în funcție de situația beneficiarului. Printre acestea se pot afla actul de identitate, certificatul de naștere și documentele prin care o persoană este desemnată reprezentant legal sau prin care este dovedită calitatea de reprezentant.

Modalitatea de acordare a sumelor depinde și de perioada de valabilitate a documentului care atestă încadrarea în grad de handicap.

Pentru persoanele care au un document cu valabilitate permanentă, bonurile valorice sunt acordate semestrial. În celelalte situații, acestea sunt acordate trimestrial sau proporțional cu numărul lunilor calendaristice pentru care documentele de încadrare în grad de handicap sunt valabile.

Există două termene importante pentru persoanele care solicită această facilitate.

Cardurile sunt eliberate în a doua jumătate a lunii următoare celei în care a fost depusă cererea. Alimentarea lor cu sumele corespunzătoare se face în termen de 60 de zile de la încheierea lunii în care cererea a fost depusă.

Pentru persoanele care dețin un certificat permanent, formularul se completează o singură dată într-un an calendaristic.

O nouă solicitare este necesară atunci când intervine o schimbare care influențează acordarea sau utilizarea facilității.

Cererea trebuie refăcută dacă este emis un nou certificat de handicap, inclusiv atunci când cel vechi expiră, dacă se schimbă gradul de handicap sau dacă beneficiarul dorește să treacă de la transportul interurban gratuit la cardul pentru carburant ori invers.

O nouă cerere este necesară și dacă respectivul card este pierdut, furat sau deteriorat, dacă se schimbă reprezentantul legal, asistentul personal ori alte date importante sau dacă beneficiarul își schimbă domiciliul.

În cazul persoanelor cu certificat permanent, solicitarea se face o dată pe an calendaristic, precum și atunci când este emis un nou certificat de handicap.